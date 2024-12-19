Johnnie Walker藍牌蛇年及XR21新春限定　收藏與品酩的非凡選擇

在眾多神話及文學之中，「蛇」經常寓意著蛻變與成長，而自古以來在華人社會中，「蛇」也象徵著繁衍、豐產及智慧。在即將迎來蛇年開春之際，引領世界威士忌不斷前進的Johnnie Walker隆重獻上「藍牌蛇年限定瓶」與「XR21 2025新春限定版」。

在即將迎來蛇年開春之際，引領世界威士忌不斷前進的Johnnie Walker隆重獻上限定酒款。

今年，Johnnie Walker再次攜手荷里活插畫藝術家James Jean打造包裝設計，「藍牌蛇年限定瓶」盒身上璀璨多彩的圖騰，描繪出三隻精美蛇身圍繞在盛放花朵之間，其分別代表著智慧、才智與直覺，同時也代表著過去、現在與未來，以蛇不斷隨著環境變化、重生的習性，訴說著Johnnie Walker經歷兩世紀以來，不僅止於百年不朽經典，更秉持著突破框架、追求創新的精神，此一精神正完美體現於藍牌精湛繁複的調和工藝，既尊重過去，也展望未來。

Johnnie Walker是家喻戶曉的商務餽贈首選。

而Johnnie Walker XR21作為家喻戶曉的商務餽贈首選，奢選加入蘇格蘭擁有200年歷史的消逝酒廠Port Dundas珍稀酒液，以三維立體工藝調和而成，滴滴皆匠心淬煉。除了向傳奇靈魂酒液致敬，「XR21 2025新春限定版」並首度將酒精濃度調整為43%。迎接2025祥蛇開春之際，不妨以共酩珍稀醇順開創新局，不僅祝福對方，也祈願自己蛻去陳舊軀殼，迎接煥然一新的來年！

Johnnie Walker藍牌化身祥蛇迎新春 蛻變重生 璀璨前行

「藍牌蛇年限定瓶」獨家獻上台灣限定酒精濃度46%，匯聚繁複八維層次風韻調和而成，完美融合萬中選一的頂級稀釀。

「藍牌蛇年限定瓶」作為藍牌歷年生肖系列的壓軸之作，收藏意義更顯非凡，獨家獻上台灣限定酒精濃度46%，並以燙金「Taiwan」字樣與台灣形狀圖案妝點瓶身，完美融合萬中選一的頂級稀釀，匯聚繁複八維層次風韻調和而成，與深藏不露的滑順口感，絕對值得珍藏！不僅如此，外盒與瓶身以細緻筆觸描摹出祥蛇蛻去陳舊軀殼意象，一展富貴花開吉兆，將「蛇」蛻變迎向嶄新姿態的樣貌完美呈現，象徵著新的一年也將告別不需久留的過往，朝著擁有無限可能的未來，持續向前邁進。

XR21 2025新春限定版 醇厚升級 喚醒珍稀酒液靈魂 向傳奇致敬

「XR21 2025新春限定版」以獨家三維立體工藝重新給予每一滴珍釀新生命，讓每一口都能感受到醇厚細緻的悠長餘韻。

「XR21 2025新春限定版」奢選傳說中蘇格蘭歷史200年消逝酒廠Port Dundas珍稀神秘酒液，以獨家三維立體工藝重新給予每一滴珍釀新生命，第一維度喚醒百年失傳珍稀酒液，第二維度精選數種優質、罕見，且陳年至少21年以上的珍貴威士忌，第三維度立體調和，每一口都能感受到醇厚細緻的悠長餘韻，酒體呈閃閃發耀的琥珀色澤，精緻外盒點綴喜氣，可說是內外兼具的商務餽贈和商務聚餐首選。這次更首度將酒精濃度調整為43%。共酩時刻不僅是品味彼此之間的情誼，更是向傳奇致上最高敬意。

「藍牌蛇年限定瓶」與「XR21 2025新春限定版」現時限量上市，「藍牌蛇年限定瓶」建議售價為NT$5,800（約HK$1390），「XR21 2025新春限定版」建議售價則為NT$3,719（約HK$890）。

迎接2025祥蛇開春之際，以Johnnie Walker限量精美新春禮盒，與每一口經典醇順，一同邁向嶄新的一年！

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