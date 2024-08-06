香港世界美酒展2024載譽歸來　逾500款精品美酒盡嚐傳奇酒莊味道

【香港世界美酒展2024】香港向來是亞洲葡萄酒中心，一直以來在進口和消費葡萄酒方面居於領先地位。疫情過後，業內專家都認為香港酒業市場將會復甦，發揮作為亞洲葡萄酒中心的優勢。而由香港葡萄酒商會主辦的美酒嘉年華「香港世界美酒展2024」今年載譽歸來，讓酒迷一起品嚐逾500款紅酒及清酒。

香港世界美酒展2024載譽歸來。（圖片來源：香港世界美酒展）

美酒展可品嚐逾500款精品美酒。（圖片來源：香港世界美酒展）

由香港葡萄酒商會主辦的美酒嘉年華「香港世界美酒展2024」今年載譽歸來，是為一個機會難得的空間讓酒迷接觸來自世界各地的美酒，今年將有超過30家參展商參與，包括JOINTEK FINE WINES、KINGS WINE CELLAR、GRAND CRU CELLAR、ORD FINE WINES、FRENMANTLE INTERNATIONAL等，帶來超過500款美酒予參加者品嚐。今年將設有VIP區和公眾區，其中VIP區更提供30多款來自著名酒莊的精品葡萄酒，都是酒迷們趨之若鶩的品牌。例如聞名於世的黑教皇酒莊（Chateau Pape Clement），是法國波爾多最歷史悠久、最具代表性的酒莊之一，出品佳作無數，2009年的白酒與2010年紅酒曾被世界上最具影響力的酒評家Robert Parker評為滿分100分，足見實力之強勁。

Chateau Beychevelle有著「波爾多的凡爾賽宮」之美名（圖片來源：Chateau Beychevelle）

另一家來自波爾多的Chateau Beychevelle（龍船酒莊）則以出產細緻優雅的美酒聞名，符合近年的葡萄酒趨勢以優雅為主，而且酒莊的出品愈來愈豐富、複雜，勾起了酒迷的目光。酒莊另一個為人所津津樂道的，竟是其豪華的城堡和花園，酒莊有長達400年歷史，曾為法國海軍總司令所有，在此修建了波爾多酒莊中最大的城堡，「波爾多的凡爾賽宮」之美名深入民心。是次必嚐的波爾多美酒，又有Château Lynch-Bages這家聲名遠播的酒莊。據說李嘉誠非常喜歡Château Lynch-Bages，家中常備這家酒莊的出品，所以又有「億萬富翁的日常餐酒」之美譽。此外，酒莊一瓶1975年的美酒還曾於1985年隨NASA的發現號上過太空。酒莊雖然在波爾多分級制度中屬二級莊，不過品質卻與一級莊極為接近，價錢則更宜人一點，要揀選有口碑又有故事的作品，Château Lynch-Bages屬必然之選。

Château Lynch-Bages酒莊（圖片來源：Médoc Vignoble Tourism）

舊世界葡萄酒如法國、意大利、葡萄牙等一向在亞洲市場持主導地位，不過近年新世界葡萄酒如美國、南美、澳洲等地愈來愈受歡迎，原因包括新世界葡萄酒的酒標多使用英文，酒標上的資訊強調主要葡萄品種，使得初入門的酒迷能夠容易理解。而且諸如澳洲等國家地理上近接近亞洲市場，考慮到運輸成本的話影響到價格上更為吸引。再者，新世界葡萄酒往往能夠為酒迷甚至業界帶來更多新衝擊，同樣是愛酒之人樂見的。例如是次酒展上的Catena Zapata Nicolas，來自阿根廷的酒王，其2010年出品曾擊敗波爾多頂級之作，酒莊的故事也非常引人入勝，座落於高海拔地帶的葡萄園，本來是世人所認為不可能種下了葡萄樹的土地，酒莊對葡萄園內的土壤、石頭甚至微生物全瞭如指掌，為葡萄園劃分為不同地塊以進行獨立種植，使得每一顆葡萄都是風土的結晶。

阿根廷酒王Catena Zapata Nicolas（圖片來源：Catena Zapata Nicolas）

「智利酒王」Viña Almaviva（圖片來源：Viña Almaviva）

來自智利的Viña Almaviva，則是體現出現代與傳統結合出來的成果。酒莊被譽為「智利酒王」，所種植的葡萄是來自波爾多的經典品種，傳承了法國傲人的釀酒傳統，再加上來自智利獨特的風土氣候，賦予酒體獨一無二的靈魂，正如酒莊的名字意指「活靈魂」，酒標上的圖騰是代表智利原住民馬普切人的地球和宇宙，常用於宗教儀式上，反映出酒莊對智利歷史文化的尊重。酒莊出品向來以異常優雅和複雜，酒體飽滿兼且具有出色的陳年潛力。

去年活動盛況顯示，香港消費者對優質葡萄酒依然保持熱忱（圖片來源：香港世界美酒展）

2018年香港的葡萄酒進口量達到了創紀錄的34.6百萬升，創下了一時無兩的成績。曾受疫情影響，但不少數據都佐證香港酒業市場步向復甦，甚至在未來數年有望回復疫情前水平。根據香港貿發局的數字顯示，在2022年香港葡萄酒出口總值增加45.1%，2023年全球葡萄酒市場銷售總額達3,330億美元，預測在2027年前每年增長5.52%。在趨勢方面，香港消費者對優質葡萄酒依然保持熱忱，高端葡萄酒繼續保有吸引力，不過具有消費力的客戶更著眼於價格，香港消費者更喜歡在實體店多於線上渠道購買葡萄酒，並依賴他人的口碑推薦。今次香港世界美酒展2024正好為大家提供品嚐不同美酒的難得機會，找出自己的心頭好。

【香港世界美酒展2024】 日期：2024年8月24日 (星期六) 時間：12:00-20:00 地址：香港康得思酒店7樓宴會廳

*HK01會員獨家門票優惠*

即日起至2024年8月13日

Red Pass：HK$250 (原價HK$380) - HK01會員獨家65折

這個區域擁有23家多元化的參展商， 能找到超出200款everyday wines （日常飲用的葡萄酒），能尋找不同國家帶出的味道，絕對能帶來驚喜，價錢較商議，適合跟家人及朋友聚餐時飲用。

除葡萄酒外還有精品咖啡，茶，法式甜點及法式美食專門店的展位可帶給參加者更多元化的選擇

(VIP) Gold Pass: HK$450 (原價 HK$580) - HK01會員獨家77折

*VIP 區可額外品嚐30多種優質葡萄酒*

HK01會員獨家優惠詳情