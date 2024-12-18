清酒界創新代表旭酒造太空釀酒　「獺祭MOON—宇宙釀造」將售天價

【日本清酒/獺祭】上太空除了滿足新嘗試之外，也有著科研的目的，在酒界有不少美酒都曾被送上太空，主要是研究酒體在太空環境下風味會有甚麼變化，不過如果說到太空釀酒，相信日本旭酒造是為第一人。

旭酒造以推出「獺祭」而聞名，近日宣布即將於2025年下半年挑戰太空釀酒計畫，將釀造清酒的原料米、麴、酵母及水以太空環境下進行發酵，完成釀造之後送回地球，這瓶清酒將會命名為「獺祭MOON―宇宙釀造」，預計售價為1億日元之天價，但全數收益將會捐贈予日本宇宙開發事業。

圖片來源：旭酒造

旭酒造指出決定這項企劃的原因是迎合人類移居太空的未來，屆時人類會需要到酒，所以未雨綢繆地作為先行者，首先要嘗試在太空環境下進行發酵是否可行，目前已與日本宇宙航空研究開發機構JAXA達成合作，在國際太空站「希望」日本實驗艙內進行計劃，並在三菱重工的協助下推進開發及發射準備工作。人類或有可能在2040年代移居月球，水作為釀酒最重要的原料，月球根據目前的推測是有水存在的，另外相比起葡萄，釀造清酒的穀物相比之下輕得多方便運送。

釀造裝置（圖片來源：旭酒造）

現時在多方的合作之下，為了增加釀造的成功率，已在地球進行了模疑實驗，在人工重力裝置中重現月球的1/6G重力模疑過程。最後在專門設計的釀造裝置內裝入酒米、麴和酵母並送上實驗艙，到達軌道後宇航員將會用水混合啟動發酵程序，裝置設有自動攪拌和酒精濃度監測功能。不過屆時並不會在太空完整地嘗試整個釀造過程，在太空站內完成發酵後得到的酒醪將會以冷凍狀態運回地球再釀成清酒，約520克的酒醪能夠釀出約100毫升的清酒一瓶。假若成功發酵，受益的不僅是酒業，其他需要發酵的食品如納豆、味噌等都將能夠一一在太空或月球生產。

獺祭酒廠（圖片來源：蘇富比）

精米步合度8%的「獺祭 未來 與農家同行」（圖片來源：獺祭／旭酒造）

旭酒造的獺祭現時已是聞名國際的清酒品牌，曾於2015年被選用在白宮晚宴之上，並在2020年成為首個登上蘇富比拍賣場上的日本清酒。品牌最為著名的「二割三分」，指的是精米步合度23%，象徵著精米步合度的界限突破，精米步合是磨米的百分比，當磨走米粒表面後愈接近米心，所釀出來的清酒愈香愈甜。於去年品牌一再挑戰並成功將酒米研磨至8%，不過需要用上心白率較低的「等外米」來實現，光是研磨過程需要花上多長達10天，由於酒造發現酒米被研磨至6%以下的話就會被過濾掉，所以精米步合度8%已是現階段的最佳的解決方案。這份勇於挑戰、解決問題的精神一直使旭酒造領先業界。

圖片來源：Ardbeg

以往曾上過太空的美酒，不外乎是葡萄酒及威士忌，早在1985年波爾多二級名莊Château Lynch-Bages的美酒隨著NASA一同上太空，2021年另一個波爾多名莊Château Pétrus一批12瓶的作品則隨著Space X太空船經過一年的太空旅程，主要是觀察在微重力與輻射環境下酒體會作出怎樣的變化。威士忌方面有著「最強泥煤風味」的Ardbeg則於國際太空站陳年了3年，最後結果發現其風味甚至更為濃郁，在太空中的時間帶來了地球上從未遇到過的「一套不同的煙燻味」。