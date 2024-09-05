澳洲酒王Penfolds沉浸式體驗　必嚐旗艦款Grange及波爾多合作佳釀

【葡萄酒/ 紅酒/ 酒莊】酒業巨頭Penfolds（奔富酒莊）向來是葡萄酒迷追捧的對象，酒迷喜歡它的原因不外乎是品質之高，別具標誌性的旗艦酒款Grange曾獲滿分評價，更是澳洲最具聲望的美酒之一，還有多款Bin系列組合，令人感受得到酒莊精湛的釀造工藝，除卻價值不菲的作品，酒莊的普飲款總能夠滿足到酒迷的需求，不負澳洲酒王之名，極為穩定的出品展現出獨特的酒莊風格而為人所津津樂道。最近品牌來到香港為大家帶來了沉浸式品酒體驗，讓酒迷品嚐一場聲色藝兼備的品味探索旅程。

《Transcend by Penfolds》

Penfolds自1844年成立以來見證著澳洲從殖民時代到現代的旅程，創立人Christopher Rawson Penfold本是一位英國醫生，專研葡萄酒藥用價值。在1844年與妻子移民到澳洲買下莊園，並將來自法國的葡萄藤帶到澳洲，最初釀造葡萄酒竟是為了醫藥用途，特別是為貧血患者作滋補之用。後來Penfold夫婦二人在葡萄園中心興建了一座小石屋，稱之為「Grange」（意指農莊），為日後享負盛名的旗艦酒款踏出第一步。是次舉行的品酒體驗《Transcend by Penfolds》亦以「Grange」為首展現出創新的酒莊風格，90分鐘體驗為客人帶來了Penfolds Luxury & Icons系列8款美酒，除了Grange還有來自澳洲、法國及美國的酒款，由品牌釀酒師Steph Dutton聲音導航，澳洲藝術家Jake Meadows專門為此創作聲景藝術，及由Entropico Creative和Babekuhl根據酒款風格精心設計的沉浸式影像。

《Transcend by Penfolds》

由於Penfolds作為「澳洲酒王」形象太深入民心，以往很容易便會將Penfolds與澳洲酒打上等號，事實上Penfolds獨到眼光已擴展至全球，例如早在20年前已探索美國加州，體驗中出現的Bin 149就是當中代表作，混合加州納帕谷及南澳洲葡萄打造出跨越南北半球的獨特混釀，所以Bin 149酒標之上並沒有標上是澳洲或加州酒，而是「Wine of the World」。此外，不得不提Bin系列的數字，原來是混釀中特定葡萄酒的百分比，149即是南澳Cabernet Sauvignon（赤霞珠）為14.9%。至於選用納帕谷葡萄則為了展示強大的單寧基礎、賦予深色水果獨特韻味，最後採用法國和美國橡木桶熟成，有些Bin系列作品數字後會以「A」作分別，所指的是用上不同木桶熟成。

《Transcend by Penfolds》

酒單中另一款作品「Penfolds X Dourthe II Cabernet Sauvignon Merlot MV」是與波爾多最受尊崇釀酒集團Dourthe Bordeaux合作推出的佳釀，原來品牌第一代首席釀酒師Max Schubert是在Dourthe得到啟發發展出代表作Grange，所以這款酒是標誌著Penfolds回歸法國酒區。作品帶有中等酒體，單寧感強有著良好深度，酸度和單寧平衡並有著令人垂涎的複雜性。酒單上令人期待的當然有Grange Shiraz 2019，這款作品被認為十年一次的傑作，因為由1989、1999到2009，每一款都被譽為佳釀而且具有巨大的窖藏能力，或者真正適合品嚐Grange Shiraz 2019的日子並非今天，不過藉此機會當然要一嚐。

Grange Shiraz 2019（圖片來源：Penfolds）

完整酒單：

1. FWT 585 Cabernet Sauvignon Petit Verdot Merlot

2. Penfolds II Cabernet Sauvignon Merlot MV

3. Bin 600 Cabernet Shiraz

4. Bin 149 Cabernet Sauvignon

5. Bin 389 Cabernet Shiraz

6. St Henri Shiraz

7. Bin 707 Cabernet Sauvignon

8. Grange Shiraz

Grange向來使用完全成熟、味道濃郁、該年份最好的Shiraz來釀造，或會混釀少許Cabernet Sauvignon，向來公認為世界上最穩定的紅酒之一。剛才提及到最初Max Schubert是在法國啟發出這款旗艦酒，Max早在1931年加入Penfolds，努力多年後在1948年榮升為首席釀酒師，當時才33歲。1950年他前往歐洲深造，拜訪過眾多波爾多釀酒聖地，包括著名Lafite、Mouton酒莊，這次見聞雖然震驚，但亦使他立志要在Penfolds釀出可與之一較長短的作品，促使到Grange面世。

可惜在翌年推出作品之時並未受到青睞，甚至因應市場反應被要求停產，Max最後堅持下來沒有放棄，作品在10年之後被重新拿出來品嚐，經過陳年之後口感極佳，隨即參加酒界各大比賽，憑著這款酒贏得超過50面金牌，及後在90年代更被選為年度風雲酒款，是為美國之外首款新世界酒得到此等殊榮，為品牌的成功打下了紮實根基。是次沉浸式品酒體驗於即日起至9月8日在Soho House舉行，屆時參加者將能夠從品牌得知更多釀酒奧秘。