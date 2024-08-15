本地薑丹丘蒸留所進軍北海道　東川町新釀酒基地打造威士忌新風味

【威士忌】香港向來是個美酒之都，本地出產的酒釀也非常值得支持。雖然沒有得天獨厚的風土及耕地，但不礙於蒸餾烈酒，近年備受關注的丹丘蒸留所是本地一家不可多得的烈酒品牌，旗下首款原創氈酒「白蘭樹下」深入民心，自成立六年之後，於今年品牌決定進駐日本北海道並開始釀造威士忌，勢必為兩地的威士忌迷帶來耳目一新的佳釀。

丹丘蒸留所渲染圖（圖片來源：丹丘蒸留所）

丹丘蒸留所渲染圖（圖片來源：丹丘蒸留所）

丹丘蒸留所選址日本北海道東川町設立新酒廠，日本作為威士忌大國，釀製威士忌的歷史已有一世紀，所具備的文化、歷史及知識，相信能令品牌再進一步。是次的計劃源自於東川町政府的邀請，以「公建民營」（指政府透過委託或共同經營等方式，將設施交予企業運作）模式下合作營運，當局對酒廠的基礎設施予以投資與支持，酒廠則專注於工藝、創新及營運。

東川町（圖片來源：丹丘蒸留所）

東川町位於北海道的中心地帶、坐落於雪山山腳，擁有迷人自然風光和豐富的文化，是一個對遊客而言的隱世之地，在人口只有8,000人的社區卻有著數十家獨立的個性小店，於是被稱為「鄉間的表參道」。在釀酒方面，其中最重要的一環就是水源，好山好水總會釀出好酒，東川町一大特色是擁有豐富的純淨地下水源，使之成為了北海道唯一沒有市政供水的城鎮，僅使用地下水便足夠。東川町的大雪旭岳源水被評為「平成の名水百選」之一，卓越的純淨度以及富含有益礦物質有利於建立威士忌的獨特風味，在發酵和蒸餾過程中發揮作用，善用這份獨特的自然資源正是品牌進軍東川町的一大目的。

東川町（圖片來源：丹丘蒸留所）

此外，雖然北海道往往被視為雪國，但卻有著明顯的季節變化和理想的濕度，是為陳年威士忌之一大優勢，可以加速陳年過程同時賦予酒體豐富複雜的風味。現時新酒廠已正式動工，首階段預計將於今年底完成，首批氈酒及威士忌將於明年1月開始釀製，由於氈酒熟成期較短，預計最快在明年第二季已能夠推出市場。至於威士忌方面，則需要至少經過3年的陳釀，所以應在4年後面世。

東川町（圖片來源：丹丘蒸留所）

常言道威士忌有7成以上的風味來自橡木桶，酒迷們對於品牌所釀造的單一麥芽威士忌風格及所選用的木桶感興趣吧，品牌將會採用3種橡木桶：水楢橡木豬頭桶、赫雷斯前雪莉酒桶以及前美國波本橡木桶，後兩者相信大家都不會感到陌生，雪莉桶之前曾存放過至少兩年的Oloroso或PX雪莉酒，賦予酒體乾果、朱古力和咖啡風味；波本桶則採用較小尺寸的Octave桶（容量約為一般雪莉桶的八分之一），有助於美酒加速熟成，並增添香草和焦糖的味道。

圖片來源：丹丘蒸留所

東川町（圖片來源：丹丘蒸留所）

日本威士忌成名可以說得上有賴水楢木桶，當年登上《Whisky Bible》的酒款正是由水楢木桶釀出來的，帶有迷人的檀木香，非常具有陳年潛力。至於品牌所選用的水楢橡木豬頭桶則是由富山縣的稀有日本水楢橡木所製成。此外，品牌生產威士忌的過程中包括兩階段發酵法，分別是在前48小時以溫控不銹鋼發酵槽發酵、後48小時在傳統的日本木製發酵桶中發酵，這樣有助於增強酵母的活性以促進酯的風味，從而為酒體帶來更複雜更濃郁的果香。所採用的發酵桶是由日本傳統職人以竹、木及人手製作，以無釘組裝為工藝特色，有助於保育日本非物質文化遺產。