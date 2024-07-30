黃竹坑新開泰菜　現代烹調港人口味的泰國菜革新之作必嚐奢華海鮮

泰國菜一向是港人熱愛的一種料理，因為泰國炎熱高溫和潮濕的天氣，與香港氣候非常類近，當地悠久的飲食文化針對這種生活環境應運而生，甜酸有助開胃，至於辣味則促進排汗減低體內濕氣，自有一套飲食哲學。在香港不難找到心儀的泰國餐廳，泰菜在港紮根多年要突圍並不容易，適逢黃竹坑新開一家由食物到環境都洋溢著泰式風味的餐廳，來看看新店如何打造出適合港人口味的泰國菜。

前菜「火山排骨」是為社交媒體上的打卡之選（圖片來源：Bamboo Thai）

Bamboo Thai其實在2020年成立，剛開幕的新店為第四分店，坐落於向來有「美食沙漠」之稱的黃竹坑，為其帶來新氣象。餐廳室內設計以天然木材為主導，牆上搶眼壁畫為本地人氣日籍藝術家TAXA所操刀的畫作，設有露天休閒用餐區，用餐氛圍寬敞舒適，由於泰國菜不免要食辣，所以用餐空間不宜太局促。餐廳的廚藝團隊包羅資深的泰籍大廚，由傳統泰菜延伸出東南亞熱帶風味的美食精髓，雖然泰國菜一向香料豐富，不過餐廳的食材仍堅持用料上乘加上主打新鮮，再結合現代烹調手法發揮出新派泰菜的特色。

「泰式蛋咖哩炒皇帝大虎蝦」（圖片來源：Bamboo Thai）

「泰式珍寶蟹肉奄列」（圖片來源：Bamboo Thai）

為了呈現最新鮮的食材以及為食客帶來與別不同的用餐體驗，餐廳由星期一至五皆有指定限定菜式，以不同海鮮作主導，例如星期一的「泰式蛋咖哩炒皇帝大虎蝦」，選用來自泰國及緬甸海域的皇帝大蝦，蝦肉厚身肉質鮮美彈牙，配搭的秘製蛋咖哩很可能是專為港人而設的，因為口味上都是無法抗拒的濃郁滋味，特意加入花奶以豐富醬汁，營造出綿滑口感層次，令蝦肉增添嫩滑口感，味道上咖哩沒有喧賓奪主，釋出淡淡鮮甜，可以加配油酥餅享用令人大飽口福。至於星期二有「泰式珍寶蟹肉奄列」，選用來自泰國的肉蟹，並且取其連接蟹腿間的肌肉部位，打造出厚實飽滿的珍寶蟹肉，細味得出其中的匠心，與蛋咖哩同理，以嫩滑帶有焦香的蛋卷包裹，為蟹肉增添口感層次，最後蘸上經典是拉差辣椒醬享用，體驗地道滋味。

「泰式青檸酸辣汁蒸魚」（圖片來源：Bamboo Thai）

「薑黃烤鱸魚」（圖片來源：Bamboo Thai）

接下來星期三有「泰式辣椒膏炒蜆」，肥美的大蜆肉質厚實，配以各式配料如指天椒、紅蔥頭、魚露及金不換再炒香，是為愛辣之人的必嚐之選，品嚐下來恍如將食客帶到泰國夜市。星期四的「泰式青檸酸辣汁蒸魚」以及星期五的「薑黃烤鱸魚」各具特色，前者以肉質嫩滑的鮮魚炮製，與酸辣汁同蒸，是為廚藝團隊特意調製的醬汁，令人驚喜的是醬汁的酸度沒有破壞魚肉的結構使之失去嫩滑，作為主菜卻開胃醒神。「薑黃烤鱸魚」在烤製前要先在魚身抹上薑黃，作用是增色提鮮，亦能增加濃郁的辛香，使得外脆內嫩的魚身更添風味，享用時魚身去除主骨，但仍要留意魚鰭等尖硬部分，以生菜包形式加入配料及蘸上醬汁，風味難忘。以上海鮮均有過人特點，以泰式香料勾引鮮味，而且份量之大賦予了奢華之感。

「招牌冬蔭公雞翼」（圖片來源：Bamboo Thai）

餐廳另有常設時令菜式，例如喜歡蟹食的朋友必嚐「辣椒膏炒原隻肉蟹」或「泰式蛋咖哩炒原隻肉蟹」，展現泰國料理中的辛辣及咖哩特色，前菜方面的「火山排骨」相信大家早有所聞，是為社交媒體上的打卡之選，餐廳特意採用優質豬頸骨，配合多款香料以慢火烹煮90分鐘至肉質軟腍，最後淋上秘製香草辣椒醬汁而成。品嚐泰菜不少得「冬蔭公」，這裡的冬蔭公有著層次分明的濃湯滋味，滿載香茅、泰國青檸、大蒜及辣椒的香氣。另外以冬蔭公為題特製的「招牌冬蔭公雞翼」亦是值得一試之作。

甜品「芒果糯米飯」、「椰子雪糕」以及「泰式奶茶雪糕」（圖片來源：Bamboo Thai）

肉碎亦是泰菜常見的元素，例如生菜包及肉碎飯，餐廳除了有傳統版本，亦特意以植物肉入饌，打造出「泰式甲拋辣Impossible植物肉碎」及「泰式火車頭Impossible植物肉碎炒飯」，使素食者也能品嚐到令人垂涎泰式風味。來到甜品方面，除了有經典的「芒果糯米飯」，作為消暑佳品的「椰子雪糕」以及「泰式奶茶雪糕」亦是必嚐的甜品，雪糕口感極為順滑，兩者均配以椰青肉、花生及粟米。

泰國的夜生活非常精彩，當地酒吧特別是調酒師亦是全球聞名的，餐廳固然是不能在雞尾酒上失分。店內的招牌烈酒有自家釀製的「Chili Infused Vodka」，伏特加講求純淨順滑的口感，兼具辛辣餘韻，用以調製經典雞尾酒血腥瑪麗就最適合不過，不過店內的調酒師團隊再以此靈感作異國變奏調製出火辣的「暹羅瑪麗」。另外，泰式烈酒「Mekong The Spirit of Thailand」是為泰國人最愛，作為熱帶地區冧酒向來受喜歡，亦代表了當地人的熱情，融會各式泰國香料與正宗泰菜互相配合，以此作為基酒調配出重酒感的「湄公尼格羅尼」以及主打果香清涼的「冰撞蜜桃雞尾酒」，適合不同口味酒客。

圖片來源：Bamboo Thai

Bamboo Thai黃竹坑店

地址：香港黃竹坑香葉道11號 THE SOUTHSIDE 2樓204號舖