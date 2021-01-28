【米芝蓮2021】新增永續美食「綠星」 本地唯一得主Roganic
/ 2021.01.28
圖片來源：Roganic
不得不提的是，Roganic除了得到「綠星」，亦是自2019年開業不到一年就旋即成為米芝蓮一星餐廳，其主理人殊不簡單。英國大廚Simon Rogan來自倫敦，Roganic London亦是以一年之姿就獲一星，印證Simon主張的原始英式烹飪風格以及強調使用最好食材之堅持是成功的，及後不到半年，Simon就將品牌擴展至香港，兩家店同樣堅持食材在大多數情況下都來自當地農場。Roganic Hong Kong除了選用本地有機農場的時蔬，也採用本地豬肉、禽類甚至餐廳自家種植的新鮮香草及室內微型菜苗等。
圖片來源：Roganic
實踐Farm-To-Table概念，勝在食材可以在最新鮮的狀態下烹調並送到客人口中，這股新鮮的味道無可替代，而且一瞬即逝。此外，Roganic也會完整使用每個食材，做到食材零浪費，當中包括採用風乾熟成和鹽醃等方法保存材料。近年客人也習慣了謝絕塑料用品，Roganic通過使用可堆肥替代品如蔬菜製的外賣盒做到這點，令客人身心都吃得舒暢。相信「綠星」就是一個保證，也是業界的新常態，讓客人可以安心食用天然健康及環保的美食。在這個新時代，人們的生活需要接受改變，而綠星餐廳亦是一個可效法對象，以出色的烹調技術將天然食材的最大優點送到每一個客人心中，再慢慢傳播開去。
《香港米芝蓮指南 2021》一覽：
7 家三星餐廳
12 家二星餐廳（包括 2 家獲得晉升）
50 家一星餐廳（包括 7 家新入選或獲得晉升的餐廳）
1 家獲頒米芝蓮綠星
62 家餐廳獲得必比登推介，1 家入選街頭小吃（包括 7 家新入選）
65 家米芝蓮餐盤推薦餐廳（11 家新入選）
21 家米芝蓮餐盤街頭小吃（包括 1 家新入選）
（資料來源：《香港澳門米芝蓮指南 2021》）
完整名單：
注：【】為新入選或獲得晉升的餐廳
香港米芝蓮三星餐廳：
Caprice
富臨飯店
L’Atelier de Joel Robuchon
龍景軒
8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA
志魂壽司
唐閣
香港米芝蓮二星餐廳：
Amber
Arbor
Bo Innovation
Ecriture
柏屋
新同樂
鮨．齋藤
Ta Vie
天龍軒
營致會館
【L’ Envol】
【Tate】
香港米芝蓮一星餐廳：
Aaharn
阿一海景飯店（尖沙嘴）
Arcane
Beefbar
名人坊
都爹利會館
Epure
福臨門（灣仔）
富豪（尖沙嘴）
Gaddi’s
國福樓
何洪記
I M Teppanyaki & Wine
御寶軒（尖沙嘴）
蘇浙匯
甘牌燒鵝
利苑酒家（觀塘）
利苑酒家（旺角）
留園雅敘
六福菜館
Louise
文華廳
文華扒房+酒吧
明閣（旺角）
New Punjab club
Octavium
彭慶記
Petrus
Roganic
潤
Ryota Kappou Modern
香宮
嘉麟樓
夏宮
Takumi by Daisuke Mori
添好運（深水埗）
Tosca di Angelo
VEA
新榮記
欣圖軒
一樂燒鵝
逸東軒（佐敦）
ZEST by Konishi
浙江軒
【Ando】
【萬豪金殿】
【The Araki】
【大班樓】
【Yardbird】
【夜上海（尖沙嘴）】
【Zuicho】