PP百達翡麗入門手錶 Aquanaut運動錶不是最平 3款正裝錶最抵買
/ 2024.03.20
根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts提供的情報分析報告，近期在國外對於5167A開出的報價約達50,700美金（約合港幣39萬7），也就是它實際的入手價格早就已經超過35萬港幣；就算想在品牌AD店以定價入手，這款錶也會是讓人排隊等很久才排得到的超級搶手貨。回到本文主題「百達翡麗價格最低的男錶入門款」，目前我們幾乎可以篤定不會是品牌的Nautilus或Aquanaut鋼殼運動錶，反而PP其他經典系列如Calatrava或Golden Ellipse的基本款，它們實際在二級市場的價格才是相對較低的百達翡麗入門款。
其中像是Calatrava的6119、5227G以及Golden Ellipse 5738R，目前的行情都沒有定價還在它們之下的Aquanaut 5167A那麼好，6119包括白金和玫瑰金款的定價皆為港幣247,600、5227G的定價是港幣311,600，至於Golden Ellipse 5738R定價則為港幣284,500，乍看都比5167A定價更高，但因為市場目前還是偏好運動型的手錶，因此前面三款正裝錶風格的作品，市場熱度相對都平淡許多。
Calatrava 6119是百達翡麗2021年時為了接替系列中的入門小三針5119而開發的新作，錶款將錶徑擴增至39mm，手錶外觀的特色在於錶圈上的巴黎釘紋，這個設計源自1930年代最初的Calatrava手錶，近代的3919、5119等型號也都延續了這個設計特徵。6119在功能性方面比照前作的設定，但是它除了錶徑變大，就連面盤上的細節也出現不少新意，例如面盤外緣增加了軌道式刻度，原本印在面盤上的羅馬數字時標則是改成了金質切面立體時標。6119搭載的30-255 PS機芯採用並聯的雙發條盒設計，動力儲存65小時比起前作搭載的215 PS機芯的44小時動能有著顯著提升，品牌透過一枚十瓣齒輪來連接發條盒的創意頗為少見，得力於並聯的形式，機芯的扭力隨之提升，間接使得擒縱系統的擺盪動作可以更穩固。
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5227是Calatrava系列的自動三針基本款，其實它有白金、黃金與玫瑰金等三種版本，不過市場對於黃金和玫瑰金版的追求略高於白金版，也因此5227G又成了這款作品中入手門檻最低的一款作品。5227G的外殼造型乍看不是特別顯眼，其甚至將Calatrava系列常見的錶冠護肩裝置取消，不過略微移至側面角度瞬間即可領會百達翡麗出色的製作工藝，其由錶殼中心往錶耳處延伸的內凹線條營造出生動的視覺變化效果。錶款面盤採用黑色漆料，烘托出銀色系的指針、時標，強化顯時效果。這款錶翻到背面一開始以為是實底蓋，但其實百達翡麗採用了軍官式底蓋設計，掀開後才能看到手錶搭載的26‑330 S C機芯，這枚機芯從2019年誕生後逐漸普及到品牌旗下作品，它的動力儲存與先前的324 S C機芯雖然一樣，不過內在組件經過優化，提升了整體的效率與耐用性，並加上了停秒功能，讓整體的表現更均衡穩健。
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Golden Ellipse 5738R在2018年時為了慶祝系列50週年而生，其獨特的橢圓形（介於長方形與圓形之間）造型是最鮮明的設計亮點，這款換上玫瑰金再次出擊，搭配的是黑檀木色放射狀面盤，搭配簡約二針功能、線型時標，加上搭載超薄240機芯，使其佩戴在手腕上優雅之餘，也相對輕盈服貼，典雅樣式喚醒過往人們對Golden Ellipse的美好印象。不過在這次提到的三款正裝錶中，5738R也因為造型比較奇特反而相對冷門，討論度還是比Calatrava來得低。
從WatchCharts搜尋Calatrava 6119、5227G以及Golden Ellipse 5738R這三款錶，它們的行情平均大約落在17萬～20萬港幣間，也就是在二級市場上的價格比官方定價低，受到近年高級手錶行情持續升溫的影響，目前這大概已經是入手百達翡麗男錶最近的選擇了，看下來的確還是和許多人認知的百達翡麗等於百萬名錶印象差不多，只能說今時今日想要入手一款百達翡麗手錶，荷包還是要賺得厚一點才行。
【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：百達翡麗入門款價格最低不是Aquanaut而是這幾支經典錶】