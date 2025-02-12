深圳高階粵菜新指標　奢華與美食的味蕾盛宴　更可品酒與享受音樂

「真正的美食，每一口都是對生活美好的致敬。」

深圳頂尖奢華餐廳-「酩玥軒」（深圳派提供）

深圳又一家頂尖奢華餐廳--「酩玥軒」，來了。

「唐培里儂奢華空間」、「名廚高階融合粵菜」、「世界級珍藏名酒」⋯⋯走進酩玥軒，於美食美酒間，探索美好生活的真諦，開啟食與飲的品鑑之旅。

Part One

深圳首家‧唐培里儂奢華空間

酩玥軒由品牌創始人鄭嘉樺傾心打造，坐落於深圳中心地標建築群平安金融中心C座3層。剛開業不久就已名聲大噪,甚至有王嘉爾親自送上祝福。這一新店的到來，可以說代表了深圳高階餐飲的新高度。

唐培里儂香檳王元素

（深圳派提供）

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懂香檳的人，一定都對唐培里儂不陌生。

唐培里儂隸屬於全球第一大奢侈品集團路易酩軒（LVMH），不僅開創了香檳世界的傳奇，還將釀酒工藝提升至釀酒藝術美學的新境界。

作為以「唐培里儂」為全方位元素打造的新派融合粵菜餐廳及酒吧，酩玥軒在整體設計風格上使用了大量的唐培里儂元素。

氣泡、水滴、以龍紋香檳為靈感的配色、紋路⋯⋯流光溢彩間，彷彿走進了香檳王的夢幻之境。

奢華藝術空間

（深圳派提供）

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酩玥軒包含中餐廳酩玥軒以及酒吧Drip。

走進其中，尤如置身於一個奢華與藝術交融的夢境。閃耀的水晶燈、各類藝術裝置、遊走的金魚...與其說是餐廳，更像是一場盛大的藝術展。

餐廳包間風格各異，各類高階商務宴請、年會、生日派對等需求，都可以在這裏得到最頂級的滿足。

除了室內空間，酩玥軒還擁有一個超大戶外露台，黃昏時分可看夕陽日落，夜晚則可賞繁華車水馬龍，透過落地窗看酩玥軒的流光溢彩。

頂級設施‧極致享受

（深圳派提供）

在酩玥軒，處處都是值得考究的細節。大到一流高科技裝置、全球各地進口的頂級家居，小到杯子、碗碟⋯⋯奢華精緻感無處不在。

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價值幾十萬甚至幾百萬的家居，包含瑞士傢俱品牌de Sede、TEAM WANG design和Cassina共同重塑的 Utrecht Armchair以及中國新興設計品牌DAaZ等。

不僅是視覺上的賞心悦目，更帶來體驗上的極致享受。

器具的選用上也極為講究，包含法國品牌Christofle、奧地利「現代功能酒杯之父」之稱的RIEDEL、土耳其極簡設計水晶玻璃品牌NUDE以及有「酒杯中的奔馳」之稱的SPIEGELAU等。

Part Two

名廚出品‧高階粵菜新體驗

（深圳派提供）

食材與調料的巧妙融合，如同樂章中的和諧旋律，每一口都是對味覺的極致挑逗，讓人在味蕾的享受中感受生活的美好。

酩玥軒每一道菜品都由名廚操刀，搭配高階侍酒師以及管家式服務，為食客們締造美食鑑賞的完美體驗。

必吃菜品推薦

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「酩玥軒蜜汁梅頭叉燒」：香而不膩，烤製得恰到好處。每一口都能感受到肉汁在嘴裏爆發，糅合著外皮的微微焦香，可以說是叉燒界的天花板了。

「果木燒鵝」：端上來的瞬間，就被燒鵝誘人的色澤吸引住了。皮脆多油，搭配鮮嫩多汁的鵝肉，吃起來卻香而不膩。

「鮮拆蟹肉酸辣羹」：酩玥軒獨家秘製，使用新鮮蟹肉慢火熬製，入口酸辣鮮美，營養滋補的同時也十分美味，一口下去簡直不要太滿足。

「煙燻脆皮雞卷」：外皮焦香多汁，雞皮温和的煙燻香氣融合蔬菜清爽的口感，層次豐富。

「低温慢煮澳洲M9雪花和牛」：入口即化，低温慢煮，雪花和牛的紋路清晰可見。和牛入口極為鮮嫩，搭配洋葱，與牛肉本身的鮮香完美融合。

「醬爆凡立貝」：貝肉個大厚實，海鮮的鹹鮮搭配辣椒等蔬菜的鮮甜，鮮上加鮮，很是開胃。

「小炒花膠柳」：一道非常考驗傳統手工廚師功力的粵菜，花膠柳搭配紅綠鮮椒炒制，鮮美爽口，入口有嚼勁，膠原蛋白滿滿。

「海鮮燴脆香米粉」：一道古法粵菜，如今已經很難在外面吃到。油煎米粉搭配鮮嫩海鮮，鮮脆焦香。

「香檳桃桃」：唐培里儂經典圖案做成的甜點，搭配桃子的清甜，為這頓盛宴畫上甜蜜的句號。

好好吃飯的儀式感

（深圳派提供）

快餐時代，慢下來好好吃一頓飯逐漸成為了奢侈。

在酩玥軒中餐廳，除了由名廚帶來的精品菜餚，還配以由高階侍酒師精心甄選搭配的佐餐酒，再加之高品質的管家式貼心服務，為每一位美食鑑賞家提供吃飯的最高儀式感。

不趕時間，靜下心來細細品味、慢慢感受，好好吃一頓飯吧。

Part Three

珍藏名酒‧縱情品鑑酒中美學

（深圳派提供）

「不為醉酒而飲，要為享受生活而飲。」

酩玥軒Drip酒吧可謂品酒愛好者們的天堂，不僅有唐培里儂各系列的珍藏年份香檳以及軒尼詩的各類經典佳釀，還能品鑑到Drip獨有的多款特色雞尾酒。

2大酒櫃‧呈獻珍藏名酒

（深圳派提供）

（深圳派提供）

整個餐廳共設定2個酒櫃，精選近百款酩悦軒尼詩旗下知名酒款，香檳酒櫃存放1,200瓶酒，其中以唐培里儂P3 和krug黑鑽、白鑽最為稀缺；

軒尼詩酒櫃主要以軒尼詩百樂廷和XO為主，存放了多達100瓶軒尼詩藏酒。

調酒師原創‧精品雞尾酒

（深圳派提供）

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Drip調酒師融合名酒的經典格調與雞尾酒的精緻理念，凝練出Drip獨有的美學風格。每一杯雞尾酒都風味獨特，顏值與口味兼具，堪稱藝術品。

「軒尼詩紅茶拿鐵」：靈感來自香港的鴛鴦拿鐵,以軒尼詩V.S.O.P為基酒給濃茶做鋪墊,荔枝的清新搭配綿綿雪頂,是在和諧且含蓄的干邑風味上的輕快變奏。

「軒尼詩邊車」：軒尼詩V.S.O.P是這杯酒的靈魂所在,在此基礎之上融入熱帶水果以及桂花的香甜氣息,芬芳四溢,經典永存。

「阿貝蜂膝」：阿貝泥煤威士忌的強勁與薄荷茶的清涼相互碰撞,迸發出的勁爽飽滿豐盈整個口腔。在尋求刺激的深夜,阿貝蜂膝是不二之選。

「提拉米蘇」：將經典甜品提拉米蘇中的朗姆酒替換為軒尼詩 V.S.O.P,於其原本浪漫的底色之上增添了更為細膩的入口體驗,整個酒體輕盈細緻。

「紫」：與外表的高貴相反,此款酒的口感融合了草本風味的香檳雞尾酒,清涼的薄荷加之酩悦香檳的融入,將反差演繹到了極致。

「酩玥冰沙」：把雞尾酒塑造成冰沙的形態,白桃與接骨木花完美融合,而後再徐徐注入香檳,一場甜酸交織的奇妙體驗就此上演。

在Drip來一場浪漫約會

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當夜幕降臨，酩玥軒Drip關於夜晚的迷人故事，正在上演。

可獨坐吧枱，與調酒師交流分享酒與故事。也可在柔軟舒適的沙發躺平，與喜歡的人一起，聽音樂，靜看璀璨的浪漫星空。

正值聖誕季，酩玥軒的聖誕氛圍已然拉滿，約上愛人或三五好友，來酩玥軒感受奢華與浪漫並存的節日氛圍吧。

「食色生香，味裏乾坤大」

在飲與食之間，邂逅一場生活與熱愛的盛筵

深圳頂尖奢華餐廳-「酩玥軒」（深圳派提供）

酩玥軒 地址：福田區平安金融中心C座3層 營業 酩玥軒：11:00-14:30；18:00-22:00 Drip：18:00-02:00 每日DJ表演時間：21:30-01:00

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