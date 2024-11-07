軒尼詩V.S.O.P × 勒邦占士聯名限量版　大帝原來也是知名酒迷

【勒邦占士聯乘軒尼詩/ LeBron James/ NBA】於最近軒尼詩一項令人驚喜的重大消息釋出，品牌與「大帝」LeBron James（勒邦・占士）破天荒首次合作，展開一連串的合作活動，當中聯名紀念酒瓶是為球迷及酒迷定必要收藏的。

圖片來源：Hennessy

自2021年全球知名烈酒品牌軒尼詩（Hennessy）正式展開與NBA的合作，軒尼詩成為了全球首個NBA官方烈酒的品牌，直到去年，軒尼詩擴大了與NBA、女子NBA、G-League、美國籃球協會和非洲籃球協會的合作關係，使得品牌與籃球的關係更為密切，品牌相信籃球不僅是一項運動更是一個全球性的社群，數年來除了推出標誌性的聯名限量版，其創意及影響力擴展至全球各地的籃球場，真正的走入社區。

2021年軒尼詩推出「軒尼詩V.S.O.P NBA聯名包裝盒特別版」（圖片來源：Hennessy）

自2021年軒尼詩推出「軒尼詩V.S.O.P NBA聯名包裝盒特別版」之後，每年都有匠心獨運的新酒推出獻給品牌的粉絲及NBA球迷，今年的焦點當然落在籃球傳奇人物LeBron James 之上，「軒尼詩 V.S.O.P x LeBron James聯名限量版」已於10月在港澳面世，原來LeBron James亦是軒尼詩的支持者，藉著是次合作他遠赴品牌位於法國干邑區的酒莊，見證每一瓶珍品的誕生。品牌的V.S.O.P相信酒迷們已熟悉非常，酒廠的成功關乎於卓越的美酒品質以及傳承多年的獨特釀酒過程。多年來在160多個國家開拓業務，其成功使之成為了法國干邑夏朗德地區的經濟支柱，並對法國國際貿易作出了重大貢獻，因為其99%的產品是出口的，在出口產品之同時，也將法國的生活藝術品味帶到世界各地。

圖片來源：Hennessy

圖片來源：Hennessy

是次聯名限量版的設計採用色彩明亮、充滿朝氣的風格，瓶身和外盒均印有以紫色及橙色為主調的肖象繪圖，相信是參考了洛杉磯湖人隊標誌性顏色，另外品牌的「拿着斧頭的手臂」（Bras Armé）亦變奏並加入LeBron James專屬的皇冠標誌。隨著新酒瓶的推出，品牌也在不同的地區推出特調的雞尾酒，例如「Henny-rita」是結合軒尼詩V.S.O.P帶有馥郁果香的特性，與檸檬汁、橙味利口酒及龍舌蘭元素，營造出清爽酸甜的多層次體驗。

圖片來源：Hennessy

圖片來源：Hennessy

軒尼詩與LeBron James合作非常奏合，除了兩者都具備專注及勇於探索的精神，原來這位大帝本身也是一位酒迷。LeBron James的身家豐厚，是為連續11年NBA球員收入之冠，在今年的最富有名人榜上登上第11位的億萬富翁行列，當中除了球員薪水之外，不得不提他獨具慧眼的投資，作為愛酒之人他投資了烈酒品牌Lobos 1707，早前在世界烈酒大賽中奪得冠軍，外界戲言雖然LeBron James在球場上尚未超越籃球之神Michael Jordan，但在酒界卻略高一籌，因為MJ的自家品牌Cincoro tequila在比賽上輸了給LeBron James。除了烈酒之外，LeBron James同樣熱愛葡萄酒，曾以葡萄酒鑑賞家的身分為德國行李箱製造商Rimowa提出建議，打造了一款酒類專用行李箱成為一時佳話。