火熱潮牌AMBUSH聯乘Moët＆Chandon　百年舊酒換新瓶有甚麼驚喜？

酒瓶找來時尚設計師操刀重新設計的案例屢見不鮮，但是次Moët＆Chandon × AMBUSH聯乘香檳系列卻別具意義。對上一次Moët＆Chandon的時尚聯乘是Virgil Abloh與之合作推出特別版Nectar Impérial Rosé，是次重新設計的除了Nectar Impérial Rosé之外亦有擁有152年歷史、銷量第一的Moët Impérial，後者更是百多年來首次由藝術家操刀設計瓶身的。至於Moët＆Chandon找來火熱日本潮流牌子AMBUSH的動機為何呢？

圖片來源：Moët＆Chandon

首先介紹一下，這一次的合作所帶來的收益將會捐贈於世界自然基金會，有助支持生物多樣性的保護，由AMBUSH的主理人兼時裝設計師Yoon Ahn操刀，採用極簡風格，設計了深黑色的瓶頸，與浮雕白色標籤形成鮮明對比。Moët＆Chandon上次與Virgil Abloh合作不令人意外，本來後者就是Louis Vuitton的男裝藝術總監，兩者同屬於LVMH這個奢侈品帝國旗下。而對於AMBUSH，實力雄厚亦定必引來無數目光。

圖片來源：Moët＆Chandon

AMBUSH可謂是炙手可熱，其中最重要的原因，當然是創辦人Verbal以及Yoon Ahn夫妻二人的人脈、名人明星的加持，其核心支持者同時是好友。例如Verbal於2005年與眾人組成Hop Hop團隊Teriyaki Boyz，成員全都是國內頂級的，還有A BATHING APE創始人Nigo作DJ。一次在Teriyaki Boyz表演之後，在Kanye West介紹之下，Kim Jones與Yoon Ahn認識，終於在2018年被Kim Jones邀請成為Dior的珠寶設計師。其他的著名時尚音樂人還有Pharrell Williams和A$AP Rocky等，以及Yoon Ahn的好友G-Dragon⋯⋯實是星光熠熠。

Yoon Ahn（圖片來源：Moët＆Chandon）

AMBUSH成立之初，光是與BAPE、Louis Vuitton、Sacai、OFF-WHITE等等的合作聯乘已經足以令人驚艷，及後High Street趨勢蔚然成風，更是踏穩陣腳，最後在中國大熱，風頭一時無兩。雖說是有名人加持，但品牌實是具有與別不同的實力、影響力以及文化底蘊的。Moët Impérial百五年的首次設計大權交到AMBUSH之手，而AMBUSH亦是難得有酒瓶作品，光是這個聯名已經值得入手。