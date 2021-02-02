【情人節】在家享受米芝蓮盛宴　二星餐廳TATE Dining Room主理

一年一次的情人節，情人節大餐當然要享用，燭光晚餐固然之浪漫，品著紅酒，嚐味美食，綿綿情話倍增情調，不過今年恐怕就無法出外享用了，自家煮雖然有心意，但事實上準備與善後功夫令人卻步，如果想買外賣，哪一款符合格調又著重美食體驗？

圖片來源：TATE Dining Room

相信大家都有留意最新的《香港澳門米芝蓮指南》剛在上月27日公佈，當中位於上環的TATE Dining Room由一星升至二星，而餐廳的創辦人及總廚Vicky Lau就成為本地史上首位二星女大廚。TATE Dining Room向來創新，本為設計師的Vicky深知客人的心意，在去年7月就創立了一個網上美食購物平台「Date by TATE」，在這個情人節Date by TATE亦推出情人節限定之作讓情侶們在家也可以享用極致的家居餐飲體驗。

「Ode to Bee」禮盒（圖片來源：TATE Dining Room）

首先是以本地農場蜂蜜為主題的「Ode to Bee」禮盒，甜蜜的主題相當應節，驟眼看就是一束花，其實是三層禮盒。動人的鮮花從歐洲花農直接採購，第二層由多款本地農場蜂蜜炮製而成的精緻小食，第三層則是TATE Dining Room的招牌甜點，包括紅桑子薰衣草軟心Valrhona黑朱古力棒棒糖、Valrhona白朱古力配玫瑰花爆炸糖，以及軟心Valrhona牛奶朱古力配洋甘菊蜂蜜焦糖等。另有品牌招牌自家製法國牛油麵包套裝，包含了朱古力法國牛油麵包和紅桑子法國牛油麵包各一。

情人節美食盒（圖片來源：TATE Dining Room）

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除了甜點，當然不少得主食，分別有三層美食盒及兩位用的情人節美食盒，前者有招牌麵包籃及八道菜；而後者則是為米芝蓮級數的家居用餐體驗，在情人節正日及翌日供應，每天限定35套，包含了Billecart-Salmon Brut Sparkling Rose NV一瓶、招牌麵包籃、魚子醬藍蝦配紫椰菜花忌廉及牛肉濃湯啫喱配牛舌和菊芋等時令前菜，主菜則有兩款選擇，分別是紅酒燴牛肉及鱈魚配帶子慕絲。最後的甜品拼盤包括蜂蜜熱情果蛋糕，以及以本地農場蜂蜜炮製而成的一口脆蜂蜜及蜂蜜棒棒糖。是次的美食盒既甜蜜又精致，亦可以嚐到餐廳標誌性的作品，相信作為情人節大餐也是滿足自己與另一半。

Date by TATE 地址：香港上環荷李活道 210 號 查詢： 6730 2494／www.datebyTATE.com