本地著名法式茶室限定下午茶　浪漫聖誕邂逅巴黎輕盈甜美體驗

【聖誕美食】聖誕想品嚐一頓具有法式浪漫風情的大餐，相信本地最具代表性的頂級法國餐廳L'Atelier de Joël Robuchon會是首選，餐廳聞名於連續13年獲得米芝蓮三星評級，很多著名菜式都令食客一試傾心，餐廳所屬集團旗下亦有一家高級法式茶室Le Salon De Thé de Joël Robuchon，向來以出色的鹹點、甜品及烘焙包點聞名，今個節日位於ELEMENTS的分店獨家推出「漫游巴黎聖誕下午茶」，要為食客們留下充滿濃厚氣氛的難忘品味回憶。

漫游巴黎聖誕下午茶（圖片來源：Le Salon De Thé de Joël Robuchon）

Le Salon De Thé de Joël Robuchon出品的自家手工製作牛角包和馬卡龍一向深受歡迎，是次的限定下午茶除了有標誌性的作品亦有以應節造型設計的聖誕甜點，作為限定版特意以全新盒裝設計增添奢華氣派。餐廳裝潢典雅，配合品牌標誌性的紅色和黑色為主調，營造出一種高貴又舒適的氛圍，體現了法式餐廳的優雅同時不失現代時尚感。這裡的下午茶菜單設計精緻，考慮到食材的質量和餐廳的名氣一直以性價比極高而吸引食客，如果想享受一段悠閒的時光，品味法式料理的精華，相信是一個好選擇。

圖片來源：Le Salon De Thé de Joël Robuchon

圖片來源：Le Salon De Thé de Joël Robuchon

首先在包點方面有自家製鬆餅、香橙肉桂鬆餅及椰子牛油軟包，三款滋味各具特色和口感，鬆餅是英式下午茶的經典甜點，餐廳的鬆餅以傳統的做法炮製廣受好評，雖然口感相對較為緊實，但搭配英式濃奶油Devonshire凝脂忌廉和自家製士多啤梨醬，卻能帶出濃郁的風味，士多啤梨醬特意加入玫瑰提升獨特風味。L'Atelier de Joël Robuchon的魚子醬入饌向來是名作，可謂是食客到訪必點的美食，在下午茶的鹹點方面有「經典魚子醬配新鮮蟹肉」，5克頂級魚子醬與新鮮蟹肉完美搭配，魚子圓潤堅實，口感豐盈帶有使人垂涎的鹹香和海洋氣息，伴隨著淡淡然的堅果香氣，達到極致的品味享受，用來打開味蕾最好不過。

L'Atelier de Joël Robuchon的名作經典魚子醬配新鮮蟹肉（圖片來源：L'Atelier de Joël Robuchon）

另一道「咖喱雞肉沙律」雖然看似簡單，但味道配合別具層次，入口清新帶甜，奶油和香料風味突出，辛香尾韻令人回味。至於「香炸龍蝦球配辣蛋黃醬」又是一道驚喜之作，在外觀上難以辨識是何種餐點，入口酥脆與彈牙口感兼備，帶有一絲香料的味道。「A4牛肉法邊豆卷」選用入口即溶的A4牛肉，炮製出突出的焦香甘甜，配搭四季豆口感更為細緻。還有一道「煙三文魚班戟」外型小巧肉質鮮嫩，層層疊的煙燻三文魚包裹在薄薄的班戟中，質地輕盈入口令人滿足。值得一提的是，以上的鹹點皆為新鮮即製實屬難得。

另有ifc店限定的聖誕精選下午茶，款式及呈現方式稍有不同（圖片來源：Le Salon De Thé de Joël Robuchon）

來到甜點方面主打輕盈之感，在甜酸平衡及味道層次方面恰到好處，不僅外觀精緻配合應節造型，味道也極具水準。「芒果慕絲及芒果」以清新熱帶風味主導味蕾，芒果慕絲濃郁搭配新鮮芒果清新怡人，口感柔滑讓人難忘。近年時興開心果，這道「開心果慕絲及櫻桃」味道香濃，搭配櫻桃的甜美達到巧妙的對比。至於「白朱古力慕絲及檸檬忌廉」則突顯出絲滑口感，清新檸檬忌廉甜而不膩，令人想要一嚐再嚐。

來到馬卡龍是為重點所在，這裡的馬卡龍以其輕盈的口感和豐富風味備受推崇，甜度平衡得宜，法式馬卡龍著重空氣感，本身是一種空靈的清淡甜食，品嚐體驗淡麗優雅。聖誕必嚐朱古力，「焦糖朱古力及焦糖榛子」是為應節之選，味道濃郁搭配香脆焦糖榛子，簡單美好，最後的香草朱古力帶有淡淡香草風味，有著冬日感覺用來作結令人滿意。