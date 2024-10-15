奢華阿爾巴白松露創意料理解構意式經典　秋日不可錯過的美食體驗

最近熱播的Netflix節目《黑白大廚：料理階級大戰》引起現象級熱潮，雖然是韓國綜藝但節目中多次出現意大利菜，無論是兩位評判之一、韓國唯一米芝蓮三星餐廳主廚安成宰的招牌菜「橡果麵配黑松露」、冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙擅長的意大利雲吞和手工意大利麵，還有「隱藏天才」選手簡樸無華的「橄欖油香蒜意大利麵」⋯⋯確實讓人食指大動馬上想親嚐一回意大利菜。

來到秋天最適合的就是品嚐白松露，至於全世界最頂級的白松露則能夠在意大利北部的阿爾巴找到，今回要介紹的米芝蓮必比登推介餐廳CASTELLANA，最近推出了極致奢華的阿爾巴白松露菜單，讓人透過味蕾來一趟意北皮埃蒙特風味美食之旅。

阿爾巴白松露（圖片來源：CASTELLANA）

在每年的十月開始，意大利北部皮埃蒙特區內的一個小鎮阿爾巴（Alba）會舉行一年一度的白松露盛事，吸引到來自世界各地的食客、名廚前來採購這種極罕的食材。以正宗皮埃蒙特料理而聞名的CASTELLANA，主廚Romeo Morelli同樣出生於皮埃蒙特，餐廳團隊擅長以現代角度詮釋意大利西北部傳統菜式，是次悉心設計出以精選阿爾巴白松露為主軸的菜單，團隊每季都會親訪皮埃蒙特地區，從當地的採集者手中嚴選最優質的松露並直送到港，他們認為每一枚松露同是土地的一部分，憑藉對當地土地的熟悉親自採購可以保證新鮮度和風味。

圖片來源：CASTELLANA

餐廳亦會將阿爾巴的傳統帶到香港，剛才提及阿爾巴每年舉行白松露盛事，除了有白松露國際市場甚至可以預約松露獵人進行採松露之旅，這種奢華食材當然不少得拍賣會。CASTELLANA以往會與全球阿爾巴白松露拍賣合作，並舉辦一場盛大慈善晚宴，今年也不例外，藉著慈善活動推廣白松露飲食文化。至於獨家新菜單方面，將採用皮埃蒙特地區獨特食材，包括自製意大利麵、手工乳酪和時令蔬菜等，在烹調上為了突顯細膩精緻，特意選用牛油代替橄欖油以賦予更為豐富濃郁的風味，最重要的亮點當然是每一道菜都會巧妙將阿爾巴白松露融入其中，將這個代表意大利西北地區的精神融入廚房、遞上餐桌。新菜式的外觀仍未釋出，為了給食客一個驚喜，但我們可以在食材中探究出當中的奧妙。

皮埃蒙特是意大利西北的一個大區，該區出產的巴羅洛紅酒極為有名，有著「意大利酒王」之譽（圖片來源：CASTELLANA）

第一道菜「蛋 ‧ 白松露」（Uovo e funghi）是來自皮埃蒙特水煮蛋的變奏，主要呈現淡麗優雅的芬芳氣息，打開味蕾。第二道菜為結合了東方概念的「陰 ‧ 陽意大利式雲吞」（Ying & yang ravioli），採用皮埃蒙特地區常年聞名的榛果，配合芝士填滿雲吞，滿口濃郁的風味流露出迷人的奶油感。接下來在主菜方面，「白鱈魚 ‧ 意式奶醬 ‧ 魚子醬」（Merluzzo, latte e caviale）採用南極鱈魚，被皮埃蒙特牛奶包裹在內，點綴著奢華的皇家三重奏：魚子醬、阿爾巴白松露和Cervere韭蔥，後者是來自皮埃蒙特區庫內奧省的名物，一種不難在米芝蓮星級餐廳見到的食材，由於Cervere韭蔥僅能在獨特的土壤及耕作方法種植，所以數量稀少，以迷人的甜香及豐富營養見稱。這道菜巧妙地將各自獨當一面的食材和諧融合，每一口都展現出海洋和大地的滋味。

餐廳其他焦點菜式：

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另一道主菜藍龍蝦 ‧ 沙巴翁 ‧ 意大利菌（Astice blu, zabaione salato e funghi）嚴選來自布列塔尼的藍龍蝦，龍蝦作為鮮味濃郁的海鮮，向來適合配搭風味出眾的食材，是次搭配蛋黃忌廉、蘑菇和阿爾巴白松露，更是從濃郁風味中提煉出大自然的微妙氣息，正如餐廳的理念，由採購到烹調以至是服務及用餐氛圍，既是科學也是藝術，都需要對大自然微妙平衡的深刻理解，以最合適的環境及對土地的天生熟悉融入廚藝，以呈現出皮埃蒙特豐富的飲食文化遺產之美。最後的甜點，則是當然非常著名的榛子意式奶酪，融入白松露精髓的榛子奶與別不同，以令人難以忘懷的甜美作結。

CASTELLANA

地址：中環雪廠街16號西洋會所UG及1樓