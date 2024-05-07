上環餐飲熱點JUNO地中海風情美饌　星級主廚主理盛夏慢活早午餐

經歷過深沉的雨季，盛夏已悄然回歸，陽光曬落在大地上，令人勾起一種慢活度假的南歐風情，最適合就是在悠閒的時光品嚐一頓歐陸沿岸或地中海風情的美饌盛宴，體驗地中海獨有的活力滋味。位於上環一家意大利餐飲特意請來了資深西班牙總廚坐陣，嚴選來自意大利、法國及西班牙的各種海陸食材，為食客帶來味蕾上的慢活氣息。

圖片來源：JUNO

餐廳JUNO的名字來自羅馬神話中集美貌、溫柔與慈愛於一身的母性之神，餐廳定位與緊接而來的母親節亦相當合襯。一系列春夏菜單選用搜羅自歐洲的優質食材，打造出輕旅遊用餐體驗，在繁忙的城市背後仍可藉著美食獲得愜意的心情。主廚Jordi Vallés Claverol出身於巴塞隆納的餐飲世家，曾效力家鄉的米芝蓮二星法國餐廳及米芝蓮三星西班牙餐廳，後來長達15年進駐北京，先後於高級西班牙餐廳Mare Nostrum繼續磨鍊廚藝，以及於頂級餐廳Aqua發揮過人天賦，透過創意當代西班牙料理被評選為「年度主廚」。

布拉塔奶酪（圖片來源：JUNO）

店內舒適的氛圍，與最新推出的「四道菜周末早午餐菜單」最能體驗到周末的愜意，可以自選兩款前菜、主菜及甜品，當中以意大利菜為基調融入地中海料理的特色，5款前菜包括香濃奶滑的「胡桃南瓜湯」，是以香烤南瓜籽及薄荷油烹調以提升湯品風味及層次，至於「炭烤法式醬茄子」是為招牌菜式，茄子上灑上松子仁、薄荷、羅勒及蜂蜜醬營造出豐富口感，「鷹嘴豆泥」則鹹香軟綿，最適合搭配自家製的皮塔麵包，喜歡輕盈食感的可選搭配新鮮蕃茄、清爽柔滑的「布拉塔奶酪」，綴以羅勒及特級初榨橄欖油突顯出意大利芝士的傳統滋味，最後還有一道「龍蝦大蝦煎蛋餅」則源自標誌性菜式西班牙蛋餅，鬆軟香口的質感配搭龍蝦及大蝦的鮮美，藏紅花蒜香蛋黃醬、油封辣椒及水煮洋蔥進一步豐富風味，味道令人印象深刻。

炭烤豬排骨（圖片來源：JUNO）

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主菜方面有人氣之選的「特色黑松露意大利細麵」，細麵有著濃郁蛋香，搭配新鮮松露片及巴馬臣芝士，難得地重現經典風味的精髓。地中海菜式又怎少得魚鮮，「碳烤澳洲尖吻鱸」所採用的是可持續發展的新鮮鱸魚，配菜有蕃茄、意大利青瓜及茄子將魚產的鮮味層次豐富起來。至於一道「炭烤豬排骨」亦甚為出色，以自家製的石榴糖蜜塗抹燒製而成，配以迷迭香調味的薯仔，達至口感軟腍的狀態令人一試難忘。另外可以細味到地道意式燴飯，「黑松露安格斯牛頰肉燴飯」選用當地高度推祟的頂級大米Carnaroli，灑上馬斯卡邦芝士烹煮，芝士及松露味道極為香濃，與牛面頰非常匹配。「海鮮砂鍋西班牙式短麵」則結合傳統西班牙海鮮飯及意大利麵的特色，以西班牙蕃茄、胡椒及歐陸式洋蔥蕃茄醬提升西班牙紅蝦及墨魚的鮮甜，說是必嚐地中海菜式亦不為過。最後喜歡肉食的朋友可以選擇經炭燒處理的「美國特級肉眼牛排」，搭配芝麻菜、乾蕃茄沙律及薯蓉有助平衡肉品膩感。

提拉米蘇（圖片來源：JUNO）

於周末的悠閒時光可以輕鬆品嚐甜點，餐廳準備了洋溢法式風情的「塔丁蛋糕」，切成薄片的香甜蘋果配上焦糖奶油及雲呢拿雪糕，在冷熱之間呈現迷人的甜美滋味。還有經典甜點提拉米蘇突顯標誌性風味，內藏以意大利經典咖啡品牌Illy的咖啡浸泡而成的手指餅，鋪滿法國頂級Valrhona朱古力粉，在微苦與甜美之間遊離，口感層次令人驚喜心動。品嚐地中海美饌最好還是配搭美酒，主廚Jordi為大家選擇了多款適合不同口味和餐點的酒品，包括有優雅清爽的「Maset Brut Nature Cava」氣泡酒、平易近人的意大利紅酒「Primitivo del Salento」、花香優雅的意大利白酒「Moi Verdeca del Salento」等，足以為周末點起微醺醉人的愉快心情。

圖片來源：JUNO

JUNO

地址：香港上環永樂街88號地下

查詢：2703 5188

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