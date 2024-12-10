Rémy Martin聯乘拍賣高價中國藝術家　癸巳蛇年限定版黃宇興操刀

【中國藝術/Rémy Martin/聯乘/黃宇興】相信大家已經準備好假日心情迎接聖誕，緊接著的農曆新年也要好好做準備，烈酒向來都是節慶送禮自用的佳品，今年Rémy Martin人頭馬有重磅新品迎接癸巳蛇年，與著名中國藝術家黃宇興聯乘推出一系列的新春限量版，包裝精心設計從黃宇興的《瑰麗靈蛇》取得靈感，將中國傳統文化融入品牌所著重的風土自然元素，使美酒有如藝術品般值得珍藏。

圖片來源：Rémy Martin

是次的限量版新作將會應用到Rémy Martin人頭馬XO、CLUB及VSOP三款美酒之上，各具特色適合贈予不同的對象。合作的藝術家黃宇興位列2024年胡潤中國藝術榜第四位，他出生於1975年的北京，畢業於中央美術學院壁畫系，擅長以水、樹、礦物、山水及建築為基礎創作鮮明色調的作品，特色是通過水晶般的色彩條紋放大形態突顯畫中的能量。他最著名的作品之一《七寶松圖》於2021年在佳士得以6,400萬港元成交，隨即創下紀錄。是次將其作品《瑰麗靈蛇》融入特色禮盒，中國傳統生肖巧妙地與法國干邑地區的大自然合為一體。

《七寶松圖》（圖片來源：佳士得）

Rémy Martin人頭馬CLUB（圖片來源：Rémy Martin）

《瑰麗靈蛇》的創作核心是一條神秘靈蛇，靈蛇象徵了吉祥、權力和智慧，蜿蜒向上的形態穿梭於起伏的山巒之間，引伸出人頭馬美酒的發源地：大、小香檳區的非凡風土。此外，藝術家透過標誌性泡沫圖案象徵對於干邑最為重要的葡萄，畫中的河流緩緩流淌，比喻著引以為傲的生命之水，作品有如寶石般的色彩交織，好比美酒獨特的複雜性般精彩迷人。設計除了展示在外盒之上，打開後盒子內部亦飾有整幅《瑰麗靈蛇》畫作，與盒內美酒相映成趣。在酒瓶方面，XO酒瓶玻璃表面飾有黃宇興作品的彩色元素使之變化成一件藝術品，人頭馬CLUB則以標誌性的八角形酒瓶示人，綴以黃宇興的藝術傑作，至於VSOP的霧面玻璃瓶上亦飾有《瑰麗靈蛇》的華麗設計。

Rémy Martin人頭馬XO（圖片來源：Rémy Martin）

美酒除了用來欣賞、珍藏，當然還是要親身品嚐。XO有著迷人的明亮琥珀色，馥郁香氣散發李子、乾無花果、蜜餞香橙及百香果的香味，夾雜一絲蜂蜜及茉莉花的氣息。味道方面極為醇厚，清新果香令人垂涎，成熟無花果和蜜餞香橙的沉厚味道伴隨著順滑口感，最後糅合烤可可豆、蜜糖和薑餅的餘韻。CLUB這瓶佳作亦甚具特色，有著法國橡木桶及烤杏仁的香氣，匯聚豐富濃郁的杏子、肉豆蔻甜味以及烘焙咖啡豆風味，層次豐富餘韻歷久不散，最適合在佳節期間搭配味道濃郁的美食使品味體驗一再提升。最後的VSOP相信酒迷熟悉不過，出外暢飲向來是非常受歡迎的選擇，因為經過法國橡木桶內長期陳釀，散發出宜人的雲呢拿濃厚氣息，味道平衡帶有成熟水果的濃郁果香，層次豐富酒體飽滿，散發優雅特色。