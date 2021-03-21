酒杯｜必知8款基本款酒杯　香檳杯分新舊款？戶外野餐有專用杯？

廣義的「葡萄酒」其實有很多種，除了紅葡萄酒、白葡萄酒外，還包含有氣泡的氣泡酒／香檳，以及酒精濃度較高的「加烈葡萄酒」，而且這都只是酒的種類，還不包含各個類別還會有使用不同品種葡萄製造，而在口味上都有所差異的問題！而為了這廣大的「葡萄酒」海，市面上因應各種不同口感的酒款而設計的「葡萄酒杯」也是多到讓人不知道該如何選擇？不過，葡萄酒杯有百款，但不外乎就是在杯底與杯口的寬度、杯子本身的高度上作文章，而以下有幾種常見的「基本款」是你一定要知道的！