獨立裝瓶72年蘇格蘭威士忌能否創拍賣紀錄？戰前老酒3月開售

近年威士忌拍賣備受注目，因為這些珍稀酒釀一次又一次地打破紀錄，使之成為近年增長特別強的新興投資品。來到新的一年，又有新拍品要吸引目光，是次蘇格蘭首屈一指的獨立裝瓶廠Gordon＆MacPhail所呈獻的72年Glen Grant 1948 單一麥芽威士忌，見到這個年份已經令人既驚喜又期待，是為市場上最古老的威士忌之一，而且限量只有290瓶，即將於1月29日在香港邦瀚斯威士忌拍賣會首度亮相。

Gordon＆MacPhail 72年Glen Grant 1948（圖片來源：Gordon＆MacPhail）

最值得注目的是，這瓶作品受到蘇格蘭著名威士忌評論家Charles MacLean高度評價，他稱之為其「專業生涯四十年間最好的威士忌酒款之一」。能夠得到這位蘇格蘭雙耳杯執持大師的讚譽，作品定不簡單，成立於1895年的威士忌世家Gordon＆MacPhail，在125年間練就出調和與熟成的寶貴經驗，他們擁有著最古老的酒桶庫存，而是次的作品，可以說得上是他們125年內最高規格的產品，視之為藝術品多於酒液。Charles特別提到，其實他對於年份高的威士忌並不完全認同，因為隨著陳年時間酒體的活力與強度會降低，口味也因而變得單一，不過這款作品卻點亮了Charles的味蕾，恍如帶領他回到1948年的風味，完全演繹出酒齡如何成功增添獨特風味。

Gordon＆MacPhail 72年Glen Grant 1948（圖片來源：Gordon＆MacPhail）

是次拍賣的底價為每瓶港幣30至38萬元不等，至於編號88更加會是注目之作，這個年份的作品要拍得過百萬港元不是難事，是次更有望可以挑戰蘇格蘭威士忌的記錄。剛才說到Charles認為作品可以帶他的味蕾回到1948年，到底那些年發生了甚麼事值得紀錄？當年正值二戰結束之時，在之前的1942至1944年曾經出現禁酒令，這段時間內的威士忌可能出現斷層，由於品牌與數家Speyside地區的酒廠建立友好貿易關係，Glen Grant正是其中一家，所以在禁酒令期間的桶藏美酒才得以倖存，是次72年的作品正好可以回溯這段歷史。作品保留56.2％的高酒精濃度，香氣和味道仍然良好保存在瓶內。由於在美國雪莉橡木桶中熟成，口感圓潤厚實，香氣柔和也有著活力，味道基調蘊含橡木、椰子、焦糖拖肥糖、朱古力以及甘草咖啡精華，最後的辛香風味，令人聯想到意式濃縮咖啡和黑朱古力濃郁的回甘口感，餘韻悠長。

蘇格蘭雙耳杯執持大師、著名威士忌評論家Charles MacLean（圖片來源：Gordon＆MacPhail）

除了味道誘人，酒瓶設計也是大師級的。出自日本輕井澤的頂尖陳釀單一麥芽威士忌設計師之手的水晶酒瓶，以樹木年輪象徵著橡木桶年份。製作則來自英國僅存的水晶製造商，酒瓶本身也有名字：「Rings of Life」，用生命之環裝著生命之水，更加是此等年份的威士忌的完美體現。最後置於恍如行李箱般的美國黑胡桃禮盒中，極致奢華。除了精選的作品會在月底的拍賣會上面世，此款作品亦會於今年3月下旬於全球推出，威士忌迷值得拭目以待。

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