日本清酒之王十四代「蘭引酒」RANBIKI-SHU　限量1千瓶首度登香

【清酒】有「日本清酒之王」美譽的十四代，相信無論是否酒迷都有機會嚐過，作為日本最備受追捧的清酒，推出十四代的高木酒造原來已經有長達400多年歷史，既有品質保證而且會靈活運用各種酒米結合不同的精米度釀出佳作，推出不少深入民心的酒款。最近十四代與本地酒商合作，將全球限量僅有1,000瓶的「十四代蘭引酒」RANBIKI-SHU首次帶到香港，這款珍罕之作相信會令酒迷們的味蕾為之一振。

「十四代蘭引酒」RANBIKI-SHU（圖片來源：十四代）

高木酒造始源自1615年，紮根於⼭形縣村⼭市，酒造世世代代由⾼⽊家族所傳承，在延續傳統之同時不斷創新，至於「十四代」這個品牌則源自於高木酒造的第十四代傳人高木辰五郎，不過卻是由他的兒子、第⼗五代高木顕統於1994年推出，特色是有別於一向主打淡麗風格的清酒，以濃郁⾹氣和飽滿⼝感作主導，自此震撼了日本甚至海外的清酒市場。十四代成為了頂級清酒的品牌之後，繼而出產的著名酒款多不勝數，例如有「龍泉」、「龍月」、「本丸」等別具人氣的經典之作，至於國際收藏系列的「GOLD LABEL」、「BLACK LABEL」和「RED LABEL」都是大家熟悉的作品，當然不少得與中田英壽合作推出的「N 」，全是不可多得的頂級⽇本酒。

「十四代蘭引酒」RANBIKI-SHU（圖片來源：十四代）

「十四代蘭引酒」RANBIKI-SHU（圖片來源：十四代）

是次由捷成酒業引入香港的「十四代蘭引酒」RANBIKI-SHU被譽為「日本清酒界干邑」，是由高木辰五郎融合干邑與清酒的精髓研發而成，在酒米方面採用了來自兵庫縣吉川町產的「特A」山田錦米，「蘭引」（ランビキ）這個名字源自於17世紀江戶時代引入日本的兜釜式燒酎蒸餾器，當時主要用來蒸餾藥酒和飲品，所以「蘭引酒」指的是用這種蒸餾器蒸餾出來的酒類，至於十四代選用的則是特意由法國夏朗德省生產的銅製蒸餾器，在明火上加熱反覆進行蒸餾，在過濾之後的核心精華「酒心」另外儲存起來作長期熟成，最後置於白橡木雪莉桶中陳年超過十年，形成味道極為獨特又帶有奢華風味的極致清酒。

「十四代蘭引酒」RANBIKI-SHU（圖片來源：十四代）

「GOLD LABEL」、「BLACK LABEL」向「RED LABEL」

為了讓酒客達到更為全面的味蕾體驗，是次還與榮獲米芝蓮二星及綠星的法式精緻餐廳Amber合作，推出匠心設計的六道菜酒饌晚宴以及清酒大師班。新菜單將會體驗到剛才提及過的「GOLD LABEL」、「BLACK LABEL」和「RED LABEL」，與餐廳的招牌現代法式美饌最為合襯，另外當然會專為「十四代蘭引酒」RANBIKI-SHU精心設計與之相配的法式佳餚，將其柔滑細膩的口感、獨特迷人的風味如堅果和蜂蜜香氣、淡淡橘皮芳香和微妙的辛味發揮得淋漓盡致。