【威士忌消息】蘇格蘭威士忌重創　日威邁向世界級釋出新定義

威士忌是男人的浪漫?非也,這美妙的黃金酒液是所有人、不分男女、國界都值得享用的。身邊著實不乏威士忌迷,不只品嚐,更是人與人之間的談資,藉此機會,我們將為大家帶來更多關於威士忌的新消息。踏入2021年已經兩個月,到底威士忌世界有著甚麼新事物新改變?

圖片來源:Getty Images

蘇格蘭威士忌致命性打擊:出口減23%

還記得在肺炎初期,傳出過威士忌熱飲可以治病,來到這個世紀人們當然不會因此而輕易盲搶貨品。同時,肺炎對於蘇格蘭威士忌的確是一個重大打擊。剛剛蘇格蘭威士忌協會(SWA)釋出年度報告,指出蘇威在2020年的出口量下跌23%,價值高達15億美元,不幸地創下近十年新低。

當中有三大原因,首當其衝最受影響的是全球免稅市場,因為疫情的關係全球旅遊業受阻、封關⋯⋯以致免稅市場的銷售量減少了致命性的七成。而其次的就是歐洲市場銷售量減少15%,相信都是因為疫情。至於排第三的就是美國市場,針對蘇格蘭Single Malt Whisky的25%懲罰性關稅。威士忌對於蘇格蘭而言是非常重要的產業,直接地影響當地的經濟,不過SWA就指出現時跌幅已暫緩,但亦會在下個月促請英國財政大臣削減烈酒稅藉此幫助業界捱過難關。

日本北海道的厚岸威士忌在2013年開始進行蒸餾,2018年出售了第一瓶威士忌,大部分作品主要為國內消費,所處的環境氣候與蘇格蘭艾雷島,近年備受注目。(圖片來源:Getty Images)

日本威士忌新定義

即使威士忌的新世界紛紛興起,但蘇格蘭威士忌仍然是世界龍頭的位置,最重要的原因相信是蘇格蘭對於威士忌有著嚴格的規定,以確保產品的質素。不過,最近後起之秀日本亦有措施希望令日威站穩世界舞台。其實近年日威的風頭已經一時無兩,在拍賣場上屢破紀錄,但日威並不止步於此。

日本洋酒酒造組合定義「日本威士忌」的必要材料為麥芽(圖片來源:Getty Images)

日本非官方的威士忌團體「日本洋酒酒造組合」在2月12日釋出一系列針對日威造酒方法的品質規範,務求「日本威士忌」五個字印在酒標之上是有效力的。首先是原材料方面,只限於麥芽、穀物及本土水源,並且列麥芽為必要材料;製造方面,糖化、發酵、蒸餾的過程必須在日本進行,而且蒸餾的新酒酒精度不可高於95度,以保留原料的香氣與口味;儲藏方面要用700公升以下的木桶,而且要在日本陳年三年以上。最後的兩點為必須在日本裝瓶、裝瓶時的酒精度為40度以上,以及可以用焦糖色素調色。對威士忌有認識的朋友,定必知道這些規定都與蘇格蘭於1988年定立的「蘇格蘭威士忌法案」(Scotch Whisky Act 1988)相當類似。

原來,日本對於「日本威士忌」一直以來的定義非常模糊,當中最令人意外的是在外國生產都可以標示為「日本威士忌」,而且還允許其他添加物。雖然是次的措施是非官方的,只會對日本洋酒酒造組合的成員進行約束,不過82個成員當中就包含了Suntory、Nikka等行業巨頭,足以產生影響力。

圖片來源:Kavalan

台灣Kavalan再獲殊榮

亞洲威士忌新世界由日本領軍,此外的印度、台灣都炙手可熱。在今年由英國《Whisky Magazine》舉辦的「Icons of Whisky Awards」(威士忌行業大賞),當中「Rest of World」(世界產區類別)的兩項大獎就由台灣威士忌酒廠Kavalan奪得,包括:「Visitor Attraction of the Year」(最佳風雲人氣酒廠)以及「World Whisky Brand Ambassador of the Year」(年度品牌大使)。

圖片來源:Kavalan

身在香港的我們,一有時間都會「近近地」去一趟台灣,就在台北附近的宜蘭Kavalan酒廠也非常「就腳」,向來都是威迷們值得一去之地。酒廠風景宜人,除了可以了解到台灣威士忌的特色以及得獎美酒是怎樣釀成的,還可以參加體驗班,用酒廠不同風格、年份的美酒調配出適合自己口味的威士忌,送禮自用皆宜。「最佳風雲人氣酒廠」一獎就是褒獎酒廠對於遊客體驗的努力,去年酒廠還將二樓重新改裝,以酒廠的自然環境融入酒吧,結合成為品酒室、實驗室與花園的複合式空間。如果疫情一過,的確是威迷留下腳毛的方便之選。