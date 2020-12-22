【極致午餐】寒流下蟹迷必嚐膏肥黃滿蟹麵　奢華鮮味黃金比例蟹醬

正值寒冬，近日又迎來寒流，相信大家的味蕾已經枯燥到不得了，恨不得飽嚐令人滿足的美食。說到冬季時令的食材，又怎少得肥美的蟹宴。在K11 MUSEA，於11月就有一家專門嚐蟹的新餐廳試業，別具玩味的時尚蟹麵專門店「上三兩（SEXY CRAB）」以蟹為主角推出每日新鮮即製的手工蟹麵，所選用的蟹粉丶蟹肉及蟹油比例都是團隊匠心調配的「黃金比例」，定必令人一試難忘，滿口蟹香。

特濃蟹粉蟹肉拌拉麵（368元）（圖片來源：上三兩）

食蟹是會上癮的，可惜的是也不宜過量，所以定必需要嚴選而不要浪費限額。上三兩的一系列招牌蟹麵各有特色，菜單也因應不同季節及特質而精心設計，例如秋冬時值大閘蟹當造，餐廳嚴選超過150克丶即3兩重的江蘇大閘蟹入饌，是為店名的意義。

招牌蟹麵「特濃蟹粉蟹肉拌拉麵」雖然要價不低（368元），但卻是用上了12隻大閘蟹的蟹粉，而蟹黃更有著嚴謹規定，公蟹粉及母蟹粉比例為58比42，拌麵的蟹黃則為蟹肉及蟹油各佔一半，每一口都是精心設計的蟹中精華，致力打造極致的蟹鮮體驗。

蟹麵的設計非常講究，上桌時麵條及配料分開，「雞湯配蟹肉」丶「蟹腳肉」丶「蟹公膏」丶「蟹母膏」丶「蟹油」、醬油及蟹醋可以因應喜好而自行配搭，研究出自己專屬的比例與口味。

上三兩蟹黃魚濃湯掛麵（188元）（圖片來源：上三兩）

除了拌麵，湯麵也非常出色，「上三兩蟹黃魚濃湯掛麵」的魚湯是為重中之重，以十多款不同種類的季節性鮮魚熬製逾十小時而成，再加上以鮮蝦頭秘製而成的醬汁，可以將鮮味提升至頂點。至於是次的蟹黃醬的黃金比例，則是公蟹粉丶母蟹粉及蟹肉之5比3比2。

原隻花膠釀蟹粉拌拉麵（888元）（圖片來源：上三兩）

此外，要說到上三兩最奢華之作定必是「原隻花膠釀蟹粉拌拉麵」，每日只限量供應五份，要價888元。這款的蟹黃醬則釀入原隻南非花膠，還有法國品牌Caviar House & Prunier的CAVIAR FRANCAIS魚子醬，每一口都是奢華濃郁的味道，而且設計精美，上桌時會即席花膠輕輕切開，湧出內裡的金黃蟹醬，視覺還是味覺都能滿足得到。

其他菜式：