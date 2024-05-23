幸福國度不丹是蘑菇大國　夏季蘑菇節見證盛產名貴松茸、冬蟲夏草

夏季盛產各種美味食材，相信不少港人都會透過旅遊去品嚐世界各地的時令美饌，甚至有機會親手採集食材。原來在「幸福國度」不丹，當地人們極之熱愛蘑菇，而不丹獨特的環境條件亦成為了蘑菇的理想產地，在每年的8月中旬當地會舉行「松茸節」，讓世人飽嚐這種極為珍罕的貴族食材。

圖片來源：bhutan.travel

不丹有著非常豐富的生物多樣性，光是蘑菇就有多達400多種，當中分為可食用、藥用或不可食用，其中最受歡迎的當然是採摘季節為7月至9月的松茸（當地稱為Sangay Shamu），因為其獨特的風味而備受推崇。其他的盛產可食用蘑菇還有雞油菌、香菇、平菇以及入藥佳品的冬蟲夏草。蘑菇在當地飲食文化和醫藥傳統中擔當著重要角色，雖然在冬天幾乎不能找到野生蘑菇，但夏季卻隨處可見，人們可以在野外、市場和路邊隨時找到，當地人在蘑菇收穫季節經常會在森林裡露營數日進行採收，經過烹調或曬乾之後成為主食蔬菜。

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相信不丹眾多菇類之中尤以松茸最為吸引，在國際市場尤其是日本備受喜愛，日本每年皆有松茸拍賣拍出天價。松茸的生長環境相當嚴格，一般生長於海拔3,500米以上的地域，不丹松茸則生長在高海拔針葉林中，向來只能野生難以人工培植，雖然日本有研究人員培植出一種名為「Baka Matsutake」的品種，其香氣特徵與野生品種非常相似，但有些特性如飽滿的汁液、帶有辛香和來自土地的清雅味道等，全是難以複製的。除了松茸之外，不丹出產的雞油菌和香菇都以鮮香而聞名，特別是前者色澤金黃、風味獨特，是為各種不丹菜餚中的常備元素。

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遊客前去不丹，除了可以在市場選購時令菇類，亦能參加不同日子舉行的蘑菇節，例如每年8月15日至16日在距離首都亭布僅45分鐘車程的吉內卡舉行的松茸節，8月23日至24日在烏拉舉行的蘑菇節等。大家可以在節日期間體驗一系列特色活動，包括蘑菇採摘、蘑菇宴、傳統文藝表演以及遊客也可參與的當地體育活動。在蘑菇採摘導覽之旅中可以學習蘑菇基本知識，了解如何辨別蘑菇是否可食用。在烹飪課程中可以了解蘑菇如何成為不丹美食不可或缺的元素，傳統上不丹人會用辣椒和芝士來烹調蘑菇，例如「Shamu Datshi」是由松茸、野菜、鹽和芝士簡單地製成，蘑菇提供了菜餚中大部分的味道，而芝士則提供了奶油質感，配合起來份外迷人，是為當地的常見菜式。

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不丹被譽為「幸福國度」，常被認為是/曾經是「世界上最幸福的國家」，不過這個別稱其實是來自1972年不丹國王提出的一個「國民幸福總值」概念，指相比起追求經濟發展和GDP，更著重於精神層面的質量，雖然不丹是《全球幸福指數報告》的倡導者，不過其實在排名上並非名列前茅，有著失業率高企和產業結構單一等問題，所以幸福之談更趨向是目標多於現實。雖然在1974年開放外國人入境，但在21世紀之前入國的遊客非常少，每年僅有數千人。隨著人們對於這個神秘國度的探求慾望加深遊客也開始以倍數增加，不過要留意的是，遊客只能參加以受政府監督的觀光行程，還要每天繳交100美元永續發展費，用作保護當地自然環境和文化之用。