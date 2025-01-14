新春團年飯及盆菜｜米芝蓮星級、好意頭菜式、點心鮑魚還是和牛？

【新春限定/農曆新年/團年飯/盆菜】即將過年迎蛇接福，這個對於中國人最重要的傳統節慶特別著重團圓，即使一年之間有多忙碌辛勞，團聚一起享用一頓豐盛的團年飯及盆菜是為最重要的時刻，今回為大家帶來多款賀年盛宴，有點心與限定菜單，品味米芝蓮星級美饌，欣賞精緻粵菜工藝，選擇眾多滿足不同口味需求。

圖片來源：甬府

甬府

除了粵菜之外，上海及寧波菜都是港人最愛的中菜，本地有一所高級正宗寧波菜食府「甬府」，自2021年起榮獲米芝蓮一星，今個新年由總廚劉震以精湛的廚藝將本地菜式與寧波傳統相結合，團隊向來擅長運用當地食材的新鮮度，憑藉對於本地飲食文化的深厚認識，融入並展示寧波菜的特色。是次的新春團圓宴餐單由即日起至1月29日推出，14道菜當中包括象徵著財富和豐盛的前菜酸湯沙蒜煎魚翅、象徵成功與幸福的寧式豆瓣醬肉餅焗梭子蟹、代表家庭團結和健康的白切四明山土雞，以及突顯繁榮華貴的金湯扣鮑魚等，當然不少得甜品方面的寧波湯圓以及黃魚籽炒年糕，勝在有寓意之餘又與傳統常見的團年飯菜式有所不同，為家人親友帶來味蕾驚喜。

十四道菜式餐單（十位用）：29,888港元，另加10%服務費 地址：灣仔駱克道20-24號金星大廈2號舖地下及1樓

圖片來源：都爹利會館

都爹利會館

另一家米芝蓮一星食府都爹利會館向來以點心聞名，在春節期間同樣為客人帶來多款賀年精選點心，還加入新年元素別具寓意大大增添過年氣氛，實為應節佳選。包括魚躍龍門——油雞樅菌金魚餃、大紅大紫——紫金葉牛肝菌素餃、金龍獻瑞——金香龍蝦千層酥等，賀年甜點方面有金銀滿屋——豆沙煎堆仔及鴻運年年——黃金煎年糕。

圖片來源：都爹利會館

在點心之外，還有一系列新春限定嚐味餐單，菜式更為豐富矜貴，包括黃金萬両——濃雞湯竹笙燉花膠、財貫滿包——蠔皇南非四頭伴髮菜天白菇、穿金帶銀——黃金鮮蝦彩帶炒飯及鴻運年年——陳皮紅豆沙湯圓，食客可以因應口味另外單點菜式，包括年年有餘——玉簪星斑球、發財好市——髮菜蠔豉崧生菜包、金碧輝煌——金沙波士頓龍蝦及五福臨門——招牌臘味糯米飯等。

新春套餐：每位1,588港元，另加10%服務費 地址：中環都爹利街一號上海灘三樓

圖片來源：彤福軒

彤福軒

接下來介紹的米芝蓮一星粵菜餐廳彤福軒新餐單，雖然並非主打團年飯主題，卻有著濃厚的傳統風味，餐廳以創新及精緻粵菜聞名，其行政總廚李志偉師傅曾於2023年首次推出陳皮主題餐單並深受歡迎，餐單於今個1月至2月底強勢回歸，以一系列精心挑選的陳皮烹調而成的美味菜餚打造出精緻且變化多端的盛宴。陳皮向來是珍貴食材，其中十年的陳皮每500克已經索價2,500港元，不同的產區有著各異的特性需要經驗和功力好好運用。

是次八道菜陳皮嚐味餐單以陳皮二小品——十年天馬紅皮魚蓉莢及十年天馬大紅皮黑蒜醬富貴蝦打開味蕾，前者鹹香出眾，後者鮮味十足，然後一道50年老陳皮花膠羊頭蹄羹更予人心曠神怡的感覺，原來五十年陳皮的價值遠高於十年陳皮30倍。接下來有十三年梅江塞口陳皮竹笙龍蝦卷、六年東甲冬后大紅皮菜甫燒星斑件、髮菜蠔豉燜釀十二年生曬二紅柑及西甲十年陳皮深海泥鯭粥，最後以二十四年冬甲陳皮貢菊銀耳燉津梨作結。在新春期間享用，既有矜貴風味亦甚具中國傳統韻味。

八道菜陳皮嚐味餐單：每位2,180港元，另加10%服務費 地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港瑰麗酒店五樓

圖片來源：卅二公館

卅二公館

位於中環的卅二公館獲獎無數，足跡橫跨全球，擅長運用各地最優質的食材呈現中菜最樸實無華的一面。在1月29日至2月12日期間推出祥蛇賀歲新春菜單，由集團行政總廚李文星主理炮製出一系列兼備好意頭的佳餚。包括有象徵富饒與好運的鮑魚龍蝦撈起，五色藜麥炒龍蝦則是全新健康菜式以迎合飲食趨勢，選用新鮮的波士頓龍蝦配上清香的五色藜麥襯托出龍蝦的天然甘甜。另一道海鮮為虎蝦扒津膽，濃郁蝦湯帶有暖心的滋味。新年必備的年年有餘及步步高昇：上海年糕燒黃魚，是一道突顯口感層次的作品。另一道焦點菜式為金蠔鬆脆蝦盞，金蠔粒、臘味、馬蹄和甜豆以現炸蝦餅盛載，寓意黃金滿載。至於胡椒烤焗羊腩則選用柔軟的法國羊肉，達到外脆內嫩的滋味。脆皮海味糯米雞是為功夫之作，先將本地新鮮農場雞去骨起肉，釀入鮑魚、花膠、糯米和臘味後烤至金黃酥脆，需要高超的烹飪技藝和精細刀工。

地址：中環德輔道中4-4A號渣打銀行大廈地庫

雖然團年飯出外品嚐別具氣氛，但這個專屬於家庭的時刻在家享用更顯溫暖，此時大家圍在一起飽嚐盆菜就最好不過。傳統上盆菜適合大量烹製，在節慶日子招待親朋，有維繫關係的作用且帶有團結的精神。現時除了原居民之外大家也能夠輕鬆品嚐到高質盆菜。

極上珍菌原隻素鮑齋盆菜（圖片來源：富豪酒店）

富豪酒店

今年富豪酒店推出3款新春盆菜，均主打矜貴食材以應不同的需要，包括鮑羅萬有盆菜、原隻三頭鮑魚龍蝦盆菜及原隻花膠鮑魚盆菜，當中作為主角的鮑魚經過6小時燉煮再用秘製湯汁燜煮4小時，達到肉質鮮甜純厚，配上花膠、海參及龍蝦等珍饈百味，視覺上盆滿缽滿，味道同樣豐盛具有層次，如果是素食者亦可選擇極上珍菌原隻素鮑齋盆菜，取材同樣珍貴且具有滋補作用，例如羊肚菌、榆耳菌及黃耳菌含有高蛋白質、纖維和膠原，配上原隻素鮑魚，原來素食都可以大魚大肉。

極品鮑羅萬有盆菜（6位用）：2,488港元 原隻三頭鮑魚龍蝦盆菜（6位用）：2,288港元 原隻花膠鮑魚盆菜（4位用）：1,588港元 極上珍菌原隻素鮑齋盆菜（4位用）：1,688港元

圖片來源：都爹利會館

都爹利會館

剛才介紹過的都爹利會館同樣有推出盆菜，今年繼續以豐衣足食來慶祝新春，至尊賀年盆菜象徵豐盛、繁榮和團聚，所嚴選的矜貴食材包括紅燒五頭南非鮑魚、蜜餞金蠔、蒜子柱甫、乾燒海蝦、發財丸子、蠔皇北菇遼參、濃雞汁炆魚肚、玫瑰豉油雞、蘿蔔吊片炆腩仔腐件及枝竹馬蹄。如果是對鮑魚情有獨鍾亦可升級為澳洲三頭鮑魚，產地水質佳無污染使得鮑魚特別肥美，營養豐富具有滋補、養顏之功效，家中女士絕對會為之傾心。要留意的是盆菜僅於1月25日至28日和30日至31日期間供應，需提前2天預訂。

至尊賀年盆菜（6位用）：3,888港元

圖片來源：牛大人

牛大人

雖然盆菜是傳統應節食品，但盆菜的理念是包羅萬有，食材上可以因應所長而變動，例如以台灣火鍋聞名的牛大人，今年驚喜推出「至尊鮑魚和牛盆菜」，重點除了日本A5黑毛和牛以及精選珍貴食材之外，主打的紅燒牛骨湯也是引人入勝之處，是為餐廳最馳名湯底，濃郁牛香滲入各式食材達昇華效果。重點食材包括入口即溶的日本A5黑毛和牛牛肩胛、象徵財源滾滾的八方來財鮑、膠原滿滿的金牛如意筋、寓意財運亨通的金錢肚、還有圓滿幸福的金牛團圓及黄金滷牛腩。盆菜將於1月21日至2月16日推出，即日起於網站訂購可享8折優惠。

至尊鮑魚和牛盆菜：1,188港元

圖片來源：明閣

明閣

位於香港康得思酒店的米芝蓮一星粵菜食府明閣今年精心準備了新春一品煲，多款優質上乘的珍餚特別以香濃鮑魚汁熬煮香氣四溢，其中一個特色是客人可將原個盆菜連砂鍋外賣帶回家，砂鍋可用於明火或電磁爐加熱，循環再用更加環保。明閣貫徹一向的做法以本地優質食材入饌，是次選用遠近馳名的流浮山金蠔，配以十頭原隻鮑魚、花膠、海參、瑤柱、豬手、鯪魚球 、本地蘿蔔等，鑑於明閣以至尊蜜汁叉燒聞名，客人能夠以優惠價追加菜式，另外的富貴鹽香雞、潮蓮燒鵝及一系列的應節菜式如年年好市——雲腿桂花蜜餞金蠔、竹報平安——蟹黃蟹肉竹笙扒豆苗及珍珠滿盆——生炒海味臘味糯米飯等，因應口味和需要設計適合家人們的團年菜單，客人須提前一天預訂。