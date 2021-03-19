苦精不苦　藥酒變成雞尾酒的魔法材料　春季限時雞尾酒哪裡嚐到？

雞尾酒將人們帶入酒的世界，卻是最複離最考功夫的作品。有時坐在Bar頭欣賞調酒師的手勢，總是見到他在酒杯中加上幾滴神秘的酒液，正是苦精，原始雞尾酒的必要元素。

Old fashioned的主要風味就是來自威士忌和苦精（圖片來源：Unsplash）

苦精是一種藥草酒卻不一定苦得難以入口，相對的是令人著迷的風味，眾多經典的雞尾酒如Old fashioned、Manhattan等，苦精都是最重要的元素，例如Old fashioned的主要風味就是來自威士忌和苦精。在19世紀初雞尾酒剛出現之時，就只有烈酒、糖、水和苦精的組合。但說到苦精的出現，可能可以追溯到古埃及時期，當時人們已經會用藥草浸酒，利用酒精來增加藥性和保存時間。苦精現時大多以龍膽草作為主要原料，這個歷史又來自19世紀一位醫生在戰爭中利用龍膽草研發出一種解決軍人的腸胃問題的藥水，後來苦精已不能作為醫藥用品了，卻因為其風味獨特而深受歡迎。

然後大家可能就會感到好奇，本來的藥酒又是如何被廣泛應用在調酒之上？原來雞尾酒由於加水加冰再搖晃之後，烈酒的風味會大大減低，而苦精的作用在於協調基酒，令酒體風味保留下來，聽起來會覺得很神奇，這可是經過調酒師無數次實驗和品嚐而得出來的貢獻。

Tanqueray No. TEN Tropical Citrus Heart Bitters（圖片來源：Tanqueray）

只不過，縱使苦精有著神奇魔力，但它是否永遠只能淪為綠葉陪襯？最近由著名Gin酒品牌Tanqueray推出的一款新作「Tanqueray No. TEN Tropical Citrus Heart Bitters」苦精，就聯合世界各地的著名酒吧為大家設計出各具特色的雞尾酒，將苦精的魅力散發出來。

「Wild Spirit, Gold Heart」by Antonio Lai，售價：$160，供應期：2021年3月（圖片來源：Quinary）

是次新作是由一眾世界級調酒師研發，而且並不作銷售，只送給全球最具潛力的雞尾酒酒吧，由其調酒師設計雞尾酒限時供應。在香港方面有三家酒吧可以品嚐得到，首先有本地著名調酒師Antonio Lai主理的中環Quinary，作品「Wild Spirit, Gold Heart」結合熱玄米茶之草本幽香、日本宮崎市甘橘的香甜，由苦精增加味道層次，以蘋果木的煙薰再增添神秘感；另一家位於中環大館的Gisihiki Lounge向來以日本能劇主題而引人入勝，雞尾酒「Waka Onna」代表日本文化中一名年輕有活力的女性，正好體現出苦精的輕快刺激感；最後就有位於置地文華東方酒店的MO Bar，作品「T-quencher」特別選用了紫蘇葉、紫蘇花和菊花結合出花香與草本風味的魅力，清新的粉紅葡萄柚汁和檸檬汁點亮味蕾，女士定必受落。三家酒吧的新作分別由3月起限時推出，為這個春季以美酒提提神。