威士忌三問：會否加水？要加幾多？哪個酒精度最能「發揮實力」？

威士忌是一種非常複雜的酒類，所以引人入勝也值得花時間去研究。更有趣的是，威士忌是很少會引起二元對立的爭論，因為品飲美酒是非常以個人出發的感受，陳年時間、木桶風格、釀造方法，甚至是對於一個味道的形容等等，都總是沒有一個絕對答案，威士忌迷習慣說的是「我喜歡這樣」而非「應該要這樣」。接著，又有一個萬年迷思想跟大家重溫，就是喝威士忌會不會加水？

在日本除了Highball，水割（Mizuwari）的飲法也十分流行（圖片來源：Unsplash@eggbank）

討論這個問題可以從兩個方向入手，一是威士忌在入瓶之前加水，以及在品飲之時加水。大家都知道稱之為「烈酒」一定要高於酒精度40度，但相信入門新手都會好奇，為何可以剛剛好在落在40度？蒸餾完的酒都會高於這個數字，蒸餾的次數愈多，雙蒸、三蒸提純的程度更高、酒精度亦愈高，然後打從接觸空氣的一刻，酒精度又會慢慢的蒸發了，所以在木桶中陳年時間愈長，酒精度又會降得愈低，不過靠這個方法要蒸發到剛好40度是難以操控的，所以唯一有效率的做法就是兌水。

為了不被冰塊融化後的水稀釋威士忌的風味，林林總總的冰石出現（圖片來源：Unsplash@disguise_truth）

大多都烈酒都落在40度，因為不能再低了，而且這個做法可以最少的資源生產最多的酒，也不禁令人覺得這只是商業考慮的做法。不過近年有科學研究指出，威士忌的芳香風味來源「愈創木酚」（Guaiacol）在酒精濃度為45度時，會存在於介乎酒體與空氣之間，換言之芳香最能被感受到。愈創木酚大多來自於木桶，是在陳年時慢慢從木桶進入酒體之中，研究亦指出它在酒精濃度為27度時會散發到空氣之中，而高於59度時就在鎖在酒液之中。

原桶強度令人趨之若鶩，不少朋友覺得這才是原汁原味（圖片來源：Unsplash@bananablackcat）

這個研究能夠解釋得到，為何蘇格蘭人傳統上會為威士忌加水，他們會覺得加多少隨自己喜歡，總之就是會加，那怕是加一滴，也能在水滴落在酒液的瞬間將愈創木酚——也就是芳香散發出來。可是，在威士忌的世界又盛行「原桶強度」（Cask Strength）——沒有兌水的威士忌，有人會覺得這才是原汁原味。的確，威士忌要陳年多少年才應該出桶入瓶，這完全是釀酒師的決定，落在這個酒精濃度出桶的Cask Strength威士忌，也許就是有功力的釀酒師所認為最適合的時刻。

但這樣豈不是反駁了加水可以讓威士忌進入最佳狀態一說？在品飲之前與入瓶之前加水都有不同的原因，品飲前加水可以更容易品嚐到威士忌的芳香，但在入瓶時卻是不必要的，反之，在酒瓶內的威士忌最重要的任務卻是保留實力，最好不要散失味道，開瓶之後再釋放自己也不遲。