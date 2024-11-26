法國Bourgogne Chablis白葡萄酒　搭配香港多變飲食風味盡享節慶

【聖誕節飲食】每逢節慶派對，除了美食大餐又怎少得美酒相伴，來到聖誕這個西式的重要節日，葡萄酒可謂是不二之選，當中的美酒佳餚怎樣配搭才算合適？今回以來自法國Bourgogne的著名白葡萄酒來展現配搭的藝術。

圖片來源：Chablis

布爾岡葡萄酒業管理局（Bourgogne Wine Board）向來致力於推廣法國佳釀的可能性，除了日常品飲之外，葡萄酒的一大特色便是配搭食物，法國人認為美食與美酒是不可分割的飲食文化，今年再度為酒迷食客介紹Bourgogne盛產的Chardonnay白葡萄酒Chablis，原因是Chablis涵蓋了4大類別，由價格親民的Petit Chablis和Chablis，以至是屢獲殊榮的一級葡萄園Chablis Premier Cru及Chablis Grand Cru，在日常配餐還是慶祝活動皆能應付得宜。近年Chablis的蹤影在香港更為常見，除了當地的大力推廣之外，也相當符合港人口味，根據2024年首6個月的Chablis進口香港數據發現，香港的酒迷偏好酒體輕盈、平易近人的Petit Chablis和Chablis，兩大類別佳釀共佔進口的86%，並且有著可觀的增長。

圖片來源：Chablis

要了解Chablis，首先要知道Bourgogne酒區內的瑟蘭河谷的獨有風土特色，原來此地早在一億五千萬年前是一片溫暖淺洋，土壤成份由最古老的Kimmeridgian石灰岩土質以及最高量礦物質的粘土所組成，獨特的地質使之在風味上異於其他法國產區的Chardonnay。再者，葡萄園區內的葡萄田來自不同的地塊，地塊之間的土壤成份及坡向各異，賦予葡萄豐富的多樣性，經過釀酒師的潛心研究之下發展出多種活潑細膩的個性。當中有引人入勝的礦物風味，主打純淨清爽的新鮮味道，最能夠搭配各式美食，特別是香港多變的飲食文化，例如在聖誕節，人們並不受限於西方美食，中日韓泰等菜式都是派對上的常客。

圖片來源：Chablis

Chablis的入門級美酒Petit Chablis風格清爽亮麗，作為餐前酒最好不過，擁有新鮮檸檬氣息及輕輕礦物風味與鮮味食材如海鮮都配搭得宜，另外帶有柑橘及青蘋果香又能與微辣及鹹香的菜式相得益彰；擁有良好結構的Chablis，礦物風味滿盈，爽脆口感帶柔順餘韻，同樣適合海洋風味菜式，當中豐盈的柑橘及白花香，竟然與中式點心有著微妙的提升作用。

Petit Chablis（圖片來源：Chablis）

至於Chablis Premier Cru以其複雜度見稱，配搭豐富調味及香料的菜式能夠大放異彩，特別其爽朗個性能與香辣鹹鮮之味互相襯托；頂級的Chablis Grand Cru則是高級食材的天作之合，柑橘氣息鮮明，輕滲陣陣橡木香，突顯新鮮海產的天然滋味，例如能夠極致彰顯蟹肉及龍蝦的鮮甜嫩滑，如果享用派對美食常的炸物，則能夠一解油膩感。此外，其豐美柔厚的酒體別具陳存潛力，加上充滿活力的特性，在慶祝場合品飲更能提升氣氛。