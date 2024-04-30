傳統關西風格壽喜燒進駐香港　必嚐極致滋味松阪牛、大分和牛

【日本美食/ 壽喜燒/ 松阪牛/ 大分和牛】香港人向來熱愛日本料理，不少朋友每年愛遠赴日本的習慣猶如回鄉，親身品嚐當地的美食是一大原因。香港作為美食之都，向來都不乏日本料理餐廳，只不過餐廳的靈魂往往落在主廚本身，所以如果是由日本廚師主理的話更是令食客趨之若鶩。

圖片來源：壽喜燒・中川

最近一家主打關西風格的壽喜燒料理店全新登場，為大家帶來歷史悠久的正宗關西壽喜燒料理風味，並且引入三種著名的日本和牛，當中包括國寶級的松阪牛，實在令人食指大動。壽喜燒這個飲食文化可以追溯到明治維新時期，相傳是在東京芝區一家名為「中川」的牛肉鍋店所帶起，當時將牛肉、香葱、豆腐等食材置於鍋內以醬汁熬煮，味道有別於一般牛肉料理而大受歡迎。為傳承這個源遠流長的飲食文化，座落於銅鑼灣的新店「壽喜燒・中川」特以此為名，加上採用傳統關西風格為本地食客帶來別開生面又精緻的日本料理。

「壽喜燒・中川」的主廚板垣和幸先生（圖片來源：壽喜燒・中川）

剛才提及餐廳的靈魂是主廚，「壽喜燒・中川」的主廚板垣和幸先生來自日本秋田縣，早在19歲便於日本的廚藝學院畢業隨即受聘於東京五星級酒店大倉酒店，後來甚至備受集團的青睞而得到機會前往荷蘭阿姆斯特的大倉酒店磨鍊廚藝6年，將日本獨有的待客哲學及飲食理念傳揚海外，直到2004年回歸日本繼續精進料理手藝。於今年，板垣先生已經有長達25年的資深經驗，是次進駐新店亦是首次踏足香港，相信是抱有極大期望。

圖片來源：壽喜燒・中川

於餐廳內食客可以品嚐到正宗的關西風壽喜燒，並且是由料理長即席代燒更見功架。做法是首先在抹上和牛脂肪及福岡縣的白水晶糖用以煎香和牛，然後淋上來自日本的秘製醬汁，值得一提的是，醬汁是壽喜燒的根本，所以出色的壽喜燒滋味很大程度上受到醬汁之影響。是次嚴選的是特意由日本醬油發源地和歌山縣湯淺町直送到港的手工醬油，以此作為基調再由餐廳調配成為秘製醬汁，醬香極為濃郁帶有獨特香甜，配以和牛煎香後的甜美焦香是為一絕，烹調時散發的芳香足以令人垂涎。

圖片來源：壽喜燒・中川

除了醬汁之外，最能夠吸引到食客注目的當然是和牛本身，餐廳為了讓食客品嚐到風格各異的和牛滋味，特意在日本各地搜羅出色的A5等級的極品和牛，當中焦點為被譽為國寶級的「松阪牛」，向來極受國內外追捧，原因是其品質純正而且牛隻識別嚴謹，每頭牛均須註冊於「松阪牛個體識別管理系統」，配備官方頒發的松阪牛證明書。味道方面，松阪牛出色在於濃厚鮮味的霜降油花，油花分數達至和牛最高的BMS 12等級，分布均勻細緻，外觀甚是吸引。由於頂級的松阪牛油脂的融點在17°C，所以在一般室溫便能融化，以及在口腔內達到入口即融的境界。

圖片來源：壽喜燒・中川

除出眾的「松阪牛」之外，誕生自大分縣獲獎無數的大分豐後牛亦另有特色，日本和牛的出色在於每款都有各異的飼養方式，大分和牛則必須使用大米及啤酒糟作為飼料，使得其肉質細緻柔滑、味道豐富濃郁，而且牛隻要嚴格符合肉質四等級以上方能被定義為「大分和牛」，是為上等珍品。另外來自北海道中西部神內農場培育的「北海道褐毛和牛」，則以口感清爽帶有嚼勁聞名，肉質脂肪較少更能體會到肉質口感之美及肉香。農場向來以卓越的餵養條件遠近馳名，並且採取放牧養殖，是能夠以味蕾體驗到的健康肉品和自然之美。

圖片來源：壽喜燒・中川

配搭壽喜燒還有一頂重要的元素，就是能夠提升口感及味道層次的雞蛋。餐廳匠心精選兵庫縣產的「日本一こだわり卵」，並打造兩款截然不同的蛋汁風味，分別是將雞蛋輕輕蒸至蛋白邊帶淡淡晶透的微溫狀態，可以提升肉質的嫩滑度；另外以純蛋白製成細膩忌廉狀，則可以豐富口感同時提升肉鮮軟滑質感。餐廳備有四款午市及三款晚市壽喜燒菜單，由5道菜至10道菜任君選擇，菜單都可以升級或追加「A5松阪牛」，在品嚐和牛、創意美饌之同時，亦可加配近年大受歡迎的「農口尚彦研究所」出品的美酒，農口尚彥先生有造酒之神、日本傳奇杜氏之稱，美酒配佳餚最能體驗日本的飲食文化精髓。

壽喜燒・中川

地址：銅鑼灣開平道1號CUBUS 3樓B號舖