【法國紅酒】波爾多右岸明星級酒莊　曾獲滿分評價升值潛力大

法國五月約定俗成地要在這個月飽嚐濃濃的法國氣息，當中「French GourMay」更是饕客們引頸以待的節目，享受同樣識飲識食的法國人的飲食文化，尤其是正閉關於本地，是一個好機會以法式生活好好享受一番。

Château Angélus及Carillon d'Angélus

說到法國飲食文化，法國作為葡萄酒大國就不得不介紹美酒。法國葡萄酒在世界舞台中打響頭炮的就由1855年的巴黎世博開始，而當時推廣海外的是波爾多的酒，同年更定立了分級制度，當中最為人所熟知的「Lafite」正位列「五大一級酒莊」之中。不過原來當初的分級制度只針對波爾多，而且只有波爾多左岸，然而位於右岸的美酒卻同樣出色。

位於右岸St. Emilion產區的酒莊Château Angélus

波爾多右岸同樣有分級制度，今回我們正是來看看僅有四家位列於一級A等（Premier Grand Cru Classe A）的酒莊之美酒，位於右岸St. Emilion產區的酒莊Château Angélus。或者對法國酒有所認識的朋友都會認得酒標上的大鐘標誌，「Angélus」於法文中代表鐘聲，原來是因為酒莊附近有三家教堂，在每天特定的時間會聽到它們同時響鐘，成為酒莊獨特的形象標誌，亦因為這個原因，向來都深受婚禮用家的歡迎。

《Casino Royale》

不時聽過有說Château Angélus是連007 James Bond都選用的美酒，則是來自於2006年上映的系列作品《Casino Royale》中的一幕，在前往「皇家賭場」的火車上James Bond與「邦女郎」一同享用著。另外亦有出現在2015年的《Spectre》當中，由於美酒是構成James Bond過人品味的重要元素之一，所以眼利的觀眾都喜歡留意今次他又會在戲中喝甚麼，不過其實Château Angélus可以說得上法國頂級的美酒，備受James Bond青睞、納入電影當中也合理不過。

圖片來源：Château Angélus

在客觀上來看，Château Angélus的作品都絕對稱得上為頂級。著名酒評家Robert Parker曾為2005年的Château Angélus打上滿分，當時被譽為St. Emilion產區中最好的酒，既不難在拍賣場上見到其縱影，而在市場上的價格升幅亦非常可觀。上佳的品質除了所選用的葡萄固然之是最好，產量小，而且用上全新小橡木桶來陳年，陳年時間非常長，賦予酒體濃郁的口感與複雜度，有時最怕就是年年的質素落差大，但這一點Château Angélus卻有良好的口碑，保持到一致的高水準。

除了正牌酒Château Angélus，副牌酒Carillon d'Angélus佔酒莊約三成產量，風格及定位與前者有所不同，雖然陳年的時間比不上前者，但卻有更明顯的紅果香，單寧順滑，亦有著過人的陳年潛力。嚴格來說，副牌酒的確比不上正牌酒，例如Carillon d'Angélus除了陳年時間，新木桶的使用也只有大概一半，不過副牌酒的價錢也平易近人了一大截，對於名氣已盛的名牌酒莊而言，由副牌酒開始入手是不錯的選擇，因為品質同樣嚴謹，酒莊過人之處也會繼承下來。如果選對了年份，例如今年，副牌酒的性價比會相當高。

圖片來源：Château Angélus

最後，大家或者都會對今年的出產感興趣，由於在之前的冬春兩季降水量很大，所以土壤儲備了足夠的水分去應付接下來的高溫夏天乾旱期，而令到葡萄的成熟度很高，Château Angélus酸度表現佳、單寧細緻，建構出持久、圓潤又豐滿的結構感，濃郁的黑果香和突出的花香交織出罕有的優雅感，個性十足，保持到一向的高水準。至於Carillon d'Angélus亦有迷人的紅果香和後續的香料氣息，單寧柔順，收尾是一道久久不散的風味。酒莊指出，今年的風格與條件是與過往兩年非常貼近的，而這兩年的作品評分都非常高，所以實在值得令人期待。