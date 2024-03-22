蘇格蘭斯佩塞威士忌始祖The Glenlivet　200周年限定版矚目登場

在威士忌的世界，悠長的歷史代表一直傳承的工藝與傳統，總是令酒迷趨之若鶩。今年是蘇格蘭斯佩塞區（Speyside）的代表酒廠之一格蘭利威（The Glenlivet）踏入200周年的重要里程碑，回溯這兩個世紀以來的故事，象徵著品牌如何定立業界標準、破舊立新，在2024年這個值得紀念的年份，品牌帶來一系列大膽且創新的慶祝活動，當然不少得酒迷們引頸以待的「The Glenlivet 12年單一麥芽威士忌的200周年限定版」。

今年是蘇格蘭斯佩塞區（Speyside）的代表酒廠之一格蘭利威（The Glenlivet）踏入200周年的重要里程碑（圖片來源：The Glenlivet）

喜歡蘇格蘭威士忌的酒迷，定必對The Glenlivet熟悉非常，Speyside是蘇格蘭一大產區，這裡有著當地最密集的河流，常言道好山好水方能釀出好酒，The Glenlivet憑著得天獨厚的先天優勢在此安家立業。品牌的影響力之深，甚至令不懂蘇格蘭蓋爾語的我們得知「Glen」是河谷的意思，以此作為名字正正代表酒廠對於水質的引以為傲和重視。此外，品牌的出品有著獨一無二的酒廠風格，不論是我們常見的12年以至18年，不同年份都展現出對於木桶的善用和風味的拿捏，透過品嚐不同年份的作品可以帶領我們探索自己的味蕾。

The Glenlivet早於1824年由始創人George Smith創立（圖片來源：The Glenlivet）

從The Glenlivet的歷史，我們甚至可以了解到整個產區發展的進程。品牌早於1824年由始創人George Smith創立，他有見於當時的蘇格蘭威士忌的傳統風味大多都是重口味或煙熏泥煤風格，於是另闢蹊徑創出主打花果香清新風味的威士忌，自此廣受歡迎而席捲當地，引來同業仿效，無形中成為了定義Speyside產區單一麥芽威士忌風格的始祖。酒廠設立於「Glenlivet」同名河谷，由於這裡有著清澈的純淨水質，物產豐富，於是引來更多釀酒商前來設廠，不過當時對於威士忌的規範仍未成熟，業界出品良莠不齊，但都會使用「Glenlivet」作為酒標，此時George Smith向當局申請蘇格蘭史上首張合法釀酒許可執照，藉此整頓業界遏止歪風，自此之後得到官方認可僅有品牌可以「Glenlivet」為名，並且在名字前加上「The」成為獨一無二的象徵。能夠屹立於業界多年，品牌除了為威士忌定立新標準，200年來不斷突破界限之外，亦堅守很多傳統，例如一直沿用George Smith發明的獨特燈籠形蒸餾器，原來正正是釀造出獨特細緻滑順口感和優雅花果風格的關鍵，體現出品牌秉持「Live Original 創新自我」的精神。

品牌一直沿用George Smith發明的獨特燈籠形蒸餾器，正是釀造出獨特細緻滑順口感和優雅花果風格的關鍵，體現出品牌秉持「Live Original 創新自我」的精神。（圖片來源：The Glenlivet）

由於品牌是如此的標誌性，所以威士忌愛好者對它太過熟悉，卻成為了品牌不斷前行的動力。藉著200周年這個別具意義的日子，品牌特意匠心打造一款限定版，以經典的12年威士忌製作，於100%初次裝填的美國橡木桶中熟成，酒精濃度為43%的作品富有標誌性風味，例如成熟多汁的梨子、甜橙果醬、椰絲、奶油香草和烤杏仁的風味，輔以新鮮橘子、菠蘿片和焦糖的香氣，味道的精髓在於重現出始創人的理想，將甜味和果香達至完美平衡，令人驚喜的還有焦糖蜂巢脆脆的甜韻和馥郁的鮮橙香氣，尾韻悠長帶有香草與甘甜的橡木氣息。

「The Glenlivet 12年單一麥芽威士忌的200周年限定版」（圖片來源：The Glenlivet）

除此之外，是次限定版的設計亦有別開生面之處，加入了酒迷和公眾參與的元素。透過與眾包平台（Crowdsourcing）公開徵集再選拔出標籤設計，廣邀世界各地的新興藝術家演繹出他們對品牌精神「持續前進」的想法，反應甚為熱烈，於短短三個星期內便收到超過400個來自42個國家的設計師作品，從中選出四個入圍作品再由品牌愛好者們於網上投票，最後優勝者為來自哥倫比亞波哥大的Studio Berdi，其出色設計概括了品牌創立至今的歷程，突出了當中不可或缺的重要時刻、有影響力的人物和地標，利用獨特的畫風繪畫出對接下來200年的創新和展望，使之增添不少收藏價值。

說到這裡，相信各位酒迷已經對最新的限定版躍躍欲試，現在只要到01空間回答簡單問題：「分享你想在甚麼場合與朋友分享這瓶威士忌」，便有機會得到「The Glenlivet 12年單一麥芽威士忌的200周年限定版」一瓶（建議零售價：538港元），有興趣的朋友要把握這難得機會！