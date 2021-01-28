【米芝蓮2021】新增永續美食「綠星」　本地唯一得主Roganic

各位老饕在今天當然有留意最新的《香港澳門米芝蓮指南 2021》吧，香港共有69間星級餐廳，當中有十家是新上榜的，包括兩家二星及八家一星餐廳。不過更值得留意的，就有首次頒發的「米芝蓮綠星」，主要為表揚推廣永續美食的餐廳。此外，在近年相信大家到處覓食時都有發現不少主打「Farm-To-Table」、農場直送餐桌概念的餐廳，突顯新鮮的時令食材，而在香港唯一得到「綠星」的餐廳Roganic，亦是以此概念來俘虜食客的心。

圖片來源：Roganic

不得不提的是，Roganic除了得到「綠星」，亦是自2019年開業不到一年就旋即成為米芝蓮一星餐廳，其主理人殊不簡單。英國大廚Simon Rogan來自倫敦，Roganic London亦是以一年之姿就獲一星，印證Simon主張的原始英式烹飪風格以及強調使用最好食材之堅持是成功的，及後不到半年，Simon就將品牌擴展至香港，兩家店同樣堅持食材在大多數情況下都來自當地農場。Roganic Hong Kong除了選用本地有機農場的時蔬，也採用本地豬肉、禽類甚至餐廳自家種植的新鮮香草及室內微型菜苗等。

圖片來源：Roganic

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實踐Farm-To-Table概念，勝在食材可以在最新鮮的狀態下烹調並送到客人口中，這股新鮮的味道無可替代，而且一瞬即逝。此外，Roganic也會完整使用每個食材，做到食材零浪費，當中包括採用風乾熟成和鹽醃等方法保存材料。近年客人也習慣了謝絕塑料用品，Roganic通過使用可堆肥替代品如蔬菜製的外賣盒做到這點，令客人身心都吃得舒暢。相信「綠星」就是一個保證，也是業界的新常態，讓客人可以安心食用天然健康及環保的美食。在這個新時代，人們的生活需要接受改變，而綠星餐廳亦是一個可效法對象，以出色的烹調技術將天然食材的最大優點送到每一個客人心中，再慢慢傳播開去。

《香港米芝蓮指南 2021》一覽：

7 家三星餐廳 12 家二星餐廳（包括 2 家獲得晉升） 50 家一星餐廳（包括 7 家新入選或獲得晉升的餐廳） 1 家獲頒米芝蓮綠星 62 家餐廳獲得必比登推介，1 家入選街頭小吃（包括 7 家新入選） 65 家米芝蓮餐盤推薦餐廳（11 家新入選） 21 家米芝蓮餐盤街頭小吃（包括 1 家新入選）

（資料來源：《香港澳門米芝蓮指南 2021》）

完整名單：

注：【】為新入選或獲得晉升的餐廳

香港米芝蓮三星餐廳：

Caprice 富臨飯店 L’Atelier de Joel Robuchon 龍景軒 8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA 志魂壽司 唐閣

香港米芝蓮二星餐廳：

Amber Arbor Bo Innovation Ecriture 柏屋 新同樂 鮨．齋藤 Ta Vie 天龍軒 營致會館 【L’ Envol】 【Tate】

香港米芝蓮一星餐廳：