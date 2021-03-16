【威士忌消息】印度人開外掛喝威士忌世界第一　威迷必識三大品牌

早前跟大家說過蘇格蘭威士忌於去年的出口量大跌，及後有市場報告指出，蘇格蘭威士忌十大市場中去年排第三位的印度今年消失於榜單，原因雖然尚未明瞭，但的確印度威士忌近年愈來愈火熱，成為不能忽略的存在，印度人熱愛威士忌的程度可謂是世界第一，如果他們不選擇蘇威，可能就是沉溺於本土品牌之上了，如果威迷們未嚐過，就絕對值得一試。

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聖經加持

印度威士忌之盛名，其實不只是這一兩年的事，當然由「威士忌聖經 2021」《Jim Murray's Whisky Bible 2021》所掀起的風波，更加令印度威士忌一時聲名大噪。話說本來一瓶印度Paul John Mithuna榮獲「年度最佳威士忌」第三位，Jim Murray「生動」地將之形容為「做完愛的感覺」，旋即引起爭議及業界「割席」⋯⋯其實此作的哥哥Paul John Kanya在2018年就得到過「亞洲最佳威士忌」，同為印度威士忌，著名的Amrut Fusion早在2010年就已經以97/100之姿位列「世界威士忌」第三名。其實不論日威、台威還是印威，受到過聖經加持都一定風靡全球，無他的，威迷總是樂見新事物。

《2021年威士忌聖經》中「年度最佳威士忌」第三位來自印度酒廠Paul John，Jim Murray更用上做完愛的感覺來形容，隨即就受到業界的抨擊，Jim Murray指出他也不會因此而屈服。（圖片來源：Jim Murray's Whisky Bible）

每兩瓶威士忌出產就有一瓶被印度人喝掉

印度是世界第一的威士忌消耗國，印度人平均每年消耗15億公升的威士忌，緊隨其後的美國人只有它的三分一。以全球銷量來計算，印度的Officer's Choice也是第一，在2018年頭四位都是印度牌子，分別還有McDowell’s No.1、Imperial Blue以及Royal Stag。只不過，它們都不是單一麥芽威士忌，在印度釀造單一麥芽威士忌的只有三家酒廠：Amrut、Paul John、還有Rampur。主要原因是，印度本身並不盛產麥，要在印度北部才找到，所以原料和運輸都是困難。

(圖片來源：Amrut)

三大品牌——Amrut

Amrut出產印度首瓶單一麥芽威士忌，以前印度人的「威士忌」充其量只能稱為蒸餾烈酒，因為主要以甘蔗作為原材料，而且印度糧食供應長期不足，穀物大多用來充飢又怎會用來釀酒？直到Amrut的老闆Neelakanta Jagdale於2004年來到蘇格蘭發布新酒，以蘇格蘭的傳統方法釀製威士忌，利用泥煤烘烤麥芽，並採用銅壺進行二次蒸餾，甚至如蘇格蘭最低要求般在木桶中陳年最少三年，酒廠所在地高溫而濕度低，Angel’s Share每年高達12%，差不多是蘇格蘭的六倍，所以年份低卻能釀出豐富濃郁的口感。

「協會酒」134.1及134.2（圖片來源：scotchmaltwhisky）

Paul John

另一個受聖經加持的Paul John成立於1996年，原來正是受到Amrut的啟發才釀造單一麥芽威士忌並於2012年發布首作，同樣採用傳統蘇格蘭釀法，當地的Angel’s Share亦有8至10%，陳年速度也快蘇格蘭三四倍。除了以上介紹的兩款得獎作，Paul John也曾在Wizard of Whisky Award獲獎，去年亦贏得最佳印度單一麥芽威士忌獎項，連蘇格蘭麥芽威士忌協會也為它推出IB酒款，成為著名的「協會酒」之一員，編號為「134.1」及「134.2」。

(圖片來源：Rampur)

Rampur

三家單一麥芽威士忌酒廠中最年輕的就是Rampur，位於盛產大麥的印度北部、喜馬拉雅山腳之下，雖然2016年才有單一麥芽威士忌，但早在1943年就設廠，釀造烈酒的歷史非常深厚。得獎作方面就有2016年推出的「Select」曾獲San Francisco World Spirits Competition Double Gold Medal等多個獎項，此外的PX Sherry桶及Double Cask都非常值得一試。