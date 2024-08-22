蘇格蘭愛丁堡百年首家新酒廠　見證不受規範的威士忌新風誕生

【威士忌】熟悉威士忌的朋友都知道蘇格蘭威士忌有6大產區，但並不代表除此之外的地方就沒有酒廠，作為威士忌的發揚地，處處都洋溢著威士忌的芬芳，在首都愛丁堡當然也不例外，座落於首都的都是歷史悠久的古老酒廠，除了在2019年成立的新銳酒廠「Holyrood Distillery」，今年迎來5周年之同時，為威迷帶來第3款單一麥芽威士忌「Ambir」。

圖片來源：Holyrood Distillery

酒廠位於古老的鐵路遺址上（圖片來源：Holyrood Distillery）

在Ambir之前，於去年10月酒廠推出的首款威士忌「Arrival 」及主打泥煤風味的「Embra」都是搶手之作，早已完售使酒迷不禁對新作引頸以待。Holyrood是自1925年以來在愛丁堡首家新成立的酒廠，別具象徵意義注定會吸引酒迷的目光。選址位於聖倫納德巷古老的鐵路遺址上，鐵路以往負責為城市運輸煤炭，主要供應愛丁堡的啤酒廠、釀酒廠和工業中心的電力，滿足不斷發展的城市需要。至於聖倫納德則是中世紀晚期最受尊敬的聖人之一，相傳有釋放囚犯、治癒牲畜疾病的奇蹟，更是製桶商的守護神，與威士忌有著微妙的淵源。該位置處於愛丁堡市中心，距離歷史悠久的老城區僅數步之遙，酒廠本身向公眾開放可供參觀，是為市中一大觀光熱點，於2021年被評為年度遊客景點。

酒廠向公眾開放可供參觀，是為市中一大觀光熱點（圖片來源：Holyrood Distillery）

圖片來源：Holyrood Distillery

酒廠保留了工業氣息，一方面是對於歷史的尊重，亦是愛丁堡威士忌復興的一部分，以生產屢獲殊榮的Gin酒和Rum酒聞名，威士忌則在2023年底問世，「Arrival」這款單一麥芽蘇格蘭威士忌強勢襲來，以來自Crisp Malt提供的高質麥芽，並使用兩種酵母發酵104小時，有別於傳統釀造方式風味迷人，將從此配方演變，使用傳統和特殊麥芽，分別以Oloroso、Pedro Ximenez雪莉桶、波本桶和Rum酒桶陳年，未來推出的每款作品都是獨一無二的。第二款作品「Embra」以泥煤風味聞名，酒廠指出如果酒迷不太接受泥煤風味，Embra反而是他們應該要品嚐的作品。Embra採用重度泥煤麥芽和朱古力風味的麥芽，以一系列葡萄酒和啤酒酵母發酵，裝入波本桶、泥煤艾雷島四分一木桶和美國新橡木桶中陳年，呈現出完美平衡的煙燻風味和質地輕盈的口感，讓初入門的威士忌迷都能夠輕鬆易入口。

酒廠生產屢獲殊榮的Gin酒長期完售（圖片來源：Holyrood Distillery）

於去年10月酒廠推出的首款威士忌「Arrival 」亦是得獎之作（圖片來源：Holyrood Distillery）

來到今年5周年推出的作品「Ambir」，不難理解到名字來自濃郁的琥珀色調酒體，呈現出強烈的蘇威風格，作品旨在表現出新舊釀酒方式之間的關係，象徵酒廠如何將傳統工藝與現代思維結合。雖然威士忌有大部分的風味來自木桶，但酒廠對於麥芽的選用顯出匠心，突顯出構成美酒的每一種元素都是重中之重，特殊麥芽Crystal 240和Caramalt賦予富有特色的口感和風味。前者Crystal之名來自烘烤過程中讓穀物內發生部分澱粉轉化從而產生甜味，進入結晶階段賦予焦糖般的風味，除了帶有迷人的深色色調還有水果、拖肥糖、咖啡甚至朱古力的味道。Caramalt則是一種香甜的麥芽，帶有溫和的拖肥糖味，用途非常廣泛，通常用於增強酒體的甜度。

第二款作品「Embra」以泥煤風味聞名（圖片來源：Holyrood Distillery）

直至現時為止酒廠推出的3款作品都有獨特的風味特徵，旨在展示這家獨立酒廠自由無邊際的創造力和威士忌釀造方法的突破，雖然蘇威向來以嚴格規範為傲，酒廠卻不遵循發布年份聲明的傳統方法，不斷挑戰限制，於未來繼續突破蘇威的界限，以釀造藝術和酒迷的味蕾為尊。