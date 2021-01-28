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【米芝蓮2021】新增永續美食「綠星」　本地唯一得主Roganic

/ 撰文 何國龍
/ 2021.01.28
各位老饕在今天當然有留意最新的《香港澳門米芝蓮指南 2021》吧，香港共有69間星級餐廳，當中有十家是新上榜的，包括兩家二星及八家一星餐廳。不過更值得留意的，就有首次頒發的「米芝蓮綠星」，主要為表揚推廣永續美食的餐廳。此外，在近年相信大家到處覓食時都有發現不少主打「Farm-To-Table」、農場直送餐桌概念的餐廳，突顯新鮮的時令食材，而在香港唯一得到「綠星」的餐廳Roganic，亦是以此概念來俘虜食客的心。

圖片來源：Roganic

不得不提的是，Roganic除了得到「綠星」，亦是自2019年開業不到一年就旋即成為米芝蓮一星餐廳，其主理人殊不簡單。英國大廚Simon Rogan來自倫敦，Roganic London亦是以一年之姿就獲一星，印證Simon主張的原始英式烹飪風格以及強調使用最好食材之堅持是成功的，及後不到半年，Simon就將品牌擴展至香港，兩家店同樣堅持食材在大多數情況下都來自當地農場。Roganic Hong Kong除了選用本地有機農場的時蔬，也採用本地豬肉、禽類甚至餐廳自家種植的新鮮香草及室內微型菜苗等。

圖片來源：Roganic

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實踐Farm-To-Table概念，勝在食材可以在最新鮮的狀態下烹調並送到客人口中，這股新鮮的味道無可替代，而且一瞬即逝。此外，Roganic也會完整使用每個食材，做到食材零浪費，當中包括採用風乾熟成和鹽醃等方法保存材料。近年客人也習慣了謝絕塑料用品，Roganic通過使用可堆肥替代品如蔬菜製的外賣盒做到這點，令客人身心都吃得舒暢。相信「綠星」就是一個保證，也是業界的新常態，讓客人可以安心食用天然健康及環保的美食。在這個新時代，人們的生活需要接受改變，而綠星餐廳亦是一個可效法對象，以出色的烹調技術將天然食材的最大優點送到每一個客人心中，再慢慢傳播開去。

《香港米芝蓮指南 2021》一覽：

7 家三星餐廳

12 家二星餐廳（包括 2 家獲得晉升）

50 家一星餐廳（包括 7 家新入選或獲得晉升的餐廳）

1 家獲頒米芝蓮綠星

62 家餐廳獲得必比登推介，1 家入選街頭小吃（包括 7 家新入選）

65 家米芝蓮餐盤推薦餐廳（11 家新入選）

21 家米芝蓮餐盤街頭小吃（包括 1 家新入選）

（資料來源：《香港澳門米芝蓮指南 2021》）

完整名單：
注：【】為新入選或獲得晉升的餐廳

香港米芝蓮三星餐廳：

Caprice

富臨飯店

L’Atelier de Joel Robuchon

龍景軒

8 1/2 Otto e Mezzo BOMBANA

志魂壽司

唐閣

香港米芝蓮二星餐廳：

Amber

Arbor

Bo Innovation

Ecriture

柏屋

新同樂

鮨．齋藤

Ta Vie

天龍軒

營致會館

【L’ Envol】

【Tate】

香港米芝蓮一星餐廳：

Aaharn

阿一海景飯店（尖沙嘴）

Arcane

Beefbar

名人坊

都爹利會館

Epure

福臨門（灣仔）

富豪（尖沙嘴）

Gaddi’s

國福樓

何洪記

I M Teppanyaki & Wine

御寶軒（尖沙嘴）

蘇浙匯

甘牌燒鵝

利苑酒家（觀塘）

利苑酒家（旺角）

留園雅敘

六福菜館

Louise

文華廳

文華扒房+酒吧

明閣（旺角）

New Punjab club

Octavium

彭慶記

Petrus

Roganic

Ryota Kappou Modern

香宮

嘉麟樓

夏宮

Takumi by Daisuke Mori

添好運（深水埗）

Tosca di Angelo

VEA

新榮記

欣圖軒

一樂燒鵝

逸東軒（佐敦）

ZEST by Konishi

浙江軒

【Ando】

【萬豪金殿】

【The Araki】

【大班樓】

【Yardbird】

【夜上海（尖沙嘴）】

【Zuicho】

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