高級扒房優質和牛限定菜單　鹿兒島A5與澳洲M6和牛品味牛肉之

【日本美食/ 和牛】香港有林林總總的扒房，牛扒是作為香港人自小就會接觸的美食。別具口碑的扒房往往會為食客精心挑選優質的肉品，品味來自不同產地、牛隻品種以及質素之間的差異。至於牛中極品——和牛是味蕾上的頂級享受，嚐過之後無法捨割，最近城中著名美式高級扒房Morton’s The Steakhouse推出的人氣限定菜單，搜羅了來自日本鹿兒島以及澳洲昆士蘭州南部的優質和牛牛扒，定必讓食客回味無窮。

圖片來源：Morton’s The Steakhouse

是次限定菜單匯聚4款澳洲和日本的優質和牛牛扒，讓味蕾暢遊高級和牛之旅，當中的焦點之作絕對是鹿兒島的4安士日本A5和牛牛扒，脂肪比例及分布均勻，達到入口即融之感。鹿兒島是日本國內最大的和牛產地，年產量達到10萬頭，特色與別不同，向來深受喜好肉香的食客青睞。和牛大多以油脂熔點低，極為濃郁油香俘虜食客。不過也有愛牛之士鍾情於肉香與油香平衡，鹿兒島和牛則以牛肉風味極為濃郁而聞名，口感具有咬勁，外觀看來肉質較為鮮紅，脂肪分布比較平均，鹿兒島風景明媚氣候宜人，出產的和牛都能嚐得出這裡迷人的風土特色。

Morton’s The Steakhouse

另外的澳洲和牛分別有10安士的澳洲M6和牛西冷牛扒、M6和牛免翁牛柳以及14安士的M6厚切肉眼牛扒，適合不同口味的食客，如果喜歡和牛獨有的焦糖和油香，油花均勻且豐富的西冷是必然之選。如果是喜好肉質嫩滑的可選擇免翁牛柳，人氣之選則有厚切肉眼，肉質厚實多汁、牛味濃郁，充分體現出澳洲和牛的特色。

日本和牛要達到可食用72％以上的方能評為A級（圖片來源：www.japan.travel）

和牛分級其中一個要素為油花交雜程度（BMS）（圖片來源：www.japan.travel）

牛扒份量十足，一頓飯未必可以飽嚐全部的種類，日本和澳洲的出產風格各異。首先是次的鹿兒島和牛屬最高的A5等級，日本和牛的分級首先按食用部分比率來定，就是所謂的「歩留等級／精肉率」，要達到可食用72％以上的方能評為A級。再者，根據油花交雜程度（BMS）、肉色等級（BCS）、脂肪顏色與質量（BFS）以及肉質組成分級，評為1至5級，在兩個範疇中達到最高水準的則是人人趨之若鶩的A5。

日本和牛有四大品種，分別為黑毛和種、褐毛和種、無角和種、短角和種（圖片來源：www.japan.travel）

在澳洲和牛方面，常見的鑑定系統是「MS」，指的是由澳洲肉類規格管理局以霜降刻度來鑑定的和牛級別，最後評予0至9級，如果水準突破9級的便以9+標示。與日本和牛不同的是，澳洲和牛相對有較細緻的肉質，肉色更紅一點，吃起來更具咬勁，肉汁也相對豐富，所以兩者其實能夠取悅不同口味的食客。

圖片來源：Elbow Valley

圖片來源：Elbow Valley

可能大家會感到好奇為何兩者皆稱為「和牛」？原來因為和牛指的並非產地而是牛隻品種。現時日本和牛被列為國寶，向來禁止出口，能被冠以和牛之名的都得到血統認證，不過這個規定在1997年才實行，在90年代初已有日本和牛血統流出國外，最初是運到美國，輾轉送到澳洲，使得澳洲成為了現時世界第二大的和牛產業。澳洲和牛協會規定，牛隻需要有一半以上基因是日本和牛方可標示為和牛，僅有極少數（約5%）的牧場擁有全血統證明和牛。至於是次Morton’s The Steakhouse選用的肉品來自昆士蘭南部的Elbow Valley農場，專門飼養100%純種和牛，口感和風味勻達致上佳。

「Best Steak Anywhere」限定菜單

供應期：即日起至2024年8月31日

地址：九龍彌敦道 20 號喜來登酒店四樓