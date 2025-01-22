威士忌新風潮中國崛起　2025年值得期待的酒廠打造東方獨特味道

【威士忌】來到農曆新年又是時候將家中珍藏的美酒拿出來與賓客分享，香港人尤其喜歡威士忌，黃金琥珀色的酒液別具佳節氣氛。來到新的一年，威士忌的世界有那些值得留意的趨勢？原來在不知不覺間中國威士忌已經崛起，過去十年間中國的威士忌進口量以年均2成左右的速度成長，近年更時有掀起威士忌投資熱潮，國內有多達40多家威士忌蒸餾廠正在興建，中國威士忌已經成為全球烈酒市場中不可忽視的一員。

叠川酒廠（圖片來源：如恩設計）

由於早些年中國對威士忌的需求急劇上升，促使國內外的多家品牌紛紛投入這一市場，以往中國的烈酒市場長期以白酒作主導，佔據逾9成的市場份額，但根據蘇格蘭威士忌協會（SWA）的數據顯示，中國的威士忌市場價值在2023年已經達到近十億英鎊，預計在2023至2026年間將會成長88%，比起全球市場快5倍，其潛力和增長空間非常明顯。國際大型酒類集團如Diageo和Pernod Ricard在中國建立多家威士忌酒廠。前者在雲南省洱源縣建立的「雲拓」酒廠已經開始試生產，而Pernod Ricard則在四川推出其首款中國威士忌「叠川」，另一方面，中國本土釀酒廠的崛起也為威士忌市場增添活力，一些威士忌新星如「高朗」別具中國特色，整個市場都在積極開發屬於中國本土的威士忌。

雲拓蒸餾廠（圖片來源：Diageo）

全球各地都有新興威士忌的出現，不同的風土特色賦予作品各異的風味。中國地理環境及氣候多樣，則可以為威士忌的釀造提供不同條件，釀酒師們可以因此開發出獨特的作品。座落於雲南的「雲拓」選址海拔2,100米以上的山脈，本來雲南的熱帶氣候使威士忌成熟速度比蘇格蘭更快，由於「雲拓」所在地海拔高氣候溫和，與蘇格蘭的天然山谷釀造地有很多契合之處，釀酒最重要的水源則來自附近的湖泊「洱海」，當地豐富的林木資源甚至可以用來製桶。

叠川酒廠（圖片來源：如恩設計）

叠川酒廠（圖片來源：如恩設計）

法國Pernod Ricard於2023年推出的中國首款高端單一麥芽威士忌「叠川」，則在釀造過程中秉承傳統的釀酒工藝，結合中國獨特的地理和氣候條件，叠川位於四川峨眉山這個聯合國教科文組織認定的世界遺產地，四季分明賦予夏季的高溫以及豐富降水量，為威士忌的陳年熟成提供理想條件，增加風味濃度和層次感。原材料使用來自中國和歐洲的兩種大麥，結合由3種不同橡木製成的木桶形成獨特風味。美國波本桶為威士忌帶來優雅的香草和水果香氣，西班牙雪莉桶則增添甜美的風味，最後來自中國長白山的單嶺橡木桶賦予獨特的檀香和橙皮的餘韻。Pernod Ricard在當地投資高達十億元人民幣，酒廠的興建除了支持當地農業和威士忌產業也推動旅遊業發展。

圖片來源：高朗威士忌

圖片來源：高朗威士忌

另一方面，成立於2011年、位於湖南省的高朗威士忌，是為原汁原味的本土出品，作為中國威士忌的先驅從一開始就注重本地風土的利用，釀酒過程不僅是模仿傳統技術，亦根據本地風土特色進行本地化改進，例如酒廠選擇一種5噸的小型釀酒設備，可以生產出更加精緻的酒液，能夠更好地捕捉到麥芽和發酵過程中的香氣。酒廠所用的水源來自富林水庫，經過濾後水的硬度低於100ppm並顯示出自然的弱鹼性，水質提供良好的釀酒基礎有利於發酵過程。此外，湖南的夏季早晚溫差大對威士忌的熟成過程起到重要作用，進一步提升作品風味。

圖片來源：崍州酒廠

圖片來源：崍州酒廠

最後不得不提同樣擁有中國基因的四川崍州酒廠，隸屬於上海百潤投資控股集團，於2023年因為環保、創新和市場行銷方面的出色表現榮獲《Just Drinks》卓越獎多個獎項，作為中國威士忌市場中的一顆新星，其釀造著重技術同時還非常關注風味的層次感，使用多種特選酵母在發酵過程中增強風味的複雜性和深度。酒廠擁有8座銅蒸餾器各自有獨特的結構特徵，可以更精確地控制釀造過程從而釋放酒液中的多樣風味，包括花香、果香、堅果、煙熏等。為了吸取國際釀酒技術的精髓，團隊深入研究美國、西班牙和法國等地的橡木桶，再結合自身的特色，研究出一種黃酒桶熟成威士忌，與常用的雪莉桶甜度上相似卻有著風味上的創新。酒廠以5年時間建成於2021年完工，規劃投資高達35億元，當地擁有優越的水質、微生物環境和氣候條件，自古以來便是釀酒區域，預計今年將迎來首批作品面世，值得期待。