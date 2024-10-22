明閣極致鮮美金秋蟹宴　薑囍雞尾酒與蟹粉變奏菜式絕配體驗

【蟹宴】時至10月終於有微涼秋意，不禁勾起秋冬食慾，亦正是食蟹的季節。通常盛產大閘蟹的陽澄湖會在9月收獲，但鑑於大閘蟹到10月更為成熟，所以今月成為了品嚐的大閘蟹最佳時節。在江浙一帶每年中秋節後，很多家庭會聚在一起享用大閘蟹，視之為家庭團聚的一種象徵。在香港也不乏愛蟹之人，米芝蓮星級粵菜食府明閣今年匠心推出金秋蟹宴，定必令食客回味無窮。

圖片來源：明閣

大閘蟹有公乸之分，9月品嚐的通常是蟹乸，因為正值繁殖期蟹乸蟹黃豐富，但到了10月之後又因為蟹乸已經產卵所以風味大減，而蟹公則為了過冬儲存大量的能量，因此肉質鮮美，蟹膏豐滿，味道極佳。在外觀上公乸容易分辨，肚子呈圓形的是蟹乸、尖形則是蟹公。是次明閣推出的「秋令 ⋅ 鮮旨蟹饌」套餐如果在10月享用，則選用上乘五両重蟹公入饌，配以多道蟹粉主題的菜式，要讓蟹迷大飽口福。新菜單由明閣的靈魂人物中菜行政總廚李悅發師傅精心設計，李師傅先後於多家粵菜食府擔當要職，經驗豐富，2004年加入明閣並於2018年擔任中菜行政總廚，要說到明閣連續16年榮獲米芝蓮星級榮譽，李師傅功不可沒。

蟹粉小籠包（圖片來源：明閣）

明閣兩小碟（圖片來源：明閣）

蟹饌首先為大家帶來的是聞名中外的蟹粉小籠包，恰到好處的大小釀入足料蟹粉，經過清蒸之後在外皮隱約見到蟹粉的鮮豔顏色，特意以碗呈上即使不慎弄破也可以品嚐到流出來的豐腴湯汁，滋味滿溢。接下來的明閣兩小碟，蟹粉金菇脆卷口感極為豐富，以酥脆的外層包裹濃郁鮮甜的蟹粉和金菇，結合香脆、鮮嫩與爽脆，豐富的口感層次令人印象深刻，另一道當然有明閣招牌的至尊蜜汁叉燒，幾乎每次介紹明閣的新菜單都會重新推介一次，叉燒是港式燒味的代名詞，能夠體現出粵菜食府的烹飪技術，是為必嚐的考牌菜。明閣嚴選完美半肥瘦的梅頭肉，以剛剛好的微焦配以鬆化肉質，伴隨著蜜糖的香甜，回味無窮。

黑醋珍珠蟹粉蟹肉燕窩羹（圖片來源：明閣）

蟹粉脆皮遼參（圖片來源：明閣）

蟹粉滋味不要停，接下來的兩道依然是風味各異的蟹粉美饌。用單一食材變奏不同菜式相當考功夫，尤其是蟹粉這種風味霸道的美食，但餐廳總能夠在口感和味道配搭上驚艷食客。例如黑醋珍珠蟹粉蟹肉燕窩羹以珍貴的燕窩、蟹膏及蟹肉煨製成濃厚湯羮，材料之豐富要每口細嚐，巧妙地輔以黑醋很成的酸甜黑醋珍珠，有去膩提鮮的作用，多種材料互相融合，讓味蕾嚐鮮亦可口開胃。蟹粉脆皮遼參亦融入珍貴食材，將遼參的爽彈口感一再提升，釀入手打蝦膠後酥炸，達到外脆内軟的怡人口感，浸沒在濃郁鮮味的蟹粉湯汁之上，結合出和諧又香氣四溢的滋味。

五両重的清蒸大閘蟹（圖片來源：明閣）

接著就到主角登場，五両重的清蒸大閘蟹以傳統的清蒸烹調手法，配合純熟的火候控制，使得蟹肉鮮嫩蟹汁與蟹膏緊鎖在蟹內，一旦打開蟹殼即流溢出來，由於每隻大閘蟹全經過精心挑選，蟹膏風味極為濃郁令人垂涎欲滴，餐廳還窩心提供加碼品嚐六両重大閘蟹的選擇。由於大閘蟹寒涼，一般都會配搭花雕、黃酒或薑絲黑醋品嚐有助驅寒。餐廳是次特意引入本地著名調酒師Leo Ko巧手調配出來的雞尾酒「薑囍」，極具本地味道，並且結合了菠蘿及薑醋的風味，配搭Gin酒和利口酒而成，帶有菠蘿的酸甜、薑醋的甜辣以及Gin酒的草本回甘滋味，一啖入口先後體驗到甜酸苦辣。

生炒臘味糯米飯及桂花薑茶紫薯水晶湯丸（圖片來源：明閣）

品嚐過豐富的蟹宴之後，菜單的尾聲為食客帶來秋冬必嚐的生炒臘味糯米飯，以臘味肉粒及蝦乾等材料炮製帶來窩心暖意滋味，糯米飯粒粒分明，每粒均炒到乾身晶瑩潤澤，令人不想浪費每一顆飯粒。甜點方面則有桂花薑茶紫薯水晶湯丸，傳統上於品嚐大閘蟹後宜喝薑茶，是次卻由總廚特意創作特色甜品，於薑茶中加入芳香桂花和紫薯水晶湯丸，雖說是湯丸但實質卻是香甜的紫薯蓉，當作是傳統的番薯糖水品嚐亦無不可，為這趟大閘蟹品味之旅甜美作結。