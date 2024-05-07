上環餐飲熱點JUNO地中海風情美饌 星級主廚主理盛夏慢活早午餐
/ 2024.05.07
圖片來源：JUNO
餐廳JUNO的名字來自羅馬神話中集美貌、溫柔與慈愛於一身的母性之神，餐廳定位與緊接而來的母親節亦相當合襯。一系列春夏菜單選用搜羅自歐洲的優質食材，打造出輕旅遊用餐體驗，在繁忙的城市背後仍可藉著美食獲得愜意的心情。主廚Jordi Vallés Claverol出身於巴塞隆納的餐飲世家，曾效力家鄉的米芝蓮二星法國餐廳及米芝蓮三星西班牙餐廳，後來長達15年進駐北京，先後於高級西班牙餐廳Mare Nostrum繼續磨鍊廚藝，以及於頂級餐廳Aqua發揮過人天賦，透過創意當代西班牙料理被評選為「年度主廚」。
布拉塔奶酪（圖片來源：JUNO）
店內舒適的氛圍，與最新推出的「四道菜周末早午餐菜單」最能體驗到周末的愜意，可以自選兩款前菜、主菜及甜品，當中以意大利菜為基調融入地中海料理的特色，5款前菜包括香濃奶滑的「胡桃南瓜湯」，是以香烤南瓜籽及薄荷油烹調以提升湯品風味及層次，至於「炭烤法式醬茄子」是為招牌菜式，茄子上灑上松子仁、薄荷、羅勒及蜂蜜醬營造出豐富口感，「鷹嘴豆泥」則鹹香軟綿，最適合搭配自家製的皮塔麵包，喜歡輕盈食感的可選搭配新鮮蕃茄、清爽柔滑的「布拉塔奶酪」，綴以羅勒及特級初榨橄欖油突顯出意大利芝士的傳統滋味，最後還有一道「龍蝦大蝦煎蛋餅」則源自標誌性菜式西班牙蛋餅，鬆軟香口的質感配搭龍蝦及大蝦的鮮美，藏紅花蒜香蛋黃醬、油封辣椒及水煮洋蔥進一步豐富風味，味道令人印象深刻。
炭烤豬排骨（圖片來源：JUNO）
主菜方面有人氣之選的「特色黑松露意大利細麵」，細麵有著濃郁蛋香，搭配新鮮松露片及巴馬臣芝士，難得地重現經典風味的精髓。地中海菜式又怎少得魚鮮，「碳烤澳洲尖吻鱸」所採用的是可持續發展的新鮮鱸魚，配菜有蕃茄、意大利青瓜及茄子將魚產的鮮味層次豐富起來。至於一道「炭烤豬排骨」亦甚為出色，以自家製的石榴糖蜜塗抹燒製而成，配以迷迭香調味的薯仔，達至口感軟腍的狀態令人一試難忘。另外可以細味到地道意式燴飯，「黑松露安格斯牛頰肉燴飯」選用當地高度推祟的頂級大米Carnaroli，灑上馬斯卡邦芝士烹煮，芝士及松露味道極為香濃，與牛面頰非常匹配。「海鮮砂鍋西班牙式短麵」則結合傳統西班牙海鮮飯及意大利麵的特色，以西班牙蕃茄、胡椒及歐陸式洋蔥蕃茄醬提升西班牙紅蝦及墨魚的鮮甜，說是必嚐地中海菜式亦不為過。最後喜歡肉食的朋友可以選擇經炭燒處理的「美國特級肉眼牛排」，搭配芝麻菜、乾蕃茄沙律及薯蓉有助平衡肉品膩感。
提拉米蘇（圖片來源：JUNO）
於周末的悠閒時光可以輕鬆品嚐甜點，餐廳準備了洋溢法式風情的「塔丁蛋糕」，切成薄片的香甜蘋果配上焦糖奶油及雲呢拿雪糕，在冷熱之間呈現迷人的甜美滋味。還有經典甜點提拉米蘇突顯標誌性風味，內藏以意大利經典咖啡品牌Illy的咖啡浸泡而成的手指餅，鋪滿法國頂級Valrhona朱古力粉，在微苦與甜美之間遊離，口感層次令人驚喜心動。品嚐地中海美饌最好還是配搭美酒，主廚Jordi為大家選擇了多款適合不同口味和餐點的酒品，包括有優雅清爽的「Maset Brut Nature Cava」氣泡酒、平易近人的意大利紅酒「Primitivo del Salento」、花香優雅的意大利白酒「Moi Verdeca del Salento」等，足以為周末點起微醺醉人的愉快心情。
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地址：香港上環永樂街88號地下
查詢：2703 5188