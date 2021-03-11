初春美食｜西西里高級食材製清新頭盤　必試黑松露芝士意大利雲吞

踏入初春，不少餐廳都會選用清新的時令食材入饌，而主打意大利菜的LucAle，兩位 fine-dining界的名廚就從西西里引入頂級海鮮食材，為大家帶來了一系列胃口大開的菜式。

兩款新頭盤主廚Alessandro Angelini都專程從意大利西西里選來特級海鮮來製作就滿鮮味的菜式。首先有顏色與賣相都充滿春日感的Burrata con Gamberi，以意大利西西里紅蝦、哈密瓜、牛油果和青蘋果配上濃濃奶香的Burrata芝士，與各種清新的水果配合起來，味道非常平衡之餘亦會嚐到紅蝦的鮮甜。

另一款頭盤Tonno Fresco Siciliano，意大利的海鮮風味亦非常突出。用上西西里新鮮西西里吞拿魚，配上牛油果醬、醬油和意大利沿海種植的檸檬製成的沙律汁，提升鮮味之外，更令人胃口大開。

如果你有到過LucAle，相信一定有試過它們的各式手工意大利粉，今次新MENU亦加入兩道口味濃郁的意粉菜式，為大家的味蕾帶來新鮮感。第一道Raviolo Gigante con Ricotta以巨型意大利雲吞為主角，餡料用上兩種芝士，包括 ricotta與mascarpone芝士，加上黑松露碎和用豌豆製成的濃郁醬汁，和把雲吞切開時流出來的蛋黃汁，每一口都非常綿滑，充滿咸香，值得一試。

巨型意大利雲吞中包著ricotta 芝士與mascarpone 芝士、加上蛋黃、黑松露碎和豌豆蓉，是令人超滿足的配搭！（LucAle）

比較喜歡蕃茄意粉的朋友，就可以試試用 200 種原始穀物製成Fettuccine，簡單配上新鮮蕃茄和龍蝦，清新開胃，這款高纖意大利粉相信會頗受女士歡迎。

這款高纖意大利粉只需簡單配上新鮮蕃茄和龍蝦，已能帶出食材的鮮甜。（LucAle）

想跟朋友一起分享的話，筆者就推介另一款全新主菜Seppioline Italiane Al Forno，這道菜主打意大利小墨魚的鮮味，配上墨汁醬汁、薯蓉和黑松露，一口可以嚐到綿滑的薯蓉，配上墨魚的鮮甜，還有黑松露的濃郁香味。

最後當然不少得甜品，除了Tiramisu 外，大家也可以試試最新的Strudel Destrutturato，主廚以自家製果渣白蘭地雪糕，配上酥皮卷，吃下去很有層次，也有著一絲絲酒香。喜歡意大利菜的朋友，不妨到LucAle一嚐這個新MENU。