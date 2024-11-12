屢獲殊榮精品咖啡店　以兩餸飯啟發高質便當配搭本地最高分咖啡

【咖啡/兩餸飯】 香港人向來愛品啡，咖啡早已從提神的功能變成一種生活品味，一杯咖啡代表著在忙碌的空隙獲得一刻的喘息，細味生活中的一份美好。

愛啡之人相信早已聽過NINETYs（玖零）這家屢獲殊榮的精品咖啡店，自2019年起連續三年榮獲「亞洲餐飲廚藝協會」頒發「推薦餐廳獎」，又在美國咖啡評鑑機構Coffee Review中獲得優異成績，當中「Fruity Blend」更是創下本地品牌當中最高的分數，足證其品質之高，亦相當具有人氣。最近品牌推出了全新副線，於中環黃金地段開設首間概念店，在咖啡之外提供高質用餐體驗，竟然是啟發自別具本土特色的兩餸飯。

「Fruity Blend」創下本地品牌當中最高的分數95分（圖片來源：90s by NINETYs）

不少人因為便捷、款式多樣選擇兩餸飯，是次可謂兩餸飯的高質變奏。NINETYs本是啟發自澳洲精品咖啡文化而生的品牌，是次的全新副線品牌90s by NINETYs則貫徹了現代澳洲料理的精神，名稱中「90s」寓意可在90秒內為客人準備好定制便當，符合到生活節奏明快的港人特質，尤其是在中環這個分秒必爭的商業區，在便捷之外品質亦是重要的考量。品牌提供豐富多樣的環球菜式，均出自經驗豐富的廚藝團隊之手，每天新鮮即製，包括意大利菜、韓式美饌、泰式料理、越南菜、及香港地道美食，多樣的配搭解決選擇困難症，菜單中的自選菜式還會每周更新。

圖片來源：90s by NINETYs

圖片來源：90s by NINETYs

招牌自選便當「90s Bentos」的主菜選擇有沙律、肉食及海鮮，客人可自選兩款主菜，搭配飯食、意大利麵或蕎麥麵，光是飯食就有「奇亞籽飯」、「亞麻籽飯」、「藜麥飯」、「紅糙米飯」、及「黑糙米飯」，至於意大利麵則是突顯廚師功架、易做難精的「香蒜香草意大利麵」，每款主食均會搭配「韓式醬油半熟蛋」，補充一日所需營養價值。另一方面，菜式是為焦點所在，品牌首推的有自家製的「招牌慢煮叉燒」，與一般的燒味叉燒有所不同的是，經過12小時真空低溫烹調之後色澤油潤飽滿、入口焦香鬆軟，既有經典粵式叉燒的風味，口感上一再提升。

在牛肉方面則有「泰式慢煮牛面肉」，同樣以慢煮方式突顯牛面肉的軟嫩口感，帶有淡淡東南亞風情。「香草烤雞」以最先進的烤雞專用焗爐360度高溫焗製，鎖住鮮嫩肉汁並達到外脆內嫩的效果。還有「麵豉燒三文魚柳」、「低溫燒豬柳配香滑蘋果蓉」、「越式香茅椰子燴雞」、及「香煎鴨胸肉配香橙燒汁」等可供選擇。

圖片來源：90s by NINETYs

來到餐廳不得不嚐咖啡，除了可加配「滴濾式咖啡」、「冷萃咖啡」，當中堅持於香港本地烘焙的兩款精選咖啡豆更是必嚐之選，有剛才提及的高分之選「Fruity Blend」，特點是淡淡紅茶韻味，散發出迷人的紅梅及柑橘果香，令人一試難忘；此外另一款「Choco Blend」亦於同一品評中取得93分佳績，這款作品帶有濃郁的可可氣息，伴隨著烘烤杏仁及黑糖的焦香，多種層次在口腔內激發，餘韻悠長。另外奶味香濃的「有機澤田園抹茶牛奶咖啡」最適合休閒漫步中環街頭時品味，還有無咖啡因的飲料及專為茶飲愛好者而設的茶茗系列，由美饌與飲品都充滿驚喜滋味。

圖片來源：90s by NINETYs

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