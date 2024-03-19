OMEGA史努比登月手錶最新行情出爐　第2代溢價率驚人　高達到436%

OMEGA歐米茄的手錶產品向來予人物有所值的印象，品牌提供中高價位的作品無論在設計、工藝、功能與品質等層面都有令人滿意的本事，這點也反映在歐米茄手錶在二級市場上的保值性；大致而言品牌手錶入手後價格不會掉得太兇，當然若要和其他大品牌的熱門錶那種溢價率居高不下的情況相比還是力有未逮，不過歐米茄也還是有部分款式自從推出以來倍受市場喜愛，它們在二級市場的行情普遍高於一般的歐米茄手錶，是收藏家眼中最值得入手的爆款，而若要從中選擇最有代表性的作品，出自Speedmaster超霸系列的史努比登月錶絕對當仁不讓，這個款式發展至今僅有寥寥的三款而已，但是它們每一款的人氣都很高，反映在二級市場價格更是大幅超越我們對品牌手錶的印象。

歐米茄最初推出的第1代超霸史努比登月錶已經是2003年的事了，一開始品牌創作的動機是為了要致敬超霸登月錶曾在阿波羅13號任務安全返航的過程中扮演關鍵角色，因而獲得NASA頒贈「銀史努比獎章」的光榮歷史。一開始這款手錶屬於一次性的限量紀念錶，當年品牌限量發行5441只大概和沒限量的意思差不多，錶款與一般登月錶最大的不同即在於面盤上的小秒盤放上了銀史努比獎章的圖案。在那之後史努比登月錶就沒有續作一度淹沒在歷史洪流中，直到2015年適逢阿波羅13號任務屆滿45週年，因此歐米茄才又延續先前的創意，打造出第2代超霸史努比登月錶，也就是從這一代開始，市場對於和銀史努比獎章連結的登月錶興趣大增，或許是因為手錶相對稀有（第2代的限量數進一步縮減至1970只），而且面盤放上史努比圖案多了點童趣味以及獨特感，造成手錶的二級市場行情水漲船高，連帶促成絕版多時的第1代行情也升高。

+ 4

至2020年阿波羅13號任務50週年，這次歐米茄打鐵趁熱地發行第3代超霸史努比登月錶，除了一改前兩代作品的黑白色系風格，改採藍色調為主，手錶也首度不採限量發行，只不過每年歐米茄能生產的數量還是有限，在手錶大受歡迎、求過於供的情況下，自問世以後這款錶的入手難度始終是歐米茄手錶中最高的一款。超霸史努比登月錶初登場至今已經有20年，期間歐米茄相當保守地只出過3款，並沒有因為市場熱切追求就加速新作開發的腳步，也因為如此反而鞏固其保值效果與市場魅力，歷代的超霸史努比登月錶原廠定價如下，其中第3代自從推出後已經調漲過定價幾次，因此現在其定價比起第2代甚至第1代都已經翻了幾番，隨著物價上漲成為系列三款中定價最高的作品，以下為三款超霸史努比登月錶的定價情況。

★第1代超霸史努比登月錶3578.51——US$ 3,195（已停產，限量5441只）

★第2代超霸史努比登月錶311.32.42.30.04.003——US$ 7,350（已停產，限量1970只）

★第3代超霸史努比登月錶310.32.42.50.02.001——US$ 10,600

同場加映：OMEGA最新Dark Side of the Moon登月手錶 機芯升級面盤有新亮點（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

從2代開始就強勢炒熱市場人氣的超霸史努比登月錶，原本的二級市場行情就已經高於多數歐米茄手錶，到了前兩、三年熱門錶「錢途」大好的黃金期，價格更是一舉衝高到史上巔峰，然而即使手錶非常搶手，一遇上2022年第2季開始的熱門錶行情撞牆期，也還是免不了身價開始逐漸縮水，從最高點一點一滴漸漸往下滑。

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts的資料，超霸史努比登月錶於2023年第3季中段時的行情已穩步下跌超過一年多的時間，當時1～3代的二級市場報價依序是：18,543美金（約合港幣14萬5）、39,601美金（約合港幣31萬）以及18,973美金（約合港幣14萬8），從中可以看出第2代超霸史努比登月錶依舊是此系列中最受收藏家喜愛的一款，而且三款錶一律處於超定價水準，溢價程度也都很可觀。

同場加映：OMEGA x MoonSwatch｜最後1款Moonshine Gold以雪花詮釋「冷月」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 5

又過了一段時間到了2024年第二個月，還在生產中的第3代超霸史努比登月錶的行情在過去半年間仍繼續下跌、第一代先前跌到2023年11月至今價格大致保持平穩，唯獨第2代的價格最為穩定，甚至最近還有比較明顯的成長，同樣根據WatchCharts的資料，目前3代的最新報價依序是：16,343美金（約合港幣12萬8）、39,389美金（約合港幣30萬8），以及16,589美金（約合港幣16萬6），三款錶的身價比起半年前都有所下滑，可是這並不代表現在想入手超霸史努比登月錶的難度就有明顯差異。

因為若把這幾款手錶最新的二級市場價格與定價相比，會發現第1代的溢價率是411.5%、第2代溢價率最高，達到436%，至於第3代因為定價大幅升高，所以溢價率相對客氣一點來到56.5%，憑心而論都還是遠高於定價的數字，尤其最經典的第2代即使二級市場已經連續跌了將近兩年，價格還是高高在上，讓人有一種難以看到車尾燈的距離感，但若是當年這枚錶剛推出那陣子就入手的收藏家，現在談到這款錶的保值性，嘴角肯定會不自禁上揚。

※本篇提到的二級市場價格僅供參考，實際情況視店家現場或線上平台公佈資訊為準。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：歐米茄超霸史努比登月錶「各代溢價率依舊驚人」最新價格與行情整理】