最具複雜度的酒中王者　法國隆河區教皇新堡風格無限酒迷必須認識

【葡萄酒】香港作為葡萄酒免稅港，加上物流方便有著得天獨厚的優勢，成為了國際著名的葡萄酒集散中心，也培養出不少懂得品味的酒迷。香港很多酒迷都鍾情於法國紅酒，甚至喜歡法國深具歷史的釀酒及飲食文化，例如今回介紹的產區Châteauneuf-du-Pape（教皇新堡），是為法國首個AOC產區，有著「酒中王者」之美譽，即使是初入門的酒迷必須要認識。

教皇新堡位於法國隆河區南部，有著豐富的明媚陽光（圖片來源：Business France Hong Kong）

早在高盧羅馬時代，葡萄樹便已涵蓋了教皇新堡的領土，釀酒歷史最早的書面記錄可追溯到1157年。來到1314年時任教宗Clement V發現了當地的豐富風土特色，授予其高貴的憑證使之名氣擴展到了更遠的地方，葡萄園真正的繁榮起來，教宗也搬到此處定居並在高地建造了大型的堡壘村莊，是為教皇新堡的名字由來。產區另一個聞名之處，在於上世紀20年代由其中一個酒莊Château Fortia的莊主引領制定出A.O.C（Appellation d'Origine Contrôlée）法定產區葡萄酒制度，成為至今法國葡萄酒的體系基礎，教皇新堡首當其衝地成為了法國首個AOC產區。

教皇新堡深具釀酒歷史，也是法國首個AOC產區（圖片來源：Business France Hong Kong）

教皇新堡由於深具歷史，出品的葡萄酒帶有古代的風味，自古以來備受推崇，最著名詩人例如Alphonse Lamartine、大仲馬、Alphonse Daudet等等都喜歡在作品中描述它，無形間成為了推廣大使，即使在現今世代，就連全球葡萄酒評論界無可爭議的名人Robert Parker喝得最多的葡萄酒也是教皇新堡的。產區傳統上有13個葡萄品種，當中以Grenache佔據主導地位，Grenache並非原生於此處的，最初來自伊比利亞半島，卻完全吻合了教皇新堡的風土條件，適合在貧瘠、乾燥的土壤中茁壯成長，帶有耐寒，耐高溫的特性，作為紅酒的支柱，它賦予結構、力量和優雅特質，釀出的美酒往往帶有陳年潛力。此外，即使教皇新堡絕大部分出產的是紅酒，但其白酒同樣極受歡迎，教皇新堡的高品質除了是釀酒傳統多年來的繼承歸功於賦予獨特性的風土。

產區傳統上有13個葡萄品種，當中以Grenache佔據主導地位（圖片來源：Business France Hong Kong）

葡萄園的底土多樣性和鵝卵石是標誌性的（圖片來源：Business France Hong Kong）

教皇新堡位於法國隆河區南部，氣候受地中海影響，炎熱、乾燥、乾旱又多風，是為隆河區最乾燥的地區，也有著豐富的明媚陽光。早在幾千年前海洋時代沉積了大量沉積物形成了現時葡萄園的底土，土壤多樣性和鵝卵石是標誌性的，鵝卵石具有獨特的釋放儲存熱量的特性，有助於葡萄的完美成熟，還可以防止某些植物疾病的發生，因為水分與之接觸後就會蒸發。土壤基底通常由紅色黏土組成，有便於葡萄藤為了獲取水分根部可深達三米，使得老藤更易生產高品質葡萄酒。在西部地區帶有富有礦物質的白堊紀石灰岩，是完美的風土去生產酒體飽滿、芳香、美麗而清新的白葡萄酒，還有北部發現的沙子、砂岩和泥灰岩，賦予葡萄酒非常細膩和柔滑的單寧。有此複雜度，使釀酒師得以利用這種多樣性組合不同的風土或用於特定的佳釀，

圖片來源：Business France Hong Kong

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這裡的葡萄酒酒體通常比較濃郁，酒精含量較高，因為產區規定酒精含量至少為12.5%，結合混釀的做法使得教皇新堡被譽為法國酒當中複雜度最高的。以紅酒為例，除了Grenache作主導，亦常以Syrah和Mourvèdre組合起來，Grenache提供豐富果香、Syrah則提供香料的氣息，至於Mourvèdre使酒體優雅。普遍而言，教宗新堡紅酒在年輕時呈現深紫色，隨著陳年的增長逐漸轉變為紅寶石色，複雜性加強。大約兩年左右便散發出優雅的果香，隨著時間的推移呈現出更顯著的單寧結構，濃鬱深沉的花香滲透出來。至於白酒方面普遍呈現出金黃色，充滿濃鬱的香氣如白色水果和花朵，慢慢演變為微妙的蜂蜜味，並隨著陳年產生出烘焙香氣，約兩三年的年輕白酒特別適合搭配精緻的魚類、甲殼類和白肉，亦有助於增強鵝肝和所有貝類菜餚的風味。