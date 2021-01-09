9部經典電影、影集中出現過的威士忌　威士忌加熱紅茶可驅鬼？

一直以來，電影跟影集裡面都有不少喝酒的橋段與畫面，但至於這些需要喝酒的橋段中，喝的是「什麼酒」就很讓人好奇了！有的是置入，有的是確實就算廠商爸爸不砸錢給你，我就是「非它不可」一定要在電影或影集裡面喝某些品牌的酒！ 文：Daniel Hsu／GQ Taiwan

按圖看9部經典電影、影集中出現的威士忌與其飲法▼▼▼

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《鬼店》vs Jack Daniel's 傑克丹尼

說到酒跟經典作品連結最深的就是恐怖大師 Stephen King 的《鬼店 The Shining》！基本上Stephen King本身就是美國田納西波本威士忌 Jack Daniel's 傑克丹尼的喜愛者，在《鬼店》中，最後抓狂的爸爸「傑克」在飯店酒吧裡喝的就是 Jack Daniel's 這個品牌的威士忌。這 100% 不是業配，在原著中也是喝 Jack Daniel's，而且《鬼店》裡面的角色，爸爸就叫「傑克」，擁有「閃靈」能力的兒子剛好也叫「丹尼」，這對父子的名字剛好就是 Jack Daniel's 威士忌的合體，所以應該不難感受到Stephen King這位恐怖大師有多愛這款酒了！（順道一提，如果大家搜尋有關 Jack Daniel's 跟電影的關鍵字，就會發現其實它也出現在超多電影裡的！）

《上流寄生族》vs Ballantine 百齡罈、Royal Salute 皇家禮炮

奉俊昊執導的第 92 屆奧斯卡「最佳影片」《上流寄生族》一共出現四場喝酒的戲，而最經典的一幕就是金家人趁著朴家人出門露營，在朴家客廳狂喝昂貴進口威士忌……而根據韓國影視娛樂置入的潛規則，電影中刻意把酒的酒標轉向不露出來，就表示它其實並不是有廠商投錢的置入！不過實在是皇家禮炮的酒瓶太特別太好認了！1953 年因英國女王伊利沙伯二世登基、為了當作女王的加冕禮物而創立；而相較於許多他牌威士忌來說「21年」往往都已經是相當高的年份了，但因為是為了紀念伊利沙伯二世加冕時的 21 響禮炮，所以對皇家禮炮的基本年份一定是從「21年」開始起跳！

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《鬼莊園》vs Royal Salute 皇家禮炮、Macallan 麥卡倫

不只是《后翼棄兵》，其實 Netflix 有超多部影集都有嚴重的酗酒問題（這是稱讚！）而熱門恐怖影集《鬼入侵》的姊妹作《鬼莊園》也是，全劇 10 集有 6 集都在喝酒，其中在第一集莊園的主人一登場跟女主角面試的時候也是在喝酒，那亮眼的陶瓷瓶也是立馬就讓人認出是皇家禮炮，只是這部影集提供了大家一個喝禮炮的奇葩喝法，那就是「加到英式熱紅茶裡」……（好吧，大家有機會的話可以試試看……）

《億萬風雲 Billions》vs Kavalan 噶瑪蘭威士忌

說到 Netflix 影集，已經推出到第五季的《億萬風雲》中居然驚喜出現了台灣的「Kavalan 噶瑪蘭威士忌」！而且裡面的人物還說出了「現在台灣比蘇格蘭更會釀威士忌了」的台詞！劇中所喝的是 Kavalan 在 2010 年上市的「噶瑪蘭經典獨奏 Vinho 葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」，但由於這款威士忌剛好在 2020 年拿下了「WWA（世界威士忌競賽 World Whiskies Awards）」冠軍，所以劇組便自行選了這款酒在劇中，金車也證實他們並沒有特別置入！（真的是台灣之光啊！）

《我們與惡的距離》vs Balvenie 百富

經典台劇《我們與惡的距離》也是一個狂喝酒的作品，尤其女主角賈靜雯所飾演的電視台副總監宋喬安本身就有嚴重的酗酒問題，雖然宋喬安從第一集就開始喝威士忌，但是一直到了第四集中間開始大家才知道她喝了什麼？雖然很模糊，但是百富 The Balvenie 的包裝還是很好認的……

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《皇家特工：間諜密令》vs The Dalmore 大摩、Old Forester

先不管《皇家特工》第二集在講美國特務組織的時候，「Statesman」的成員都是用酒種名稱作為代號，光是在第一集就有超經典的喝酒劇情：代號為「蘭斯洛特」的特務去解救被恐怖組織綁架的大學教授，在此之前恐怖組織為了讓教授壓驚，特別倒了一杯 Dalmore 大摩威士忌，而在蘭斯洛特解決恐怖組織的雜魚手下後，喝了一口，讚嘆到那杯大摩是「一滴都不能浪費！」（然後就被「刀腳女」劈成兩半……）不過電影裡講的大摩可不是一般的大摩，而是超昂貴的「大摩 62 年」，在 2001 年推出，全球限量 12 瓶，在 2002 年的拍賣會上曾喊出一瓶 25,877 英鎊的高價，平均一口就要 1,000 英鎊（約台幣 56,000 元），果然是「一滴都不能浪費……」

而到了第二集，英國「金士曼」與美國「仕特曼」有合作，其中「仕特曼」還送給了「金士曼」一支美國波本威士忌，該威士忌的品牌則是「Old Forester」，這個品牌是可考的法律紀錄中，現存市面上歷史最久的波本威士忌！不過除了大摩跟 Old Forester，《皇家特工》在電影外商業合作推出聯名酒款的品牌則是 GlenDronach 。

《007》vs Talisker 泰斯卡、Macallan 麥卡倫

喝酒在 007 龐德電影中絕對是必備的場景，有影迷統計過，不算預定在 2021 年上映的《007 生死交戰》，在此之前的一共 24 部龐德電影就一共有 58 個喝酒的戲，除了經典的馬丁尼調酒外，這之中還包含了 22 個不同的酒種，而已威士忌來說最讓人印象深刻的是泰斯卡 Talisker、麥卡倫兩個品牌。

泰斯卡 Talisker 出現在 1999 年上映的《007 縱橫天下》，這部是皮爾斯布洛斯南版本系列的第三部，劇中主要是由 Judith Dench 所飾演的「M」倒給龐德喝的。而到了丹尼爾基克版本系列中，龐德難得再喝威士忌則是在 2012 年《007 空降危機》中的麥卡倫，而當時正逢《007》系列電影 50 週年，所以選酒是「麥卡倫 1962」是跟《007》首部電影同年份的酒款（而且當時也有證實麥卡倫沒有置入《007 空降危機》！）

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《金鋼狼：武士之戰》vs Hibiki 響

前面提到威士忌幾乎都是美國跟蘇格蘭威士忌，但是在 2013 年上映的超級英雄電影《金鋼狼：武士之戰》中，Hugh Jackman 所飾演的「金鋼狼」在片中喝了知名的日本威士忌「響」，不過因為《金鋼狼：武士之戰》劇情都跟日本緊密連結，所以喝要喝威士忌選日本威士忌也是理所當然的是，而電影中喝的則是「響 17 年」。

《魔間行者》vs Ardbeg 雅柏

在 2005 年的《魔間行者》中，有一幕是奇洛李維斯跟麗素慧絲對話時，「康斯坦汀」奇洛李維斯在喝威士忌，裡面喝的是雅柏 Ardbeg 10 年，雅柏是著名的重泥煤威士忌品牌，恐怕也只有康斯坦汀這樣有個性的人才能駕馭這隻泥煤怪獸。

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延伸閱讀：

雖然不見得能喝到 但是看到一定要認識！超過 10 萬元以上的昂貴威士忌！

到底是「Whisky」還是「Whiskey」？威士忌的 10 個基本知識！

【本文獲「GQ Taiwan」 授權轉載，原標題：威士忌加熱紅茶可以驅鬼？9 部經典電影、影集中的威士忌與它們的喝法】