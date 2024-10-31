香港網球公開賽極致餐飲體驗　頂尖米芝蓮餐廳主廚進駐即場炮製

熱愛運動特別是網球的朋友，近日定必有留意於10月26日起在維園網球場舉行的「保誠香港網球公開賽2024」，今年除了要留心賽事之外，原來味蕾也相當忙碌，因為今年特別在網球場內打造了「The Culinary Room」，讓球迷可以安坐在貴賓包廂裡觀賞世界級精彩賽事之同時，享用到由5位米芝蓮星級名廚即場炮製的拿手菜式，相信是極為難得的機會以及前所未有的體驗。

5位名廚左至右分別為：Julien Tongourian、Umberto Bombana、Shane Osborn、Adam Catterall及Christophe Schmitt（圖片來源：WTA）

在10月30日至11月3日期間，「The Culinary Room」每天會由5位名廚分別當值，首日率先由城中意菜名店8½ Otto e Mezzo Bombana操刀。來自意大利北部小鎮的主廚Umberto Bombana相信食客們定必熟悉非常，擅長精緻餐飲、更有著「白松露之王」的美譽，Bombana早於1993年來港，自此在港掌廚20年，他於2010年創立的米芝蓮三星級意大利高級餐廳 8½ Otto e Mezzo BOMBANA被公認為食家必到的餐廳，也是全球首間意大利境外的米芝蓮三星意大利餐廳，開業後不足一年已榮獲米芝蓮二星，翌年摘下三星之後一直保持至今。

圖片來源：WTA

8½ Otto e Mezzo Bombana自家製扁意粉（圖片來源：WTA）

白松露是秋天必嚐的珍貴食材，全世界最頂級的白松露則來自Bombana的家鄉意大利北部，當地亦盛產常年聞名的榛果，在是次的菜單都一一入饌。四道菜以「油封薄切鮑魚」為首打開味蕾，鮮甜鮑魚配以甜椒、油浸蕃茄乾以及奧塞特拉魚子醬，奢華中突顯複離層次，令人食指大動。接下來的自家製扁意粉則是菜單中的焦點所在，採用巴馬臣芝士、白松露與馳名手製意粉強調功架、實而不華，豐富滋味在品嚐過後絕對會成為當天的記憶點。接著的牛小排及牛柳簡單地伴以薯蓉和紅酒梅子醬，卻令人驚歎肉質之恰到好處和味道的完美配合，兩種不同口感交織出醉人滋味，最後以甜點法式千層酥、榛子雪糕及雲呢拿醬作結。

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10月31日由連續13年取得米芝蓮三星評價的名店L'Atelier de Joël Robuchon及行政總廚Julien Tongourian接力，餐廳主打經典精緻的法國菜式，多年來的努力打造成為高級法國菜的代名詞，也是本地法國餐廳的頂端。餐廳向來以紅黑裝潢為標誌，特意設置開放式廚房予客人欣賞廚師出色烹調技巧，是次「The Culinary Room」的設計與之有異曲同工之妙。菜單開首以香芹及白松露炮製開胃菜，繼而品嚐魚子醬與炸水波蛋的微妙配搭，主菜方面是拿手經典菜式慢煮法式鴿子配鵝肝，風味令人為之一振，最後為流心朱古力及熱情果甜點。

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接下來的11月1日將會由主打歐陸菜的米芝蓮一星餐廳Arcane及澳洲主廚Shane Osborn操刀，他擅長以簡樸方式呈現食材味道，是次將會應用一系列時令的優質食材入饌；11月2日有近年聞名於致力推廣Farm-to-Table理念的Roganic，餐廳自2019年開業後迅速獲頒米芝蓮一星及綠星榮譽，是次主廚Adam Catterall一如既往地展現本地食材的本色；最後一日則由Clarence Hong Kong的新任主廚Christophe Schmitt為大家送上美酒佳餚，主廚在歐洲米芝蓮星級餐廳素有名望，相信會為大家帶來不少驚喜。

圖片來源：WTA

是次的「The Culinary Room」經過匠心設計，雖然是因應賽事而特意搭建，讓主廚們及團隊表現廚藝的舞台，配置的廚具及廚櫃酒櫃組合豪華之至，既讓廚師可以安心舒適地盡情發揮，亦令食客置身於精心安排的氣圍中用餐。空間內展示了多位著名WTA球星的黑白照片，原來是由世界級著名攝影師Mike Frey親自操刀的作品別具張力，使空間完美融合烹飪藝術、體育和攝影，提供獨一無二的體驗。