150年歷史頂級魚子醬　法國傳統工藝皇室御用之選每粒皆是藝術品

饕客們所追求的頂級食材，魚子醬（Caviar）定必列在榜首，與鵝肝、松露並列為三大珍饈，其珍貴程度及滋味都是令人趨之若騖的。雖然魚子醬已是相當普及的美食，但在市面上找到的都有高低之分，尤其是近年大量相對廉價的魚子醬充斥市場，使一般食客都難以分辨，要懂得選擇極品魚子醬，首先要從值得信賴又歷史悠久的供應商出發。

圖片來源：Caviar House & Prunier

魚子醬不僅美味又營養豐富，配搭美酒更是最適合不過。極品的魚子醬風味豐富，粒粒完整飽滿，用舌頭頂碎魚卵爆發出驚人細膩的鮮香，魚子醬並非渾然天成的產物，需要經過細緻的工序與嚴選階段，加上時間的精煉方能成就出這人間美味。常見的魚子醬產地為意大利、美國、法國、伊朗、俄羅斯及中國等，中國現時的產量最大，俄羅斯是為最傳統的產地可惜近年已逐漸落後於他國。比較多人推崇的是法國魚子醬，在這個以美食為尊的國度能夠找到頂級的魚子醬，當中尤以Caviar House & Prunier這家有150年歷史以及被譽為世界上最大的魚子醬供應商備受信賴。

Caviar House & Prunier從養殖、醃製到熟成的每一步驟，均在位於法國南部波爾多附近的多爾多涅（Dordogne）田園農場中完成，再運送到世界各地。（圖片來源：Caviar House & Prunier）

Prunier擁有法國唯一的自家養殖場（圖片來源：Caviar House & Prunier）

Caviar House & Prunier是由兩家品牌結合而成的，Prunier創立自1872年，是為法國最悠久的魚子醬生產商並且擁有法國唯一的自家養殖場，在生產魚子醬同時保育野生物種，魚場經水質、溫度、環境等嚴格監控，每條鱘魚的養殖時間長達7至10年不等，其經驗與技術傳承百年，出品的魚子醬可謂是精心定制的，因為魚子醬之美味來自最簡單的鹽分，卻需要因應魚卵的等級而採用不同的手法醃製，以至是醃製時間都不一，使得出產的都是精品。至於Caviar House則是創立於1950年的魚子醬供應商，在魚子醬的挑選與分類極為嚴謹，於2004年併購了Prunier成為今天的Caviar House & Prunier，兩者各施所長在生產、篩選與風味鑑別發揮最大作用，使之成為皇室也選用的品牌，尊貴的忠實客戶包括Pierre Bergé、Yves Saint Laurent、Christian Dior及Coco Chanel等。

圖片來源：Caviar House & Prunier

圖片來源：Caviar House & Prunier

品牌提供不同等級的精品魚子醬予客人選擇，除了價值有別風味都各盡不同，所以客人大可根據味蕾去挑選所愛，例如經典魚子醬款式「Tradition」有著標誌性的濃郁的堅果、杏仁香氣及悠長的餘韻；「Osciètre」以烤核桃和榛子的獨特風味見稱；「Saint James」則散發著海洋鹹香的氣息，顆粒碩大口感濃郁持久，向來深受皇室和國家領導人的喜愛。

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如果喜歡複雜的原始芳香，「Paris」絕對是不二之選，擁有所有頂級魚子醬應有的特色，微妙的奶油質地，以新鮮、低鹽的醃製方式賦予獨特的口感與香氣，低鹽的做法除了是健康的考量，更多的是風味的營造，一般以低於3.5%至5%鹽分醃製，保留到更為飽滿的鮮甜，向來是高品質魚子醬的做法，不過儲存時間卻很短。品牌另一款的「Oscietrè Supérieur」亦是令魚子醬迷愛不釋手的作品，顆粒呈淺棕灰色，質地細膩、芳香持久，每一粒都經過精心挑選，能夠提供頂級的感官體驗。同樣以Oscietra鱘魚製成的「Oscietra Imperial」更為稀有，特色是質地結實、顆粒飽滿、風味濃郁，最適合搭配香檳或Montrachet葡萄酒享用。

剖腹取卵之後由分級師品鑑魚卵品質，每一批魚卵都有所不同，品鑑過程除了決定魚子醬的價值，還決定了用多少鹽分醃製（圖片來源：Caviar House & Prunier）

最後要介紹的一款「Beluga」，顧名思義是選用Beluga鱘魚的上佳之選，碩大顆粒呈珍珠灰色，鹹鮮甘美，餘韻尤其悠長。Beluga被視為最高級的鱘魚，亦是體型最大的一種，最大體重高達一噸，所以其生產的魚卵都體型碩大，粒粒飽滿。Beluga矜貴的主要原因是此鱘魚發育速度緩慢，起碼要到20歲才發育成熟至產卵，產卵周期為兩至三年一次，絕對得來不易。剖腹取卵的手法非常考究，過程中鱘魚不能死去，因為會使得體內魚卵變壞，取卵之後要經過多重程序，包括篩檢、清洗、濾乾等，再由分級師品鑑魚卵品質，每一批魚卵都有所不同，所以此工藝並不能投入大量生產，品鑑過程除了決定魚子醬的價值，還決定了用多少鹽分醃製，成就出獨一無二的極品美味。