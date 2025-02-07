傳奇酒廠Ladyburn的稀世限量版　與韓國藝術大師河鍾賢跨界合作

【威士忌/Ladyburn/河鍾賢/聯乘】在威士忌的世界最令酒迷趨之若騖的美酒，定必是已經停產或閉廠的佳作。其中有一個名字相信酒迷不會感到陌生，位於蘇格蘭低地的Ladyburn蒸餾廠，是由著名家族企業、業界龍頭之一的William Grant & Sons所建立，集團旗下有Glenfiddich、The Balvenie等極為知名的單一麥芽威士忌品牌，Ladyburn亦曾為這兩家酒廠生產過威生忌，不過Ladyburn的運營時間極為短暫，曇花一現的歷史使其出品極為有限，進而成為收藏家追捧的對象。

Ladyburn韓國藝術大師河鍾賢合作的新系列（圖片來源：William Grant & Sons）

Ladyburn的酒藏已買少見少，不過William Grant & Sons仍然不時會為其推出新品，而且每一次定會為系列賦予特別的意義，例如2021年為首屆Distillers One of One慈善拍賣捐贈出來的美酒，結合了現代最偉大肖像攝影師之一的David Bailey的作品做酒標，是他為The Beatles主唱John Lennon拍攝的簽名照片，此作甫推出便炙手可熱。最近品牌推出的新作則與韓國藝術大師河鍾賢合作，河鍾賢被譽為韓國單色畫運動的先驅，每瓶限量版Ladyburn威士忌的包裝上都印上他的代表作，作品以其獨特的紋理和色彩聞名，兼具藝術與收藏價值。

Ladyburn John Lennon Edition（圖片來源：William Grant & Sons）

Ladyburn被稱為「史上壽命最短的酒廠」，成立於1966年僅運營至1975年，最初的目的是為了蒸餾麥芽原酒供調和威士忌使用，並非直接裝瓶出售，性質上並未曾以獨立的酒廠存在過，座落於酒廠的建築群內使其存在感更低，所以本來認識它的人並不多，會收藏、流傳出來的酒液更是少之有少。酒廠聞名於60年代，憑著當時領先的專業知識和技術被譽為先鋒，象徵著蘇格蘭威士忌的風光時代，卻是一個既神秘又珍稀的名字。根據有限的品飲記錄，Ladyburn的酒廠特色是其輕盈並帶有花香的風味，與蘇格蘭低地的典型風格相符，伴隨著淡淡的果香和穀物的甜味，不過亦不能一概而論，例如「Ladyburn 1966 Edition One」這款54年的威士忌於雪莉桶中陳年，帶有迷人的乾果甜味、辛辣味道以及濃郁的橡木芳香。

圖片來源：William Grant & Sons

酒廠其中一個神秘之處，是很難知道當年的生產力如何，以致難以推測現存有多少酒藏留下來，據當年的資訊酒廠內有4個壺式蒸餾器，估計每年的產量少於200萬公升。Ladyburn既珍貴又稀有，世人賦予它「被遺忘的寶石」（Lost Gem）之名，並且擁有無可替代的地位。Ladyburn之所以會重現於世，是因為William Grant & Sons意識到市場上對極其稀有的威士忌之需求正在上升，特別是在亞洲市場，Ladyburn正正是古老稀有酒液的代名詞，每次推出的新系列都索價不菲，是次新作一套10瓶，全套售價約為22萬美元。

圖片來源：William Grant & Sons

最後，是次合作的藝術家河鍾賢也是藝術界一位舉足輕重的人物，成名於70年代，與Ladyburn的風光時期契合，河鍾賢擅長以麻布作畫，當時麻布是常用的物資，經常出現在駐南韓美軍基地及慈善機構，河鍾賢以一種名為「背押法」的手法，將油彩塗於麻布背面再以力度按壓使油彩穿透，繼而滲透出布面紋理，再以擦刮方式描劃出抽象的畫面。後來他甚至在按壓之後不再處理，呈現出最原初的狀態，突顯出極簡之美，透過作品探索物料的質感，以及思考內、外、表、裡之間的關係。他的作品有別於西方的極簡主義，因為他的極簡並非減出來，卻是層層遞進的加出來。