植物根部也可以做主角？COBO HOUSE新年菜單中西融合以茶和根入饌

馬上就要迎接農曆新年，相信今個牛年對餐廳而言要應節十分容易，畢竟以牛入饌是必然簡單之事。但要原汁原味地慶祝這個傳統節日，可能就要從中國人文哲學入手。正如年晚要吃團年飯，中國人十分著重團圓與飲水思源，「根」的概念根深蒂固。或者因為這個原因，向來創新的COBO HOUSE就以「根源大地」做主題，寓意：一元復始，萬象更新，來慶祝辛丑牛年的開始。

COBO HOUSE就以「根源大地」做主題推出新菜單（圖片來源：COBO HOUSE）

植物根部向來都是配菜，是次作為主角再以獨特的波希米亞休閒風格呈現富新春特色的賀歲菜單，更是全熱盤來度過寒冷的春節，所採用的食材包括蘿蔔、洋薊、人參、紅菜頭、大黃、洋蔥、和薑等，設計出分別四、六及八道菜的高級餐飲體驗。

紐西蘭羊脊肉洋蔥湯（圖片來源：COBO HOUSE）

雖然概念上是滿滿的中式氣氛，但食材及烹調上因應兩位主廚豐富的經驗，所以是中西融合的。正如率先登場的「紐西蘭羊脊肉洋蔥湯」，洋蔥湯加入了肉桂、八角、小荳蔻、甘草、杜松子等香料熬製，別以為羊肉只是湯料，也用上慢煮精心調製，享用前才澆下洋蔥湯。整個食材配搭充滿著暖意，羊肉味道別具層次感，用上鐵茶壺來盛載洋蔥湯更帶有中國人相聚喝茶之意味。

西班牙八爪魚配紅菜頭雞豆蓉（圖片來源：COBO HOUSE）

接著的是「西班牙八爪魚配紅菜頭雞豆蓉」，特意用上西班牙香腸和乾蔥輕炒八爪魚，雞豆蓉由於以紅菜頭所製而變成粉紅色，配以無花果醋、冰醋和蜜糖醃漬過的糖漬小紅菜頭，作為開胃菜十分合適，加上鮮豔色彩更寓意大紅大紫。主食方面又有「蓮藕片鰩魚米意粉」，這道菜可是傳統味濃。用大紅袍茶調製意粉的醬汁，卻有著濃厚奶油口感，茶葉風乾製成小茶葉酥脆，舖在煎香的鰩魚上，鰩魚豐厚清爽，與米意粉的奶油香相映成趣，最後加上脆炸蓮藕片豐富口感，寓意連年有餘。

蓮藕片鰩魚米意粉（圖片來源：COBO HOUSE）

最後當然不少得以甜點作結，甜品的功用可以是驅除膩感，回亮味蕾，「菊芋雪糕」的清甜微酸，配上自家品牌圓形咖啡粉所製作的咖啡脆脆及風乾咖啡海綿蛋糕，帶來兩種截然不同的口感，最後再拌上酸甜的大黃醬平衡飽腹感。

菊芋雪糕（圖片來源：COBO HOUSE）