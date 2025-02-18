精緻日本料理MINATO　時令鐵板燒、限量珍貴「謎の三重奏便當」

【日本料理】品嚐美食除了味蕾主導，更是一個全感官的體驗，特別是用餐空間的空間感及設計可以令身心沉醉於享受美食的氛圍。於去年夏天開業，位於灣仔的一家精緻日本料理食府MINATO，位處於一個相對隱世的位置，擁有極為寬敞的用餐空間，更是由知名室內設計團隊操刀，體現出日本美學「間」（Ma／ま）的文化。

圖片來源：MINATO

MINATO於去年8月在鷹君中心地下開業，短短半年已獲得豐富人氣，室內設計特色是極高的天花營造出開揚的空間，不會令食客感受到一絲的壓迫感。設計由獲獎無數的梁志天設計集團有限公司操刀，以留白概念貫穿各個區域，再取其「MINATO/港」的特性賦予流動性，用餐時可感受到寂靜和諧之感。此外，餐廳的廚藝團隊經驗豐富，作為出色的日本餐廳擁有搜羅新鮮優質季節食材的能力，由鐵板燒、壽司、和食或刺身一應俱全。和式移門及屏風設計與天然木質及石材元素相結合，當中最為人所津津樂道的有4間鐵板燒料理舞台，可因應需要間隔成私人用餐區域，並於今個春天推出晚市限定的9道菜的「鐵板燒菜單——椿」。

圖片來源：MINATO

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菜單以日本椿花來命名，寓意樸實低調的自然美，與精緻日本料理所突顯的食材之美理念契合。9道菜包羅前菜、季節刺身、日本時令雜菜、麵豉湯、漬物及甜品，焦點在於4款招牌鐵板燒美饌，包括海鮮的代表泰國的黑虎蝦及南非鮑魚，食客可以近距離欣賞主廚的純熟手藝以及對火候掌控的技藝，料理之前的食材生猛姿態於食客眼前一覽無遺。僅需要簡單純粹的調味卻最能提升海鮮的特色，大蝦的爽彈鮮甜，以及經薄切後以慢火快炒的鮑魚鮮香軟腍。還有日本鐵板燒必然之選的和牛，是次為食客搜羅BMS達最高等級12級的頂級A5宮崎和牛，包裹著香蔥及蒜頭在燒製過程中將香味滲入其中，油脂爆發令人食指大動。不得不提即席快炒的招牌「山椒銀魚薑粒炒飯」，以辛香的日本山椒及薑粒搭配鹹香清鮮的銀魚，在品嚐過肉品滋味後以清新感消去膩感，一反炒飯一向的飽腹印象，令人一碗接一碗。

9道菜「鐵板燒菜單——椿」（圖片來源：MINATO）

在期間限定的晚市鐵板燒之外，餐廳匠心地推出周末早午餐「謎の三重奏便當」，每天限量供應20份彌足珍貴，特意在日本搜羅人手打造的有田燒三層球形瓷器作為盛器，為食客帶來三重和食滋味，上層為每日新鮮由日本魚產市場空運抵港的季節刺身，有趣之處是每個便當所供應的刺身款式都各盡不同，有如盲盒一樣，4款刺身按時令而定，包括不定期的海膽、大金槍魚腩、深海池魚等。

中層為「A5宮崎和牛丼」，嚴選頂級和牛的三角肉部位，此位置肉質精瘦且油花分布較低，主打濃厚肉香。和牛經慢煮後外焦內嫩，搭配細膩的日本七星米及色澤明亮的太陽卵，流露出來的滋味份外誘人，點睛之處還有自家調配醬汁，以和牛、味醂、及蒜片燒製成香濃精華，齒頰留香回味無窮。

最後來到便當的底層，是為經典的「油揚稻庭烏冬」，在品嚐過滋味和牛之後迎來清鮮感，以每日自家新鮮熬製的木魚高湯作基底，配以傳統日本油揚吸收湯頭的鮮味以及口感爽滑彈牙的烏冬。

「謎の三重奏便當」（圖片來源：MINATO）

「謎の三重奏便當」（圖片來源：MINATO）

以上新菜單均適合與親朋好友共嚐，根據餐廳的經驗不少食客都愛額外加點一道人氣高企的「黑松露海膽焗飯」，以北海道海膽搭配意大利黑松露醬，採用特製的塔吉鍋烹製，圓錐型鍋蓋的設計緊緊鎖住蒸氣，令到在內的食材產生水分自循環，可以最大化食材的原始滋味，用來料理味道出眾的海膽最好不過。佳餚當前又怎能缺席美酒，餐廳的酒單豐富多樣，為食客提供最佳的配搭體驗，如清酒方面有極尚系列、爽酒、薰酒及醇酒等，當中「MINATO無濾過生原酒純米吟釀」的香氣與甜味完美融合，雖然酒體濃郁卻帶有清爽餘韻，是為百搭之選。此外還有專業侍酒師團隊精心挑選來自新、舊世界的葡萄酒、香檳甚至中國酒等，定必令食客體驗與別不同的配對享受。

「謎の三重奏便當」（圖片來源：MINATO）