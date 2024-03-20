PP百達翡麗入門手錶　Aquanaut運動錶不是最平　3款正裝錶最抵買

目前百達翡麗錶王PATEK PHILIPPE手錶複雜到基本功能、男錶到女錶，一應俱全。很多第一次買百達翡麗錶友會好奇在錶王全球最貴手錶百達翡麗旗下，所謂的入門款男錶價格到底是何種價位，如果光從官方定價的數字來看，運動錶系列Aquanaut鋼殼膠帶三針款5167A是定價最低的PP手錶，定價為港幣188,500，這跟許多人心中認為百達翡麗等於百萬名錶的刻板印象有所出入，但是Aquanaut 5167A受到近年運動錶蔚為市場主流的「助攻」效應，它現在已經很難用定價買到，而且溢價率還非常驚人。

根據高級手錶市場調查研究機構WatchCharts提供的情報分析報告，近期在國外對於5167A開出的報價約達50,700美金（約合港幣39萬7），也就是它實際的入手價格早就已經超過35萬港幣；就算想在品牌AD店以定價入手，這款錶也會是讓人排隊等很久才排得到的超級搶手貨。回到本文主題「百達翡麗價格最低的男錶入門款」，目前我們幾乎可以篤定不會是品牌的Nautilus或Aquanaut鋼殼運動錶，反而PP其他經典系列如Calatrava或Golden Ellipse的基本款，它們實際在二級市場的價格才是相對較低的百達翡麗入門款。

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其中像是Calatrava的6119、5227G以及Golden Ellipse 5738R，目前的行情都沒有定價還在它們之下的Aquanaut 5167A那麼好，6119包括白金和玫瑰金款的定價皆為港幣247,600、5227G的定價是港幣311,600，至於Golden Ellipse 5738R定價則為港幣284,500，乍看都比5167A定價更高，但因為市場目前還是偏好運動型的手錶，因此前面三款正裝錶風格的作品，市場熱度相對都平淡許多。

Calatrava 6119是百達翡麗2021年時為了接替系列中的入門小三針5119而開發的新作，錶款將錶徑擴增至39mm，手錶外觀的特色在於錶圈上的巴黎釘紋，這個設計源自1930年代最初的Calatrava手錶，近代的3919、5119等型號也都延續了這個設計特徵。6119在功能性方面比照前作的設定，但是它除了錶徑變大，就連面盤上的細節也出現不少新意，例如面盤外緣增加了軌道式刻度，原本印在面盤上的羅馬數字時標則是改成了金質切面立體時標。6119搭載的30-255 PS機芯採用並聯的雙發條盒設計，動力儲存65小時比起前作搭載的215 PS機芯的44小時動能有著顯著提升，品牌透過一枚十瓣齒輪來連接發條盒的創意頗為少見，得力於並聯的形式，機芯的扭力隨之提升，間接使得擒縱系統的擺盪動作可以更穩固。

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5227是Calatrava系列的自動三針基本款，其實它有白金、黃金與玫瑰金等三種版本，不過市場對於黃金和玫瑰金版的追求略高於白金版，也因此5227G又成了這款作品中入手門檻最低的一款作品。5227G的外殼造型乍看不是特別顯眼，其甚至將Calatrava系列常見的錶冠護肩裝置取消，不過略微移至側面角度瞬間即可領會百達翡麗出色的製作工藝，其由錶殼中心往錶耳處延伸的內凹線條營造出生動的視覺變化效果。錶款面盤採用黑色漆料，烘托出銀色系的指針、時標，強化顯時效果。這款錶翻到背面一開始以為是實底蓋，但其實百達翡麗採用了軍官式底蓋設計，掀開後才能看到手錶搭載的26‑330 S C機芯，這枚機芯從2019年誕生後逐漸普及到品牌旗下作品，它的動力儲存與先前的324 S C機芯雖然一樣，不過內在組件經過優化，提升了整體的效率與耐用性，並加上了停秒功能，讓整體的表現更均衡穩健。

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Golden Ellipse 5738R在2018年時為了慶祝系列50週年而生，其獨特的橢圓形（介於長方形與圓形之間）造型是最鮮明的設計亮點，這款換上玫瑰金再次出擊，搭配的是黑檀木色放射狀面盤，搭配簡約二針功能、線型時標，加上搭載超薄240機芯，使其佩戴在手腕上優雅之餘，也相對輕盈服貼，典雅樣式喚醒過往人們對Golden Ellipse的美好印象。不過在這次提到的三款正裝錶中，5738R也因為造型比較奇特反而相對冷門，討論度還是比Calatrava來得低。

從WatchCharts搜尋Calatrava 6119、5227G以及Golden Ellipse 5738R這三款錶，它們的行情平均大約落在17萬～20萬港幣間，也就是在二級市場上的價格比官方定價低，受到近年高級手錶行情持續升溫的影響，目前這大概已經是入手百達翡麗男錶最近的選擇了，看下來的確還是和許多人認知的百達翡麗等於百萬名錶印象差不多，只能說今時今日想要入手一款百達翡麗手錶，荷包還是要賺得厚一點才行。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：百達翡麗入門款價格最低不是Aquanaut而是這幾支經典錶】