Hip Hop界傳奇聯手　Dr. Dre與Snoop Dogg推出新酒Still G.I.N.

【Gin酒/ 聯乘】在Hip Hop界最具影響力的音樂人，定必數到Dr. Dre和Snoop Dogg，他們二人曾合作推出的代表作《The Next Episode》 及《Still D.R.E.》一直深入民心，他們的合作無間於去年甚至拓展到酒類領域，於2024年，以Snoop Dogg的經典歌曲《Gin and Juice》為靈感的雞尾酒系列打響頭炮，最近再下一城接著推出新酒「Still G.I.N.」，同樣地致敬著經典歌曲，不單只是音樂生涯在另一個舞台的延續，更是將他們心目中的理想品味分享開去。

Still G.I.N.（圖片來源：Gin & Juice by Dre & Snoop）

Dr. Dre和Snoop Dogg的合作始於1990年代，兩人共同創作多首經典歌曲，在音樂界建立出深厚的友誼，Still G.I.N.的推出標誌著他們涉足烈酒界的一次新探索，美酒的每一個細節他們親自參與在內，並非僅將名字印上酒瓶上的膚淺做法，從酒的口味到包裝每一環都必須力臻完美。Still G.I.N.的酒精濃度為42.5%，並非一如普遍的烈酒設計至剛好的40%，可見得風味上是經過研究的。作為Gin酒有著複雜迷人的芳香，帶有橘子、茉莉花的微妙香氣，旨在提供一種現代、優雅的品飲體驗，Dr. Dre和Snoop Dogg參與了風味調配過程，以確保每一口充分展現出他們的音樂精神和生活態度。

罐裝雞尾酒系列Gin & Juice（圖片來源：Gin & Juice by Dre & Snoop）

Dr. Dre與Snoop Dogg（圖片來源：Gin & Juice by Dre & Snoop）

至於他們會選擇推出Gin酒而非其他烈酒的原因，源自他們的錄音室裡總是伴隨著Gin酒，所以最能代表到創作的樂趣，同時象徵著他們的音樂旅程。在現今世代有代表性的品牌往往有深厚的文化內涵，Dr. Dre和Snoop Dogg不僅是音樂巨星，他們的品牌逐漸成為了文化象徵，Still G.I.N.能夠反映出Hip Hop文化的演變，作品的起源來自90年代的名曲，某程度上是對於這個美好年代的Hip Hop文化一次致敬，同時讓年輕一代能夠重新透過味蕾去體驗這段歷史，另外，原來Still G.I.N.的酒瓶設計亦能帶領酒迷回到過去。

Still G.I.N.（圖片來源：Gin & Juice by Dre & Snoop）

酒瓶由與二人合作已久的美國設計師Ini Archibong主理，他亦是罐裝雞尾酒系列Gin and Juice的設計師，其作品往往融合了不同的文化元素展現出強烈的個人風格，是次設計酒瓶主要考慮到Still G.I.N.的創作背景及所代表的文化意義。瓶身具有獨特的蜂窩形狀及紋理，採用標準的750毫升設計，整體風格呈現出現代優雅，光滑的黑色玻璃配搭頂部金色瓶塞，具有簡單的奢華吸引力，卻暗藏很多舊時代的細節。他特別受到90年代美國西岸Hip Hop文化的啟發，嘗試將不同年代的經典美學結合，創造出一種既懷舊又具現代感的設計，例如鑽石紋皮革、威尼斯穆拉諾（Murano）玻璃，再將之組合成一件精緻、完整的作品。能夠將音樂的無形特質具象化，是這瓶酒的成功之處，正如創作音樂時兼顧各種元素，將概念化為現實、碎片變成整體，這瓶酒不僅具有味蕾衝擊，還有著情感共鳴。