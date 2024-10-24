世界級珍稀Tequila「Clase Azul」　陶瓷瓶與酒液如藝術價值不菲

【Tequila】早前施政報告2024中烈酒稅部分引起熱話，在已實施的雙層稅制之下，進口價200港元以上的烈酒，200港元以上部分的稅率減至10%，烈酒迷大喜，目光旋即投向高品質高價值的佳釀之上吧！香港酒迷向來熱衷於烈酒，像威士忌、Gin酒曾掀起熱潮，大家又對Tequila（龍舌蘭酒）的印象如何？相信馬上會聯想到夜店、調酒，但原來世界上有些Tequila珍稀非常，例如墨西哥頂級Tequila品牌Clase Azul，無論是酒液還是酒瓶皆有如藝術品，而且價值不菲，絕對會令酒迷大感驚喜。

圖片來源：Clase Azul

如果說Clase Azul是世界上最頂級的Tequila也不為過，亦能夠體現在其出乎意料的價錢上，普飲款「Plata」已索價千多港元，頂級的「Ultra」更要3萬，其價值在於一絲不苟的釀造工藝。Clase Azul México是由Arturo Lomelí於1997年在墨西哥西南部哈利斯科州瓜達拉哈拉創立的品牌，品牌除了專注於釀造美酒，還肩負起支援當地手工藝術社區、提升工藝師生活水平以及保育墨西哥文化遺產的重任，品牌在墨西哥洛斯卡沃斯開設了遊客中心、高級餐廳及酒吧，旨在全方位推廣Tequila體驗及文化。

Clase Azul所有酒款均採用100%藍色龍舌蘭（圖片來源：Clase Azul）

「Tequila 100% Agave」即是完全採用藍色龍舌蘭（圖片來源：Clase Azul）

品牌共有8個標誌性的酒款，包括Plata、Reposado、Gold、Añejo、Ultra、Durango、Guerrero及San LuisPotosí，現時均已推出香港市場，為了打造出極高質量的酒品，全系列酒款均採用100%藍色龍舌蘭及其蘭心（Piña）來釀造，原理上與日本清酒採用米心釀酒類似。原來龍舌蘭酒的統稱為Mezcal——可以採用多種龍舌蘭釀造；如果以51%以上藍色龍舌蘭釀製的方能稱為Tequila；如品牌一樣完全採用藍色龍舌蘭的話則冠名為「Tequila 100% Agave」以示標識，通常視為最高規格，成本及價值也相應地大大提升。酒液發酵之後會在磚爐中慢烤72小時才進入蒸餾程序，及後再於不同的橡木桶中陳年至少8個月以上，例如突顯品牌風格的「Reposado」會在美國威士忌桶陳釀8個月、頂級酒款「Ultra」則於西班牙雪莉桶陳釀五年。由於墨西哥的氣候影響之下，酒液可以在相對短時間內萃取最大的木桶風味，所以即使在木桶陳年數年風味好比十年二十年的威士忌，這一點可能是最能驚喜味蕾之處。

全系列酒款（圖片來源：Clase Azul）

Clase Azul México Tequila Plata（圖片來源：Clase Azul）

Clase Azul México Tequila Reposado（圖片來源：Clase Azul）

品牌的「Plata」是未經陳年的清澈酒液，旨在表現龍舌蘭細緻新鮮的味道，也是打造品牌獨特酒款風格的基石；標誌酒款「Reposado」以順滑見稱，除了清新的橙皮及肉桂、丁香的辛香味道，還有迷人的烘烤、果仁和雲呢拿風味；至於高一級的「Gold」則經過法國橡木桶中陳年，呈現柔和的琥珀色調，帶有橙皮、杏仁、新鮮無花果、葡萄乾和核桃的芳香；「Añejo」在美國波本桶中陳年兩年以上，酒體豐滿，帶有濃烈的橡木、香橙果醬、蘋果蜜餞香氣，持久的草本風味及柑橘餘韻令人印象深刻。

Clase Azul México Tequila Gold（圖片來源：Clase Azul）

Clase Azul México Tequila Añejo（圖片來源：Clase Azul）

最頂級的「Ultra」呈深琥珀色，先在美國威士忌酒桶中陳年，繼而過桶於Amontillado、Oloroso和PX雪利酒桶，賦予酒體甜美豐富的口感，成熟的雪莉酒和濃鬱的橡木香氣，伴以肉桂、可可和淡淡的煙草味，餘韻悠長帶有布冧乾和焦糖核桃的風味。雖然風味上與大多的深色烈酒相近，但由於Tequila本身帶有清新爽口的特性，所以在美食配搭上可以有更大的自由度，除了肉食還與日本料理甚至刺身都非常配搭。

Clase Azul México Tequila Ultra（圖片來源：Clase Azul）

最後，在未品嚐到Clase Azul的美好和驚喜之前，相信絕大部分酒迷必先被酒瓶吸引了眼球。品牌嚴選原料、工序繁複，可以說得上為用時間去淬煉出來的美酒，所以酒瓶也要配得上這份匠人精神。全系列的酒款皆採用陶瓷瓶身，是經由墨西哥當地的工匠手工雕刻及彩繪而成的工藝品，可謂是獨一無二，由於製作時間實在太長，使得品牌只能小批次出品，更顯得珍貴稀少，雖然品牌現時已遍布全球，可以在多達80個國家找到，有些地區仍然不時會出現完售缺貨的情況，可見得非常受歡迎。

（圖片來源：Clase Azul）