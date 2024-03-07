Rolex 2024新錶預測｜應潮流推小尺寸水鬼　OP不玩新色玩紋理？

【Rolex/ 勞力士】相信各位錶迷熱切期待著4月於日內瓦舉行的鐘錶展Watches & Wonders Geneva，每年都能夠炒起熱話的勞力士Rolex更加會是焦點所在。經過去年高級腕錶在二級市場價格下跌之下，令到不少錶迷信心動搖，但看走勢在2024年相信會趨向穩定，而且雖然以投資為目的的買家會多抱觀望態度，卻也無阻收藏家入手心水作品。

勞力士去年推出新款GMT-Master II，搭配灰黑雙色Cerachrom陶質字圈，全新配色令人眼前一亮（圖片來源：Rolex）

勞力士曾於2018年推出搭配五珠帶的百事圈，然後在2021年又重推三板帶，最後五珠帶版本價格比三板帶還要高（圖片來源：Rolex）

萬眾期待可樂圈？

臨近盛事，錶迷們紛紛對勞力士新作作出預測，希望由夢想化為現實，當中呼聲最高的不外乎是GMT-Master 70周年，相信會有大舉動。第一款GMT-Master（型號6542）是在1954年面世的，來到今年走過70年，再加上自從2013年革新了雙色陶瓷圈技術之後，於2014年推出了人氣極高的百事圈，又怎少得可樂圈？可惜遲遲沒有兌現，適逢今年大日子，相信會是最佳時機推出了吧。再者，品牌於2022年曾對新配色陶瓷部件申請專利，進一步坐實可樂圈的回歸。但在大家興高采烈之時，也別忘記去年正是Submariner水鬼系列的70周年，亦沒有推出令人眼前一亮的標誌性作品。

去年勞力士推出Yacht-Master 42 RLX鈦金屬版本，相信鈦金屬不只讓Yacht-Master 42獨有（圖片來源：Rolex）

自去年開始水鬼系列行情下跌至今，當中尤以無曆黑水鬼跌得最慘烈，不過由於溢價率本來就高，現時在二級市場依然溢價逾兩成多。（圖片來源：Rolex）

應潮流推小尺寸Submariner？

說到Submariner，相信今年至少也會有新配色或新材質，當中呼聲最高的落在RLX鈦金屬材質。原因是於去年Yacht-Master 42推出了RLX鈦金屬版本，無疑是極為具人氣之舉，鈦金屬特性堅固輕巧，突顯優異性能和運動錶的魅力。RLX鈦金屬版本的成功，相信不只會讓Yacht-Master 42專美，如果要揀選另一款型號去配備這優秀材質，作為講求性能的潛水錶Submariner便最好不過。接著，如果要將Submariner輕量化，亦有可能會將錶徑縮減，甚至大刀闊斧地推出37mm版本。這說法並非空穴來風，一來近年小尺寸運動錶蔚然成風，加上鑑於帝舵Tudor去年推出了一款37mm的潛水錶Black Bay 54討論度甚高，現時能在市場上找到尺寸小於38mm的潛水錶並不多，勞力士會否像帝舵一樣開拓這片肥美的新市場？

勞力士於2020年推出一系列彩色漆面Oyster Perpetual，包括糖果粉紅色、綠松石藍色、黃色、珊瑚紅色及綠色，不過後來傳出停產消息，更令價格大幅急升，當中尤以41mm綠松石漆面呼聲高，去年曾一度突破25萬港元大關（圖片來源：Rolex）

雖然41mm綠松石漆面OP已經停產，但緊接上陣的彩色氣泡「慶典」OP，其背景卻也是綠松石漆面，更將之前五款的彩色漆面集中在氣泡上，五彩合一之後二級市場行情於去年曾突破27萬港元（圖片來源：Rolex）

近年勞力士的話題作又怎少得Oyster Perpetual系列，繼2020年大玩錶盤顏色之後，OP系列一躍登上神枱，由入門級作品變成最難入手的款式之一。雖然品牌隨即停產了大約一半的顏色，卻又在去年推出「慶典」錶盤圖案，一再實驗OP系列錶盤的可能性，使得每年這個時候，新OP都會有如彩蛋般令人期待。不過在推出新配色或者新圖案之外，大家不妨大膽推測今年會推出新紋理，其實在Day-Date、DateJust等多款作品中，勻有推出過獨特的紋理或圖案錶盤，例如棕櫚葉、坑紋盤、布紋、扭索紋等，而且綜觀其他大牌子近年時興玩紋理，更能夠適當地提升腕錶的層次與奢華度。OP系列的銀盤可謂是品牌最好的畫布，各種新嘗試亦不會令人感到意外。