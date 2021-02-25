【威士忌消息】最高價值私人收藏　天價麥卡倫在內拍出910萬美元

威士忌已經貴為本世紀升值最強勁的奢侈品之一，雖然我們日常飲用過千大元一瓶的已經足以令人滿足，但世界上還是存在「大量」極為高價值的美酒。例如蘇威的龍頭大哥The Macallan，近年推出的美酒年份愈來愈高，已非一般愛酒之人可以涉足。最近更有一項拍賣迎來大量高價作品。

The Macallan 1926 Valerio Adami（圖片來源：Whisky Auctioneer）

名為「The Perfect Collection」的蘇威收藏，可謂是就單個收藏家拍賣會中創出了最高價的紀錄。這個收藏系列是美國已故私人收藏家Richard Gooding所有，藏品有著多達3,900多瓶主要是Single Malt蘇格蘭威士忌的作品。其實這個系列在去年已進行第一部分的拍賣，當時以420萬美元的價格售出，其中一瓶被稱為「威士忌聖杯」的The Macallan 1926 Valerio Adami就以100萬美元成交。直到剛過去的2月22日，同樣在網上平台Whisky Auctioneer舉行第二部分的拍賣，是次1,900多瓶的作品更引來世界各地54個國家共1,557名競標者，最終整個系列的總成交價為910萬美元之天價。

The Macallan 1926 Fine and Rare（圖片來源：Whisky Auctioneer）

Richard Gooding本來是來自科羅拉多州的一位商人，花了一半的人生在收藏、整理蘇格蘭威士忌之上，其中不少來自早已不復存在的酒廠，作品非常搶手，甚至鮮有見於二手市場上，例如Dallas Dhu、Glenugie、Killyloch等都是傳說級的酒廠。不讓「威士忌聖杯」專美，其中一瓶Glenfiddich 1937 Rare Collection 64年的老酒當年只出產61瓶，可謂是系列中最受好評的作品。不過是次最受矚目的卻是另一瓶The Macallan：1926 Fine and Rare，拍出140萬美元之高價。不過有時舊酒要價可能比老年份酒更高，例如系列中一瓶Bowmore 1967 Largiemeanoch就以12年之姿拍出32,430美元。