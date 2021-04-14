重新演繹被遺忘「經典」雞尾酒　Rosewood酒吧DarkSide的懷舊情懷

摸酒杯底除了酒之外，也講求氣氛。今回要介紹的是位於Rosewood瑰麗酒店主打雞尾酒的Jazz Bar「DarkSide」，因為開張沒有多長時間，乍看其名可能有些朋友會以為是Secret bar，如果從酒藏到調酒，以至是環境氛圍，是一流的質素無疑。

按圖身DarkSide環境：

本來作為一間Jazz Bar，DarkSide的高質素Live Band才是最亮眼之處，可惜的是現在不能有現場表演，所以今回就聚焦在同樣出色的酒方面吧。首先是氣氛方面，雖然新卻有著濃濃的歷史味道。原來DarkSide竟然是九龍以前的稱呼，也許當時在香港島那一側的人們會覺得九龍神秘又複雜，Darkside之前更有些雞尾酒的名字用上九龍城寨的元素來命名。

Martini vs Vesper（圖片來源：DarkSide）

打開Drink List酒藏令人驚艷，稀有的年份烈酒可遠至19世紀初，包括各式Port酒、Rum酒、以至是威士忌和干邑，品嚐這些深色烈酒又怎能沒有陳年雪茄？來到雞尾酒方面，也用上了多款珍稀的陳年烈酒，最近有新系列重新演繹被遺忘的經典雞尾酒，這些名字也許雞尾酒愛好者們是定必要識。

例如「Martini vs Vesper」，混合了傳統馬天尼和現代版馬天尼「Vesper」元素的全新配方，加入Mancino Vermouth Secco和Mancino Vermouth Bianco能為雞尾酒帶來複雜的草本味道，香桃苦艾酒和日本蜜餞若桃則為雞尾酒帶來陣陣宜人的果香，相比起傳統之作，新作更加順滑且平易近人，從此Martini不再是男士的專利。

Gibson（圖片來源：DarkSide）

此外的一款少見的作品為「Gibson」，「喼神」一名易記，味道和配方也令人耳目一新。據說是源自舊金山商人Walter Gibson認為洋蔥可以防止感冒，就將之加入飲品，是次新作卻混合了Riesling葡萄酒、Mancino Vermouth Secco、Mancino Vermouth Bianco、Tio Pepe Sherry和純洋蔥精華，為味蕾帶來全新體驗。接下來的「El Diable」可追溯1946年出版的《Book of Food and Drink》之中，是次以Ocho Blanco龍舌蘭酒、crème de cassis、青檸和薑啤調配，為經典注入新元素。

El Diablo（圖片來源：DarkSide）

最後要介紹的一款雞尾酒耐人尋味，「Secret Cocktail」看似每間酒吧都能找到，本以為是每間酒吧的獨有配方？卻發現間間都大同小異，其配方到底是甚麼？實質上它是來自20世紀初美國費城Bellevue-Stratford Hotel的男士俱樂部「Clover Club」一款大受歡迎的同名雞尾酒，以Gin酒、檸檬汁、蛋白和石榴汁糖漿調配而成，「Secret Cocktail」與「Clover Club」的成份相同，這份流失了的歷史就此補上。