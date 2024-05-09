威士忌｜艾雷島幽靈釀酒廠停產41年　Port Ellen傳奇今年正式重啟

【威士忌/ Port Ellen】早前與各位威士忌迷分享過，日本傳奇酒廠輕井澤將會重啟，這家曾問鼎「最昂貴日本威士忌」的神話現已計劃投產，在不久的將會有新生代的輕井澤威士忌面世。於2024年對於酒迷們的好消息並不止於此，「沉默的釀酒廠」重開也並不只有輕井澤，曾面臨兩度閉廠的蘇格蘭艾雷島傳奇酒廠Port Ellen，於早前由烈酒巨頭Diageo（帝亞吉歐）宣布將會回歸生產，沉寂了達41年將會以業界最新的設備和傳統釀造工藝為大家帶來更多美酒逸品。

Port Ellen（圖片來源：Diageo）

Diageo曾於2017年釋出消息將會斥資3,500萬英鎊讓Port Ellen酒廠重啟，於今年3月正式開啟，為慶祝這項盛事，早前更推出了一款紀念威士忌「Port Ellen Gemini」，由兩瓶44年威士忌組成，是為酒廠推出過年份最高的作品，「Gemini Original」以歐洲橡木桶陳年熟成，在此基底下另一瓶「Gemini Remnant」再於「Port Ellen Remnant橡木桶」進行過桶。「Remnant」是指剩餘的意思，原來是在酒廠仍然運作時，每次入桶都會將多出來的酒液放置到「Remnant桶」儲存，後來在閉廠時這些桶藏被釀酒師帶出來，所以可以說得上為盛載了酒廠的歷史與精神，使這款紀念威士忌更具意義。

Port Ellen Gemini（圖片來源：Diageo）

Port Ellen酒廠位於蘇格蘭的艾雷島，這個海島有著得天獨厚的特色，強勁的海風吹拂賦予空氣中充滿著海鹽的味道，加上當地盛產泥煤，酒廠用以烘烤麥芽使得酒液富有迷人的泥煤風格，兩大特色交織出獨特的海島風格威士忌，這種泥煤煙熏的風味愈來愈備受愛戴。可惜於上世紀酒廠的命運卻不如大家想像般風光，甚至在1983年迎來閉廠停產的宿命，自此Port Ellen的美酒開一瓶少一瓶，這份珍稀使其受歡迎程度急升，也不斷成為了拍賣場上的寵兒。

圖片來源：Diageo

由於酒廠已有41年停運所以需要更新設備，酒廠經過重新設計引入現代化設備，包括新增了兩款銅製蒸餾器——「The Phoenix Stills」（鳳凰蒸餾器）是Port Ellen一直沿用的蒸餾器之精確複製版，用以蒸餾出經典的煙熏酒液，是使Port Ellen單一麥芽威士忌成為世界上最受歡迎的威士忌之一的靈魂所在。另一款「The Experimental Stills」（實驗蒸餾器）是威士忌工藝與科學的結晶，實驗蒸餾器與標誌性的「Ten Part Spirit Safe」部件相連，一般酒廠只能將蒸餾出來的酒液分為三個部分，而用上「Ten Part Spirit Safe」則可以進行多次分離，藉此探索得出前所未有的風味和酒體特徵，將威士忌的複雜性提升到新的水平。

圖片來源：Diageo

重開後的Port Ellen將會成為一家突破界限的酒廠，不只出產美酒，更可以進行深入的科學研究，讓酒迷們更進一步地了解到艾雷島單一麥芽威士忌的美好以及桶與桶之間的微妙風味。此外，在保持「Port Ellen」這個品牌的品質之同時，亦會以實現碳中和為目標。釀造威士忌的多個工序中難以避免碳排放，透過現代化設備可以在蒸餾過程的每個部分都得以改善，比如回收利用水和熱量，有助於兌現Diageo在2030年實現碳中和的承諾。